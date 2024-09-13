Он выполнял секретные миссии ЦРУ в Азии, Африке, Восточной Европе и на Ближнем Востоке. По сути, учитывая его знания о полетах и самолетах спорить с Джоном Лиром достаточно проблематично. Он скорее более близок к тому, чтобы быть аристократией американской разведки и аэрокосмической отрасли.

Джон Лир, внук основателя Learjet Билла Лира, является капитаном авиакомпании в отставке и бывшим пилотом ЦРУ. Который за 40 лет своей карьеры пилотировал более 100 различных типов самолетов. У него больше сертификатов пилота FAA, чем у любого другого пилота, сертифицированного FAA.

Бывший пилот ЦРУ, Джон Лир утверждает, что башни-близнецы не были разрушены самолетами, резавшимися в них 11 сентября. И в Интернете была опубликована подробная информация, подтверждающая его рассказ. По мнению экспертов, официальное заявление о том, что два самолета врезались в башни. На самом деле «физически невозможно».

Бывший сотрудник ЦРУ представил доказательства того, что ни один самолет не врезался в башни 11 сентября.

Так были ли в реальности самолёты-разрушители двух башен ВТЦ и здания Пентагона?

На снимке: кабина управления Боингом 767. А ниже – то же в самолёте Cessna 172. Ощутите разницу! Таким образом американцы создали образ врага, чьи паспорта с томиками Корана чудом не сгорели на обломках зданий.

Что показательно, даже в официальных биографиях этих арабов никто не является профессиональным пилотом Боингов 767. Однако это нисколько не помешало шахидам показать ювелирную точность управления 150-тонной махиной.

Трагические события 11 сентября 2001 года. видео:

Трагические события 11 сентября 2001 года. видео: www.youtube.com/embed/6gKxSqhA4WE

Доказательства, что самолеты не использовались при разрушении башен 11 сентября

Мы предполагаем, что оба самолета полностью находились внутри башен, без каких-либо деталей. Boeing 767 имеет ширину 48 метров и длину, тоже 48 метров. Расстояние от внешнего периметра Северной башни в предполагаемой точке контакта рейса 11 AA до центральных 47 массивных внутренних балок, скрепленных поперечными связями, составляет 18 метров.

Расстояние от внешней поверхности Южной башни в предполагаемой точке контакта авиалайнера рейса 175 до основной конструкции этого здания составляло 11 метров. Разница в длине по отношению к Северной башне по отношению к длине плоскости и длине здания. Которая измеряется в терминах расстояния до основной конструкции, составляет около 30 метров. Разница в длине Южной башни составляет примерно 37 метров.

Боинг 767 имеет длину 48 метров, поэтому некоторая часть самолета должна находиться за пределами башни в обоих случаях. Поскольку для всей длины самолета просто нет места, чтобы уместиться в нем.

Почему мы не увидели, как 30 метров рейса 11 AA торчали из Северной башни или рухнули на землю? Почему мы не увидели несколько метров самолета рейса 175 UA, торчащего из Южной башни, или рухнувшего на площадь Всемирного торгового центра?

Ни на видео, ни на фотографиях не видно ни одного самолета или его обломков в отверстии башни

Согласно теории Лира, самолетов не видно ни в дырах ни в башне, ни на улице внизу. Потому что не было настоящих самолетов.

Мы ожидаем резкого замедления, когда самолет врезается, чтобы поместиться в 18 метрах пространства (Северная башня, рейс 11) и 10 метрах пространства (Южная башня, рейс 175). От периметра до центрального стального ядра. Вместо этого в видеороликах оба самолета входят в башни полностью равномерно.

Boeing 767 имеет ширину 47 метров. Ширина дыры в Южной башне составляла 32 метра, а ширина дыры в Северной башне – 38 метров. 15 метров Боинга 767, который якобы ударился в Южную башню, не может уместиться в размер дыры в Северной башне… дыра, которая предположительно была создана Боингом 767 с размахом крыльев 47 метров. 9 метров Боинга 767, который, как говорят, врезался в Северную башню, не может уместиться в размер дыры в Северной башне … дыры, которая предположительно была создана Боингом 767 с размахом крыла 47 метров.

