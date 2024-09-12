Россия продолжает платить Украине за транзит газа, несмотря на войну. РФ по итогам 2024 может заплатить Украине за транзит порядка $460-490 млн. Украина вроде эти деньги брать не хочет – продлевать транзит газа Киев не собирается, но Кремль все равно настойчиво озвучивает, что Газпром готов поставлять газ в Европу через Украину. Ставка транзита не разглашалась, однако ранее в СМИ проходила цифра в $31,72 за тыс. куб.м. Таким образом, Россия ежегодно по договору должна платить Украине около $1,28 млрд. Так это война с Украиной или договорняк? Расскажем в новом видео Геоэнергетика Инфо

0:00 Транзит газа: Сколько платит Россия Украине?

0:27 Нафтогаз и Газпром: контракт Качай или плати

2:24 Война на Украине. Падение спроса на газ

4:55 Новый газовый контракт между Украиной и Россией

6:37 Принцип качай или плати: детали контракта

8:31 Транзит газа через Украину: Сохрановка и Суджа

11:19 Сколько Украина получает за транзит газа?

12:18 Куда идут деньги за транзит газа?

13:23 Цены на газ из России

14:10 Газпром дает заработать Украине?

14:46 ЕС готов к прекращению транзита газа РФ через Украину

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждается контракт на транзит российского газа через Украину.

2. В 2019 году был подписан новый контракт с принципиальными отличиями от предыдущего.

3. Новый контракт включает пункт "качай или плати" с четкими суточными объемами.

4. Гарантированный объем транзита в 2023 году составляет около 40 млрд кубометров в год или 109,6 млн кубометров в сутки.

5. Из-за закрытия точки входа Сохрановка, фактический транзит составляет около 40-45 млн кубометров в сутки через точку Суджа.

6. Газпром, вероятно, оплачивает транзит 75 млн кубометров в сутки, что составляет около 800-850 млн долларов в год.

7. Эти деньги идут оператору газотранспортной системы Украины, а не напрямую в бюджет страны.

8. Цена российского газа для европейских потребителей находится на рыночном уровне, около 350-400 долларов за 1000 кубометров.

Вывод:

Транзит российского газа через Украину продолжается, несмотря на сложные политические отношения. Новый контракт 2019 года более четко регулирует обязательства сторон. Хотя фактические объемы транзита снизились, Газпром продолжает оплачивать значительные суммы за транзит. Важно отметить, что эти платежи идут оператору газотранспортной системы, а не напрямую в бюджет Украины. Российский газ продается по рыночным ценам, что позволяет получать значительную выручку от его продажи в Европу.