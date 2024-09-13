Социально-плитическая технология прокси-войн



Для сдерживания крупных сухопутных держав (Россия, Китай) морские державы (США, Британия) используют страны блокираторы.

Создание и поддержка подобных стран-блокираторов является одним из любимых инструментов в концепции «разделяй и властвуй».

Важной особенностью и признаком стран-блокираторов является их ориентация и опора на дальние внешние силы, в первую очередь морские державы.

Подобными государствами в окружении России выступают Польша и Турция, в меньшей степени Япония.

Потенциал таких стран не позволяет им выйти на новый уровень, а амбиции, гонор и исторические обиды мешают признать чужое первенство и найти формат для взаимовыгодного сотрудничества.

Украину активно готовили к подобной роли, недооценив скорость её деградации. Для Китая в ближайшие годы в качестве подобных ограничителей США / Запада готовили Японию, Южную Корею и Вьетнам.

Помимо этого, Британия вышла из ЕС чтобы участвовать в подготовке граждан союза к войне с Россией, разжигая страх (https://t.me/wolframiumZ/2186) перед будущей российской экспансией в Европу и использовать ЕС как прокси-инструмен по аналогии с Украиной против России.

После поражения США во Вьетнаме была разработана технология по использованию ЧВК (частных военных компаний) для ведения экономически эффективных войн чужими руками (отсутствия необходимости в пенсиях и похоронах, исключение возникновения вьетнамского синдрома). Террористические организации, также являются прокси инструментами.

В качестве вербовочной базы для прокси воин выступает молодёжь либеральных взглядов и националисты, а международные сети НКО прорабатывают сценарии прокси конфликтов, они же проводят финансовые и информационные операции.

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Прокси война – это международный конфликт между двумя и более странами, которые используют ресурсы третьей страны для достижения своих целей под прикрытием внутреннего конфликта.

После поражения США во Вьетнаме была разработана технология по использованию ЧВК (частных военных компаний) для ведения экономически эффективных войн чужими руками (отсутствия необходимости в пенсиях и похоронах, исключение возникновения вьетнамского синдрома). Террористические организации, также являются прокси инструментами.

В качестве вербовочной базы для прокси воин выступает молодёжь либеральных взглядов и националисты, а международные сети НКО прорабатывают сценарии прокси конфликтов, они же проводят финансовые и информационные операции.

Дэвид Рокфеллер (американский миллиардер): “Мы находимся на пороге глобальной трансформации. Все, что нам нужно, – это правильный крупный кризис, и все страны примут Новый мировой порядок” (цитируется по Гарри Кавиларангу, “Цитаты о терроризме”, Издательство Траффорд Паблишинг, Великобритания, 2006).

Сотрудница Белферского центра Келли Гринхил (https://www.belfercenter.org/person/kelly-m-greenhill) выпустила в 2010 году исследование о том, как использовать миграционные потоки в качестве оружия (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fhumd.2023.1172954). В дальнейшем методика К.Гринхил была адаптирована и применена для создания кризисной ситуации с мигрантами в Европе.

Целью применения данного оружия (https://t.me/wolframiumZ/1924) является принуждение противника к политическим, военным и экономическим уступкам. Принудительное перемещение позволяет подорвать стратегическую устойчивость атакуемого государства или даже региона, а также сформировать в среде мигрантов устойчивые управляемые секты, агентуру.

https://t.me/wolframiumZ/2559 – цинк

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Морские державы (США, Британия) используют страны-блокираторы для сдерживания крупных сухопутных держав (Россия, Китай).

2. Страны-блокираторы ориентируются на дальние внешние силы, особенно морские державы.

3. Примеры стран-блокираторов: Польша и Турция для России, Япония, Южная Корея и Вьетнам для Китая.

4. Украину готовили к роли страны-блокиратора, но недооценили скорость её деградации.

5. Британия вышла из ЕС, чтобы подготовить граждан союза к войне с Россией и использовать ЕС как прокси-инструмент.

6. После поражения во Вьетнаме США разработали технологию использования ЧВК для ведения экономически эффективных прокси-войн.

7. Террористические организации также используются как прокси-инструменты.

8. Молодёжь либеральных взглядов и националисты являются вербовочной базой для прокси-войн.

9. Международные НКО разрабатывают сценарии прокси-конфликтов и проводят финансовые и информационные операции.

10. Миграционные потоки используются как оружие для подрыва стратегической устойчивости государств.

Вывод:

Статья описывает сложную систему геополитических манипуляций, где крупные державы используют различные инструменты (страны-блокираторы, ЧВК, террористические организации, миграционные потоки) для ведения прокси-войн и достижения своих стратегических целей. Эта система направлена на сдерживание и ослабление потенциальных противников без прямого военного столкновения, используя экономические, политические и социальные рычаги влияния. Такой подход позволяет избежать прямой ответственности и минимизировать собственные потери, перекладывая основную тяжесть конфликта на третьи страны и организации.