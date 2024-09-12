Запад нащупал-таки ту самую «красную линию», которая краснее некуда
В Лондоне и Вашингтоне взвешивают риски от решения разрешить удары вглубь территории России дальнобойкой. Через свежий слив в британской The Guardian, сообщившей, что решение о разрешении наносить удары Storm Shadow якобы уже принято – прощупывают реакцию Кремля. Идёт довольно мощный обмен сигналами. Градусник возможной эскалации зашкаливает, и вырулить может в любую сторону. Ситуация накалена до предела.
Постоянно переступая наши «жёлтые линии» Запад нащупал-таки ту самую «красную линию», которая краснее некуда. Показательно, что Москва на этот раз ответила Лондону не только традиционно Песковым, Медведевым, МИДом, Карагановым и Соловьевым, который каждый день в эфире буднично предлагает «весь мир в труху» и «утопить британский остров, к чертовой матери». Ток-шоу на Западе уже никого не впечатляют. На этот раз всё по-серьёзному. Владимир Путин публично заявил о возможности ограничения поставок стратегического сырья урана, никеля, титана – и это уже не сигнал, а сигналище. Запрет экспорта российского сырья, которое, к слову, продолжает уходить в страны НАТО, в том числе в США, Францию и Британию, которые с нами воюют – вот это уже, действительно, больно. Почему не вводили этот запрет ранее – вопрос риторический. Бизнес, и ничего личного.
США и Британия выходят с координированной позицией, и по классике разыгрывают заранее согласованные роли. Неслучайно глава Госдепа Блинкен и глава британского МИД Лэмми вместе приехали вчера в Киев к Зеленскому. Есть версия, что вперёд пощупать новые «красные линии» выдвинут только Британию – разрешение на удары вглубь территории Киев получит только на Storm Shadow от Лондона, а Вашингтон со своими ATACMS повременит. Может быть и более осторожный вариант – англосаксы обеспечат военный экспорт своих технологий, и хохлы представят якобы свои баллистические ракеты, мол, инженер Приходько создал – это будет те же натовские яйца только в профиль и в украинской обертке.
Но, как бы то ни было, англосаксы не верят, что Москва способна на жесткий ответ, и это серьезная проблема – мы заигрались с этими бесконечными сигналами от шоуменов, которые стали восприниматься как белый шум, пустой блеф и попытки напугать ежа голой жопой. Наши постоянные подмигивания там принимают за нервный тик. Пора уже исправлять ситуацию и переходить к реальным действиям, и тут не обязательно сразу «Посейдоном по Лондону». Поучится в этом отношении можно у Ирана – они не сигналят, а молча делают дело. И это «деятельное молчание» полновеснее всех наших публичных угроз, и пугает Запад по-настоящему. Поэтому англосаксы пока не рискуют нападать на Иран, ответ которого может быть непредсказуемым, ассиметричным и весьма болезненным.
@trueolen
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Великобритания и США рассматривают возможность разрешения ударов вглубь территории России дальнобойным оружием.
2. The Guardian сообщила о якобы принятом решении разрешить удары ракетами Storm Shadow, что может быть попыткой прощупать реакцию Кремля.
3. Ситуация накалена до предела, и есть риск эскалации конфликта.
4. Запад, по мнению автора, нащупал "красную линию" России.
5. Владимир Путин заявил о возможности ограничения поставок стратегического сырья (уран, никель, титан) в ответ на действия Запада.
6. США и Великобритания координируют свои действия в отношении Украины.
7. Существует версия, что только Великобритания может дать разрешение на удары вглубь территории России, в то время как США пока воздержатся от предоставления ATACMS.
8. Автор считает, что англосаксонские страны недооценивают способность России на жесткий ответ.
9. Предлагается перейти от "сигналов" и угроз к реальным действиям, по примеру Ирана.
Вывод:
Статья описывает напряженную геополитическую ситуацию, где Запад (в частности, США и Великобритания) рассматривает возможность эскалации конфликта путем предоставления Украине возможности наносить удары по территории России. Автор критикует текущую стратегию России, основанную на "сигналах" и публичных угрозах, считая ее неэффективной. Предлагается перейти к более решительным действиям, таким как ограничение поставок стратегического сырья, чтобы продемонстрировать серьезность намерений России и предотвратить дальнейшую эскалацию. Автор подчеркивает необходимость пересмотра подхода России к международным отношениям в текущей ситуации.
Сейчас как обычно в Англии сломаются весы для взвешивания ситуации.
Они уже забыли что вели хохлов в Евросоюз.
Кроме запрета на поставки титана, никеля, палладия и урана, власти РФ могут, например, прекратить поставки Западу нефти, газа и ГСМ.
Весь газ в хранилищах Евросоюза на территории “404-й” может быть также уничтожен. Англосаксы доиграются, что страны НАТО сядут в галошу.
Автор прав. Надо меньше “последних китайских предупреждений”, бахвальства, показухи и псевдогуманизма, а больше конкретных дел по обеспечению национальной безопасности, достижению целей и задач СВО.
И три года не прошло как задумались(пока что только задумались) чтобы сократить поставки стратегических материалов на внешний рынок. НПЗ в Кременчуге работает на нашей нефти, прекратить его работу и через неделю – вторую война закончится(или СВО) пешком много не навоюешь. “Бизнес это святое”-Песков прессекретарь президента. Так что будут лететь ракеты вглубь страны. А у нас в верхах будет глубокая озабоченность, а кто то на крови будет “бабки” рубить. В своё время за две чеченской ни один снаряд по трубам не прилетел ни с одной стороны.
Кто Вам сказал что Кременчугский НПЗ работает,да ещё и на российской нефти? Кременчугский НПЗ после 2014 работал только на украинской нефти и то на 25% от мощностей.Сейчас не работает вовсе,после ракетных ударов,а восстанавливать его никто не собирается.Нефть идёт из России от Лукойла польскому Орлену,который и поставляет ГСМ Украину,в том числе и ВСУ.