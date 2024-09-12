В Лондоне и Вашингтоне взвешивают риски от решения разрешить удары вглубь территории России дальнобойкой. Через свежий слив в британской The Guardian, сообщившей, что решение о разрешении наносить удары Storm Shadow якобы уже принято – прощупывают реакцию Кремля. Идёт довольно мощный обмен сигналами. Градусник возможной эскалации зашкаливает, и вырулить может в любую сторону. Ситуация накалена до предела.

Постоянно переступая наши «жёлтые линии» Запад нащупал-таки ту самую «красную линию», которая краснее некуда. Показательно, что Москва на этот раз ответила Лондону не только традиционно Песковым, Медведевым, МИДом, Карагановым и Соловьевым, который каждый день в эфире буднично предлагает «весь мир в труху» и «утопить британский остров, к чертовой матери». Ток-шоу на Западе уже никого не впечатляют. На этот раз всё по-серьёзному. Владимир Путин публично заявил о возможности ограничения поставок стратегического сырья урана, никеля, титана – и это уже не сигнал, а сигналище. Запрет экспорта российского сырья, которое, к слову, продолжает уходить в страны НАТО, в том числе в США, Францию и Британию, которые с нами воюют – вот это уже, действительно, больно. Почему не вводили этот запрет ранее – вопрос риторический. Бизнес, и ничего личного.

США и Британия выходят с координированной позицией, и по классике разыгрывают заранее согласованные роли. Неслучайно глава Госдепа Блинкен и глава британского МИД Лэмми вместе приехали вчера в Киев к Зеленскому. Есть версия, что вперёд пощупать новые «красные линии» выдвинут только Британию – разрешение на удары вглубь территории Киев получит только на Storm Shadow от Лондона, а Вашингтон со своими ATACMS повременит. Может быть и более осторожный вариант – англосаксы обеспечат военный экспорт своих технологий, и хохлы представят якобы свои баллистические ракеты, мол, инженер Приходько создал – это будет те же натовские яйца только в профиль и в украинской обертке.

Но, как бы то ни было, англосаксы не верят, что Москва способна на жесткий ответ, и это серьезная проблема – мы заигрались с этими бесконечными сигналами от шоуменов, которые стали восприниматься как белый шум, пустой блеф и попытки напугать ежа голой жопой. Наши постоянные подмигивания там принимают за нервный тик. Пора уже исправлять ситуацию и переходить к реальным действиям, и тут не обязательно сразу «Посейдоном по Лондону». Поучится в этом отношении можно у Ирана – они не сигналят, а молча делают дело. И это «деятельное молчание» полновеснее всех наших публичных угроз, и пугает Запад по-настоящему. Поэтому англосаксы пока не рискуют нападать на Иран, ответ которого может быть непредсказуемым, ассиметричным и весьма болезненным.

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Великобритания и США рассматривают возможность разрешения ударов вглубь территории России дальнобойным оружием.

2. The Guardian сообщила о якобы принятом решении разрешить удары ракетами Storm Shadow, что может быть попыткой прощупать реакцию Кремля.

3. Ситуация накалена до предела, и есть риск эскалации конфликта.

4. Запад, по мнению автора, нащупал "красную линию" России.

5. Владимир Путин заявил о возможности ограничения поставок стратегического сырья (уран, никель, титан) в ответ на действия Запада.

6. США и Великобритания координируют свои действия в отношении Украины.

7. Существует версия, что только Великобритания может дать разрешение на удары вглубь территории России, в то время как США пока воздержатся от предоставления ATACMS.

8. Автор считает, что англосаксонские страны недооценивают способность России на жесткий ответ.

9. Предлагается перейти от "сигналов" и угроз к реальным действиям, по примеру Ирана.

Вывод:

Статья описывает напряженную геополитическую ситуацию, где Запад (в частности, США и Великобритания) рассматривает возможность эскалации конфликта путем предоставления Украине возможности наносить удары по территории России. Автор критикует текущую стратегию России, основанную на "сигналах" и публичных угрозах, считая ее неэффективной. Предлагается перейти к более решительным действиям, таким как ограничение поставок стратегического сырья, чтобы продемонстрировать серьезность намерений России и предотвратить дальнейшую эскалацию. Автор подчеркивает необходимость пересмотра подхода России к международным отношениям в текущей ситуации.