Некоторые люди могут сказать, что крылья Боингов просто откинулись назад, когда алюминиевая часть крыльев соприкоснулась с внешними стальными колоннами. Однако мы видим, что это не то, что происходит на видео.

Башни-близнецы

Третий закон Исаака Ньютона: «На каждое действие есть равное противодействие». Физика средней школы утверждает, что сила, которую самолет оказывает на здание, такая же, как сила, которую здание оказывает на самолет. Давайте применим третий закон Ньютона к рейсу 175. В истории 11 сентября рейс 175 врезается в Южную башню на скорости 450 миль в час.

Теперь представьте, что Южная башня двигалась на скорости 450 миль в час и врезалась в неподвижный рейс 175. Мы не ожидаем, что рейс 175 по которому будет нанесен удар останется неповрежденным. Мы не ожидаем, что он просто исчезнет в Южной башне.

Любое видео, на котором показан алюминиевый самолет с носовым обтекателем из стекловолокна, скользящим сквозь здание из стали и бетона, нарушает законы Ньютона.



Схема столкновения самолетов с башнями 11 сентября. фото: Kam.business-gazeta.ru

На приведенной выше диаграмме показано, что рейс 175 пересекался с восемью (8) этажами. Которые состояли из стальных ферм, соединенных одним концом с основными колоннами и с внешними опорными колоннами. Где каждый этаж был покрыт бетоном толщиной 20 сантиметров. Представляя собой акр бетона каждый этаж и оказывая огромное горизонтальное сопротивление любому проникновению самолета в здание.

Голография?

В видеороликах о столкновении, особенно в видеороликах Хезархани; Люка Куршена; Spiegel TV и Эвана Фэрбенкса. Нам говорят, что самолет, карикатурно пролетает через стальную поверхность башни, как призрак. Поскольку самолет соприкасаясь с башней, не сплющивается и не ломается. Никаких поломок крыльев или других частей самолета не наблюдается. Это невозможно. Это мультяшная физика. Он вонзается в стену башни, как нож сквозь масло.

Пассажирский реактивный самолет представляет собой полую трубку из алюминия и пластика, которая очень уязвима для столкновения с летающими птицами. «Самолет», который, как нам говорят, является рейсом 175, изображен одновременно наполовину в Южной башне, и наполовину неповрежденным снаружи.

Когда фюзеляжа самолета ударяется о стальную поверхность Южной башни, фюзеляж должен развалиться. Это приведет к отрыву крыльев.



Покадровое исчезновение самолета в здании. фото: newspunch.com





Предполагается, что по отверстиям, оставшимся в обеих башнях после «удара». Крылья полностью прорезали 35-сантиметровые стальные балки с толщиной металла более 6 см, но это просто невозможно.

Хрупкие, в основном, полые алюминиевые крылья не прорежут все стальные коробчатые колонны башен ВТЦ. Крыло самолета может разрезать пополам деревянный телефонный столб.

Алюминиевые крылья самолета не прорежут 35 сантиметров стали независимо от скорости и веса. Мало того, что крылья не могут прорезать стальные колонны, но и тем более хрупкие концы крыльев.

Мистификация

После контакта крылья не ломались, и самолет взрывался внутри. Но он не войдет в башню, значит не взорвется внутри. Самолет просто был бы уничтожен на куски стальными коробчатыми колоннами и стальными и бетонными фермами пола. Прежде чем он приблизился к внутренней части башни.

Первый закон Ньютона: «Тело остается в покое или движется с постоянной скоростью. Если на него не действует внешняя сила». Самолет не замедлился, так как коснулся башни. Как самолет может пролететь через стальную / бетонную поверхность башни. С той же скоростью, что и по воздуху? – Это невозможно. «Самолет» также нарушает Первый закон Ньютона.

Нет оставшихся деталей самолетов

Не считая одного или двух упавших опор, кусок покрышки и немного двигателя. Деталей, которые даже не соответствовали Боингу 767! И как смехотворный кусок двигателя, найденный на лужайке Пентагона. – Не было никаких настоящих частей самолета или обломков. И никаких черных ящиков в эпицентре не было.

На самом деле, если бы самолет врезался в башню, он бы расплющился, как машина, врезавшаяся в стену. И его крылья отломились бы, и большая часть самолета упала бы на улицу, вниз. Улица внизу была бы усеяна обломками самолетов и обугленными останками пассажиров, но этого не произошло, потому что самолета не было.

