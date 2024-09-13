Тем временем, ЦБ вместе с банковским лобби продолжает свою СФО – специальную финансовую операцию. Активно лоббируется очередной подъем ставки, который может случиться уже сегодня в пятницу 13-е или, если не получится продавить сегодня, то по «плану Б» на опорном заседании 25 октября. Решение по ставке будет озвучено сегодня в 13:30.



Снова в ходу термин «перегрев экономики». Греф на ВЭФ, ранее на конгрессе Банка России «блеснувший» шуточкой «Набиуллина ведёт спецоперацию против инфляции», заявил, что «пик перегрева», оказывается уже пройден, но, мол, ещё не до конца «охладились». Тут явный намек, что банкам нужно ещё больше золота поднять ставку.



Теряемся в догадках, что там у кого «перегрелось», и куда вставлен тот градусник, который меряет температуру экономики – но ясно одно. Рекордные показатели 2023 года, когда банки в 16 раз нарастили свою прибыль и получили чистую прибыль 3,3 триллиона рублей – слишком так раскатили банковскую губу, что ни одна закаточная машинка уже не справляется. Если у кого и случился перегрев, так это у банков, которые на эйфории от сверхдоходов развели бурную деятельность, расширили свои штаты и ожидают в 2024 году побить новый рекорд прибыльности, высосав из экономики уже 3,6 триллионов рублей. Как говорится, мы хотим всем рекордам наши звучные дать имена – Набиуллина, Греф, Костин, Фридман, Потанин. Да что тут говорить, когда у каждой уважающей себя кремлевской башни сейчас есть свой банк с блекджеком и шлюхами.



Пока банкиры идут по рекордному, почти что олимпийскому графику, однако в последнее время, формируется довольно мощная антибанковская коалиция промышленников, строителей и предпринимателей, которые в свое время не обзавелись своими финансовыми институтами. Идет интригующая битва бульдогов под ковром, интересно и очень показательно будет, чьё лобби окажется сильнее: «банкиров-монетаристов» или условных «государственников». Банкиры, конечно, имеют преимущество, потому что «семибанкирщина» исторически выступают единым фронтом, а «безбанкирщина» – разрознена и разношерстна, и у всех там свои интересы. Однако в Правительстве и Кремле на фоне замедления роста экономики, снижения темпов производства и риска образования на этом фоне товарного дефицита, постепенно начинают осознавать, что тушить пожар инфляции керосином бесконечного поднятия ставки ЦБ до уже заградительных значений не совсем правильная стратегия.

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. ЦБ и банковское лобби продвигают идею очередного повышения ключевой ставки.

2. Используется термин "перегрев экономики" для обоснования необходимости повышения ставки.

3. Банки в 2023 году значительно увеличили свою прибыль (в 16 раз) и ожидают еще большей прибыли в 2024 году.

4. Формируется оппозиция банковскому лобби из промышленников, строителей и предпринимателей.

5. Идет скрытая борьба между "банкирами-монетаристами" и "государственниками".

6. В правительстве и Кремле начинают понимать, что постоянное повышение ставки ЦБ может быть неправильной стратегией.

Вывод:

Статья описывает текущую финансово-экономическую ситуацию в России, где наблюдается конфликт интересов между банковским сектором и реальной экономикой. Банки, получившие рекордную прибыль, стремятся к дальнейшему повышению ключевой ставки, что может негативно сказаться на экономическом росте и производстве. Автор критически относится к действиям банковского лобби и ЦБ, указывая на возможные негативные последствия их политики для экономики в целом. Ситуация остается напряженной, и исход противостояния между различными экономическими группами пока не ясен.