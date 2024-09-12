Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Липцы и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожен полевой склад боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отражены три контратаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии.

Потери противника составили до 445 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и четыре 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», «Квертус» и два полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Григоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 745 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 26 автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожены полевой склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нелеповка, Дружба, Розовка и Доброполье Донецкой Народной Республики. Отражены восемь контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии.

Потери противника составили до 495 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковая пушка «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ, 108-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь и Угледар Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, семь автомобилей и 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 39-й бригады береговой обороны и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 134-х районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31457 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17993 танка и других боевых бронированных машин, 1452 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14488 орудий полевой артиллерии и минометов, 25945 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России