Нет официальных сообщений

Правило 121 FAA требует всестороннего расследования всех аварий регулярных коммерческих рейсов. Однако официальных отчетов об авариях по 4 инцидентам нет, потому что не было самолетов.

Самолет не способен на такие маневры

Опытные коммерческие и военные пилоты заявили, что скорость и маневры самолетов, врезавшихся во Всемирный торговый центр, невозможны. Они заявляют, что не могут сами воспроизвести предполагаемые полеты. Два опытных пилота, использующие тренажеры для полета утром 11 сентября, не смогли поразить башни на скорости 500 миль в час за шесть попыток.

На самом деле боинг 767 не может лететь с такой скоростью на уровне моря. Пилоты заявляют, что скорость и резкие маневры привели бы к разрушению самолета. Из-за нагрузки на раму самолета из-за скорости и давления воздуха. Пилоту было бы чрезвычайно сложно попасть в башню, даже если бы крылья не сломались — из-за напряжения.

Трагедия 11 сентября развенчана

Капитан Расс Виттенберг — бывший пилот-истребитель ВВС США, совершивший более 100 боевых вылетов. Коммерческий пилот в отставке. Летал в авиакомпаниях Pan Am и United Airlines в течение 35 лет.

Летал на самолетах: Boeing 707, 720, 727, 737, 747, 757, 767 и 777.

Общее количество налета составляет 30 000+ часов. Капитан Расс Виттенберг уникален тем, что ранее летал на двух самолетах United Airlines – рейсах 93 и 175. Вот что он говорит:

Я летал на двух реальных самолетах, которые участвовали в событиях 11 сентября; бортовой номер 175 и рейс 93. 757, который якобы упал в Шанксвилле, а рейс 175 – это самолет, который предположительно врезался в Южную башню. Я не верю, что, как я уже сказал, так называемый террорист, может тренироваться на [Cessna] 172, затем прыгнуть в кабину класса 757-767 и управлять самолетом. Горизонтальное управление самолетом и управление самолетом на скоростях, превышающих его проектную предельную скорость более чем на 180 км/ч.; выполнение высокоскоростных поворотов с большим креном, превысит тяговые усилия, вероятно, 5, 6, 7 G. И самолет буквально упал бы с неба. Я не смог бы этого сделать, и я абсолютно уверен, что и они не могли этого сделать. Правительственная история, которую нам передали о 9/11, является полной ерундой, простой и не понятной. (Виттенберг убедительно утверждал, что) Не было абсолютно никакой возможности, что рейс 77 спустился на высоту 2130 метров за две минуты. Все время выполняя крутой поворот на 280 градусов. Прежде чем врезаться в стену первого этажа Пентагона, не касаясь газона. Для парня просто запрыгнуть в кабину и летать, как туз, невозможно — нет ни одного шанса из тысячи. [Давайте добавим несколько картинок к этому „крушению самолёта” в здание Пентагона. Для начала – оценим длину тамошней пожарной машины. Прицеп вряд ли превышает по размерам вот этот 500-дюймовый грузовик. Т.е. менее 13 м. Плюс тягач длиной в два с половиной человеческого роста (цв. картинка), т.е. менее 5 м. Итого, длина жёлтой пожарной машины на последней картинке с разрушением пентагоновского здания менее 18 м.





Здесь мы видим, что пожар продолжают тушить. Вопрос: а где обломки самолёта?? Ладно, пусть обломки 120-тонного (вес при приземлении практически без горючего, иначе – вплоть до 200 тонн) самолёта бесследно испарились. Зато фотография позволяет оценить ширину проёма в здании. Это видно по числу оконных проёмов в параллельном доме. Мы насчитали 6 окон.



Здесь жёлтый грузовик, длина которого никак не превышает 18 м, занимает длину в 3 оконных проёма. Следовательно, 6 окон растянутся на 36 м. А размах крыла Боинга – не менее 47 метров. Следовательно, крылья при столкновении сломались. И тут возникает следующий вопрос: а почему крылья сломались при ударе о 4-х этажный дом, но полностью вошли в небоскрёб ВТЦ, оставив след на фотографии с видео? Ведь очевидно, что балки в Пентагоне на порядки менее прочнее, нежели в нью-йоркской башне! Т.е. тут крылья отлетают, а там… Ах, да, это мы не понимаем – ведь там другое!! – Прим. ss69100.]

