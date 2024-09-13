ХАЗИН о выборах в США и борьбе Трампа с Харрис, налогах и санкциях, нефти за рубли и крахе доллара
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В новом выпуске Метаметрики – один из ведущих экономистов России Михаил Хазин! Поговорили о противостоянии Дональда Трампа и Камалы Харрис на президентских выборах в США. Снимут ли американцы санкции при избрании Трампа? Сможет ли Европа сохранить свое единство в мире без гегемонии США?
Возможен ли скорый кризис американской экономики и крах долларовой системы? Стоит ли инвестировать в юани и как сохранить свои сбережения?
Михаил Леонидович поделился предложениями по развитию российской экономики. Почему нам нужно торговать нефтью и газом исключительно в рублях? Зачем делать рублевую биржу и инвестировать в национальной валюте?
Таймкоды:
00:00 Мета LIVE: заставка
00:25 Михаил Хазин на связи
00:54 Экономическая программа Трампа и Бреттон-Вудская система
05:47 Камала Харрис и ее «заслуги» на посту вице-президента
10:14 Любая экономика должна быть сбалансирована
12:55 Что спасать: финансовый сектор или промышленность?
16:15 Мир после краха Бреттон-Вудской системы
23:11 О сговоре финансовых и промышленных демиургов
24:50 Польша – инструмент в руках Лондона
27:14 Об инерции в демпартии США
28:58 Политика США после выборов
34:34 Почему люди из финансовой системы либеральны?
38:43 Нам нужна рублевая биржа
40:41 Промышленность в США по-прежнему сильна
42:13 Где США будут брать кредиты в случае краха доллара?
45:49 Россия – будущий центр стабильности
48:44 «В либеральной модели эмиссионная валюта одна – доллар»
52:35 Как сохранить деньги? Макроэкономический обзор
57:12 Финал интервью
Михаил Хазин:
Telegram – https://t.me/khazinml
Сайт – https://khazin.ru/
Фонд экономических исследований Михаила Хазина – https://fondmx.pro/
Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov
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