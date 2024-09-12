О поставках дальнобойных ракет на Украину



Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала @boris_rozhin Борис Рожин

Пока США то ли разрешили, то ли не разрешили, то ли вот-вот разрешат применение дальнобойных ракет по территории России, самое время порассуждать, какими могут быть варианты. С моей точки зрения, это стратегическая неизбежность, вызванная желанием Запада переломить ход войны на Украине, поскольку ВСУ неумолимо теряют территорию, личный состав и технику. Последовательно пройдя все этапы эскалационного трека, США и НАТО приблизились к следующему шагу, а именно ударам вглубь России с территории Украины.

Ещё с 2022 года я был уверен, что всё, что лежит ниже порога применения ядерного оружия, может быть и будет применено на Украине. Запад считает суверенную политику РФ экзистенциальной угрозой для поздневашингтонского миропорядка, и эту угрозу он будет пытаться устранять любыми средствами. Поэтому подход к грани ядерной войны с прямыми ударами по России вполне укладывается в эту парадигму. Важно понимать, что враг думает не о том, как закончить войну путём переговоров, а о том, как победить в ней военными и иными средствами. Не понимать этого означает находиться в плену иллюзий о намерениях противника.

США уверены, что Москва и в данном случае не применит ядерное оружие, а раз так, то нет повода не обстреливать территорию России с территории Украины, нанося России различный ущерб. Поэтому вопрос о передаче таких ракет (причём вполне вероятно, что они уже поставлены и находятся в ожидании политической отмашки, как это было с поставками ракет для HIMARS, ATACMS, Storm Shadow), скорее всего, не стоит, так как ракеты, вероятно, уже на территории Украины.

Разумеется, существенная часть дальнобойных ракет (https://russian.rt.com/ussr/news/1367301-ukraina-atacms-rashod) будет сбита, как сбивают ракеты HIMARS, ATACMS, Storm Shadow, SCALP-EG и так далее. Но какой-то процент может достичь целей, и к этому надо быть готовыми.

К этим атакам надо готовиться заранее, осуществляя меры по рассредоточению авиации, разукрупнению складов боеприпасов, обеспечению безопасности штабов и командных пунктов, как это делалось в случае с угрозой со стороны других дальнобойных средств противника. Само собой, необходимо и далее наращивать возможности оперативно-тактической и объектовой ПВО, в том числе в контексте борьбы с дальнобойными ракетами западного производства.

Изменят ли данные ракеты общую динамику боевых действий на Украине? Нет, не изменят. Как не изменили её поставки тех же ATACMS или же поставки самолётов F-16. Безусловно, несмотря на любой ущерб, который враг будет стремиться нанести, ВС РФ продолжат наступательные операции на Украине, а цели на её территории будут подвергаться всё более мощному огневому поражению.

Специально для RT

https://t.me/special_authors/6596 – цинк

Осень будет жаркой.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. США близки к разрешению применения дальнобойных ракет по территории России с территории Украины.

2. Это рассматривается как стратегическая неизбежность из-за желания Запада переломить ход войны на Украине.

3. Запад считает политику России экзистенциальной угрозой и готов использовать любые средства для её устранения, кроме ядерного оружия.

4. США уверены, что Россия не применит ядерное оружие в ответ на такие атаки.

5. Существует вероятность, что дальнобойные ракеты уже поставлены на Украину и ждут политического решения для применения.

6. Часть ракет будет сбита, но некоторые могут достичь целей.

7. Необходимо заранее готовиться к таким атакам, принимая меры по защите важных объектов и усилению ПВО.

8. Поставки новых ракет не изменят общую динамику боевых действий на Украине.

Вывод:

Автор прогнозирует, что, несмотря на возможные удары дальнобойными ракетами по территории России, это не изменит общего хода конфликта. Вооруженные силы РФ продолжат наступательные операции на Украине, а ответные удары по целям на территории Украины могут усилиться. Автор ожидает, что осенний период будет характеризоваться интенсивными боевыми действиями ("Осень будет жаркой").