"Полный любитель" за штурвалом

Виттенберг, вспоминал, что: когда он "пересел" с Boeing 727 на высокотехнологичные компьютеризированные характеристики 737-х. Ему потребовалось немало времени, чтобы почувствовать себя комфортно в полете. Самолет не мог лететь на тех скоростях, которые, по их словам, совершались. Не войдя в то, что они называют высокоскоростным срывом.

Самолет не будет лететь так быстро. Если вы начнете выполнять маневры с большой перегрузкой при таких углах крена. … Ожидать, что этот предполагаемый самолет будет выполнять эти маневры с "полным любителем" за штурвалом, просто смехотворно… Это примерно 100-тонный самолет. Самолет, который весит 100 тонн. Все равно будет иметь 100 тонн разобранного мусора и деталей после того, как он врежется в здание. Обломков 757-го в Пентагоне не обнаружено. Объект, который ударил по Пентагону, не был самолетом рейса 77. Мы думаем, как вы, возможно, слышали раньше, это была крылатая ракета. (Расс Виттенберг).

"Самолеты" имеют вид CGI

На всех кадрах предполагаемые самолеты, поражающие башни-близнецы, явно не выглядят настоящими.

Самолеты имеют компьютерный внешний вид. На различных кадрах мы видим, как самолеты меняют форму и цвет, у них отсутствуют крылья, они выглядят нечеткими и размытыми. Пилот Джон Лир заметил, что на самолете нет стробоскопов (маячков). Самолет также не отбрасывает тени.

https://ok.ru/video/186178144993

Эксперты пришли к выводу, что нью-йоркские башни близнецы были заминированы изнутри, причем в подготовке диверсии, убеждены специалисты, террористам помогал кто-то из правительства США. видео: ok.ru/videoembed/186178144993

Нет записей о вылете

Согласно статистике BTS, 11 и 77 официально никогда не взлетали 11 сентября. Тщательные данные, хранящиеся о каждом взлете самолета в каждом аэропорту страны. Также показали отсутствие прошедшего времени разбега; времени вылета; времени выруливания. Не говоря уже о нескольких других категориях, оставленных незаполненными на 9/11, касающихся этих двух рейсов.

Хотя для рейсов 11 и 77 указанные выше данные были тщательно зарегистрированы 9/10. Но они подозрительно отсутствовали 11 сентября, хотя все остальные самолеты, которые выполнялись в тот день, были зарегистрированы BTS.

Рейс, который был обозначен авиадиспетчером как рейс 11. Находился в 16 километрах от Манхэттена в 8:46. Если рейсов AA 11 и AA 77 никогда не существовало. То нужно учитывать только два самолета, а не четыре.

Следователи, проверившие бортовые номера самолетов, вылетевших 11 сентября как UA 93 и UA 175 (а именно N591UA и N612UA соответственно). Считают, что эти самолеты все еще находятся в эксплуатации. Если это так, и если AA 11 и AA 77 никогда не существовали. То количество Boeing 757 и 767, уничтоженных 11 сентября. Было не четырьмя, как утверждает правительство США, а скорее равно нулю.

UA 175, номер самолета N612UA, и UA 93, самолет номер N591UA, «все еще были зарегистрированы и эксплуатируются более 4 лет после [их] предполагаемого уничтожения. Пилоты подтвердили, что United 175 получал сообщение по крайней мере через двадцать минут. После того, как якобы врезалась во Всемирный торговый центр.

Это доказывает, что самолет никогда не врезался в Центр. Вместо этого он некоторое время мирно летал в тот день. О чем говорится в книге «Самолеты без пассажиров: фальшивые угоны 11 сентября».

В разрушении башен самолеты не участвовали

Большинство людей в сообществе пилотов согласны с тем, что в Пентагоне и Шанксвилле не использовались самолеты; доказательства показывают, что для разрушения башен также не использовались настоящие самолеты.

