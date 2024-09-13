Продолжу тему «сирийского опыта». Он не был проанализирован в том числе из-за нашего высокомерия. Считалось, что наша армия ничему не может научиться у босоногих боевиков и трусливых сирийцев. Когда один мехвод стал на Хмеймиме обваривать БТР решетками, его одернули со словами: «Не позорь российскую армию. Ты на сирийцев что ли хочешь быть похожим?».

Сирийцы обваривали танки всем чем только можно, а сверху еще клали мешки с песком. Во время атаки коптер контролировал передвижение каждой машины. Это было в далеком 2017 году, занимались они этим потому что не могли себе позволить терять танки десятками. Боевики осознали, что авиацией и артиллерией их уничтожат за считанные месяцы, поэтому пересели на пикапы и мотоциклы, стали максимально мобильными и так выживали в условиях тотального превосходства в небе. Особо подчеркну то, что с 2015 года мы так и не смогли уничтожить международные террористические банды в Идлибе. Через год будем отмечать десятилетие этого противостояния.

Отрицание опыта сирийцев и боевиков происходило из убеждения, что нашей большой и богатой армии такие тактические приемы просто не нужны. На складах у нас лежали миллионы снарядов и стояли тысячи танков на хранении. Оперируя такими армадами, тяжело было понять важность перемещения малыми группами.

Но конфликт на Украине все расставил на свои места. Не смотря на мощь российской промышленности, наша армия все больше походит на сирийскую образца 2017 года. Куча мотоциклов, малые пехотные группы и дополнительное бронирование танков.

Большие страны с призрением взирают на бедные армии. Ну что может сделать «Мавик», против «Калибра»? Спешу заметить, что от недостатка ресурсов бедняки порою придумывают весьма интересные решения. Вот закончились на Украине зенитные ракеты, так они начали сбивать наши крылья дешевыми FPV-дронами. Таких систем нет даже в армии США, а работают они крайне эффективно.

Я написал этот текст для того, чтобы люди стали адекватнее смотреть на любой опыт. Будь то локальные конфликты, или широкомасштабная война. Любой конфликт надо старательно изучать и пытаться вычленить лучшие решения. Даже если у вас есть ядрена бомба, то в первую очередь подумайте в каких ботинках ходит ваш солдат. Надеюсь, что система обобщения и применения военного опыта у нас заработает в полную силу.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Опыт сирийской войны не был должным образом проанализирован из-за высокомерия.

2. Сирийцы и боевики использовали тактические приемы, которые считались ненужными для крупной российской армии:

– Дополнительное бронирование техники

– Использование беспилотников для контроля передвижений

– Высокая мобильность (использование пикапов и мотоциклов)

3. Конфликт на Украине показал важность этих тактических приемов для российской армии.

4. Бедные армии из-за недостатка ресурсов часто придумывают эффективные решения (пример: использование FPV-дронов против авиации).

5. Важно изучать опыт любых конфликтов, независимо от их масштаба.

Вывод:

Автор призывает к более адекватному и непредвзятому анализу военного опыта, независимо от его источника. Он подчеркивает важность изучения и применения эффективных решений из любых конфликтов, даже если они кажутся незначительными или происходят из "бедных" армий. Автор надеется, что система обобщения и применения военного опыта в России начнет работать более эффективно, учитывая уроки прошлых конфликтов и адаптируя их к современным реалиям.