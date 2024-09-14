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Андрей Школьников: Мировой кризис глазами финансиста

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Когда большая и сложная система оказывается на пороге катастрофы, то практически во всех её отражениях и проекциях проступают кризисные черты, которые может наблюдать хороший и думающий профессионал. В настоящее время мир находится в таком состоянии, базовые, лежащие в основе принципы и законы разрушаются, завершая четырёхвековой период капиталистического расширения и научно-технического прогресса. Помимо этого, мир стал слишком связан, новый гегемон не сможет обеспечить себе техническое, военное, экономическое, культурное и т.д. превосходство над всеми остальными минимум на 15-25 лет. Вместо перерождения мир распадается на осколки.

В изучении исследователей много интересного, особенно когда узкие специалисты, смотрят на плоскую проекцию многомерной фигуры и пытаются объяснить себе и окружающим природу происходящего. Одним из таких наблюдателей является Рэй Далио (р. 1949 г.), американский финансист и миллиардер, что уже много лет предрекает грядущие беды, используя исключительно финансово-монетарные доказательства. Разбирать детально его выводы смысла нет, пройдёмся основными штрихами, показав правильные и ошибочные моменты:

▪️ совершенно верно он увидел крушение привычной системы и верно определил, что основные законы относятся к последним 400 годам;

▪️ вместо более широкого рассмотрения, исходя из всей общественной сферы, в результате чего он бы вышел на аналог мир-системного анализа, апеллирует только к финансам;

▪️ игнорирует причинно-следственные связи, поставив во главу угла финансы, которые суть лишь отражение реальных процессов;

▪️ большая часть аргументации и примеров для XX в. в части Запада корректна, а вот рассмотрение СССР / России притянуто под нужные выводы;

▪️ анализ XVII-XIX вв. вызывает множество вопросов, многие попытки сопоставления некорректны: старшей валютой было золото, треугольная торговля – основа международной колониальной системы велась в формате бартера, таблицы конвертации и инфляции очень условны и приблизительны и т.д.;

▪️ финансы не позволяют видеть реальные потоки и процессы, оттого прогнозируется усиление Китая, по аналогии с прошлыми циклами (позитивизм);

▪️ современная модель Pax Americana накладывается на предыдущие эпохи и циклы (позитивизм);

▪️ присутствует стремление найти универсальный, общий закон (последствия узкой специализации);

▪️ обращение к истории в качестве аргумента не гарантирует предсказательной силы, так как начинается новая эпоха.

В общем и целом, работы Рэя Далио интересны, они показывают состояние кризиса для людей, смотрящих на мир из финансового окопа. Его советы и рекомендации имеют смысл в среднесрочной перспективе, но нужно чётко понимать – глубина пропасти много больше. Происходящее не циклический кризис, подобный 2008 или 1998 годам, и даже не 1970-е гг., которые можно было пересидеть, а полноценная катастрофа. Для вдумчивого и критического анализа данные работы интересны, но не стоит искать в них откровения и сильных прогнозов за пределами обрушения.

И, да, с каждым годом все больше теорий грядущего кризиса набирают популярность, но мало пока кто понимает и говорит, что мир ждёт катастрофа, всё сложнее…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Мир находится на пороге глобальной катастрофы, завершающей 400-летний период капитализма и научно-технического прогресса.

2. Рэй Далио, американский финансист, предсказывает кризис, опираясь на финансово-монетарные доказательства.

3. Далио верно определил крушение привычной системы, но ограничивается только финансовой сферой в своем анализе.

4. Его анализ XX века для Запада корректен, но рассмотрение СССР/России вызывает вопросы.

5. Анализ XVII-XIX веков некорректен из-за исторических особенностей экономики того времени.

6. Далио прогнозирует усиление Китая по аналогии с прошлыми циклами.

7. Он стремится найти универсальный закон и применяет современную модель к прошлым эпохам.

8. Обращение к истории не гарантирует точности прогнозов, так как начинается новая эпоха.

Вывод:
Работы Рэя Далио представляют интерес как взгляд на мировой кризис с финансовой точки зрения. Его анализ и рекомендации могут быть полезны в среднесрочной перспективе. Однако автор статьи подчеркивает, что текущая ситуация – не просто циклический кризис, а полномасштабная катастрофа, глубина которой намного больше, чем предполагает Далио. Статья призывает к более широкому и критическому анализу ситуации, выходящему за рамки чисто финансового подхода, и предостерегает от поиска простых ответов на сложные вопросы глобальных изменений.

Источник: https://zavtra.ru/blogs/mirovoj_krizis_glazami_finansista
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 6045 5265
    КБ Александр час назад

      Смотрю, Школьников разбирается во всём и сразу, даже как смотрит на мировой кризис финансист. Удивительный эрудит…

    • 28610 26626
      жора шапов 27 мин. назад

        А.Школьников, – а с чем подобным сравнить ожидаемый глобальный кризис после 400 лет капитализьма ?

        П.С. Если не с чем , то как знать, что и как будет ?

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