В заключение мы можем быть на 100% уверены, что самолеты были ненастоящими. Помимо нарушения законов физики с невозможной динамикой столкновения, самолеты даже не выглядят настоящими. Возникает вопрос: вставлены ли цифровые композиты (CGI) самолетов в реальное видео.

Или это трехмерное проецируемое изображение с использованием передовых технологий, не известных широкой публике? Анализ данных 3D-радара Ричарда Д. Холла подтвердил, что траектории «самолетов» на всех видео совпадают с данными радара.

Если использовалась подделка видео, то есть самолеты были цифровыми композитами. То можно задать вопрос, зачем им утруждать себя проверкой того, что все видео "самолетов" совпадают с данными радара. Но при этом плохо справляются с рендерингом самолетов, которые выглядят как CGI низкого качества. Почему на шести разных видео крыло на мгновение исчезает?

Если бы самолет были цифровым композитом, он должен был бы выглядеть одинаково на каждом видео. На основе анализа радиолокационных данных Ричарда Д. Холла (https://www.youtube.com/watch?v=b5DgFcpsxes). Ричард Д. Холл полагает, что в центре «иллюзии» мог быть твердый объект. Вероятно, небольшая ракета, вокруг которой проецировалось изображение Боинга 767.

Передовые, секретные технологии?

Голографический проектор отображает трехмерное визуальное изображение в желаемом месте, удаленном от генератора дисплея. Проектор можно использовать для психологических операций и управления стратегическим восприятием.

Это также полезно для оптического обмана и маскировки. Обеспечивая моментальное отвлечение внимания при столкновении с неискушенным противником. Об этой технологии сообщалось в СМИ перед 11 сентября в связи с военно-психологическими операциями (PSYOPS).

По словам военного физика, которому было поручено изучить идею голограммы. Была доказана возможность проецирования больших трехмерных объектов, которые, казалось, парили в воздухе. … Washingtonpost.com узнал, что в 1994 году была создана суперсекретная программа. Преследующая именно технологию применения PSYOPS.

«Голографический проектор» описан в засекреченном документе ВВС как система для «проецирования информационной энергии из космоса. Для специальных операций по обману»

Вячеслав Королёв

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Источник.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Официальная версия событий 11 сентября 2001 года подвергается сомнению.

2. Утверждается, что самолеты физически не могли врезаться в башни Всемирного торгового центра так, как это описано в официальной версии.

3. Предполагается, что видео с самолетами, врезающимися в башни, могли быть созданы с помощью компьютерной графики или голографических проекций.

4. Приводятся аргументы о несоответствии размеров повреждений зданий размерам самолетов.

5. Указывается на отсутствие достаточного количества обломков самолетов на месте происшествий.

6. Утверждается, что пилоты-любители не могли управлять крупными пассажирскими самолетами с такой точностью.

7. Предполагается использование передовых секретных технологий для создания иллюзии атаки самолетов.

8. Высказывается мнение, что башни были разрушены изнутри с помощью взрывчатки.

Вывод:

Автор статьи поднимает ряд важных вопросов и фактов, которые действительно противоречат официальной версии событий 11 сентября 2001 года. Среди них:

1. Физические несоответствия в поведении самолетов при столкновении с башнями.

2. Мнения профессиональных пилотов о невозможности выполнения описанных маневров.

3. Результаты экспериментов на симуляторах, не подтверждающие официальную версию.

4. Отсутствие достаточного количества обломков на местах крушения.

Эти факты заслуживают серьезного внимания и дальнейшего непредвзятого исследования. Автор предлагает альтернативную версию событий, согласно которой для создания иллюзии атаки самолетов могли быть использованы передовые технологии, такие как компьютерная графика или голографические проекции, а сами здания были разрушены изнутри с помощью взрывчатки.

Эта альтернативная версия событий предполагает наличие масштабной и сложной операции, требующей значительных ресурсов и координации. Она ставит под сомнение официальную трактовку событий и поднимает вопросы о возможном участии или осведомленности правительственных структур.

Стоит отметить, что с точки зрения официальных источников, данная теория рассматривается как конспирологическая. Тем не менее, наличие противоречий между официальной версией и представленными фактами указывает на необходимость дальнейшего тщательного и беспристрастного исследования событий 11 сентября 2001 года.