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В новом выпуске Метаметрики – один из ведущих экономистов России Михаил Хазин! Поговорили о противостоянии Дональда Трампа и Камалы Харрис на президентских выборах в США. Снимут ли американцы санкции при избрании Трампа? Сможет ли Европа сохранить свое единство в мире без гегемонии США?

Возможен ли скорый кризис американской экономики и крах долларовой системы? Стоит ли инвестировать в юани и как сохранить свои сбережения?

Михаил Леонидович поделился предложениями по развитию российской экономики. Почему нам нужно торговать нефтью и газом исключительно в рублях? Зачем делать рублевую биржу и инвестировать в национальной валюте?

Таймкоды:

00:00 Мета LIVE: заставка

00:25 Михаил Хазин на связи

00:54 Экономическая программа Трампа и Бреттон-Вудская система

05:47 Камала Харрис и ее «заслуги» на посту вице-президента

10:14 Любая экономика должна быть сбалансирована

12:55 Что спасать: финансовый сектор или промышленность?

16:15 Мир после краха Бреттон-Вудской системы

23:11 О сговоре финансовых и промышленных демиургов

24:50 Польша – инструмент в руках Лондона

27:14 Об инерции в демпартии США

28:58 Политика США после выборов

34:34 Почему люди из финансовой системы либеральны?

38:43 Нам нужна рублевая биржа

40:41 Промышленность в США по-прежнему сильна

42:13 Где США будут брать кредиты в случае краха доллара?

45:49 Россия – будущий центр стабильности

48:44 «В либеральной модели эмиссионная валюта одна – доллар»

52:35 Как сохранить деньги? Макроэкономический обзор

57:12 Финал интервью

Михаил Хазин:

Telegram – https://t.me/khazinml

Сайт – https://khazin.ru/

Фонд экономических исследований Михаила Хазина – https://fondmx.pro/

Дмитрий Егорченков:

Telegram – https://t.me/skoloth

ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov

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