О поставках дальнобойных ракет на Украину
О поставках дальнобойных ракет на Украину
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала @boris_rozhin Борис Рожин
Пока США то ли разрешили, то ли не разрешили, то ли вот-вот разрешат применение дальнобойных ракет по территории России, самое время порассуждать, какими могут быть варианты. С моей точки зрения, это стратегическая неизбежность, вызванная желанием Запада переломить ход войны на Украине, поскольку ВСУ неумолимо теряют территорию, личный состав и технику. Последовательно пройдя все этапы эскалационного трека, США и НАТО приблизились к следующему шагу, а именно ударам вглубь России с территории Украины.
Ещё с 2022 года я был уверен, что всё, что лежит ниже порога применения ядерного оружия, может быть и будет применено на Украине. Запад считает суверенную политику РФ экзистенциальной угрозой для поздневашингтонского миропорядка, и эту угрозу он будет пытаться устранять любыми средствами. Поэтому подход к грани ядерной войны с прямыми ударами по России вполне укладывается в эту парадигму. Важно понимать, что враг думает не о том, как закончить войну путём переговоров, а о том, как победить в ней военными и иными средствами. Не понимать этого означает находиться в плену иллюзий о намерениях противника.
США уверены, что Москва и в данном случае не применит ядерное оружие, а раз так, то нет повода не обстреливать территорию России с территории Украины, нанося России различный ущерб. Поэтому вопрос о передаче таких ракет (причём вполне вероятно, что они уже поставлены и находятся в ожидании политической отмашки, как это было с поставками ракет для HIMARS, ATACMS, Storm Shadow), скорее всего, не стоит, так как ракеты, вероятно, уже на территории Украины.
Разумеется, существенная часть дальнобойных ракет (https://russian.rt.com/ussr/news/1367301-ukraina-atacms-rashod) будет сбита, как сбивают ракеты HIMARS, ATACMS, Storm Shadow, SCALP-EG и так далее. Но какой-то процент может достичь целей, и к этому надо быть готовыми.
К этим атакам надо готовиться заранее, осуществляя меры по рассредоточению авиации, разукрупнению складов боеприпасов, обеспечению безопасности штабов и командных пунктов, как это делалось в случае с угрозой со стороны других дальнобойных средств противника. Само собой, необходимо и далее наращивать возможности оперативно-тактической и объектовой ПВО, в том числе в контексте борьбы с дальнобойными ракетами западного производства.
Изменят ли данные ракеты общую динамику боевых действий на Украине? Нет, не изменят. Как не изменили её поставки тех же ATACMS или же поставки самолётов F-16. Безусловно, несмотря на любой ущерб, который враг будет стремиться нанести, ВС РФ продолжат наступательные операции на Украине, а цели на её территории будут подвергаться всё более мощному огневому поражению.
Специально для RT
https://t.me/special_authors/6596 – цинк
Осень будет жаркой.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. США близки к разрешению применения дальнобойных ракет по территории России с территории Украины.
2. Это рассматривается как стратегическая неизбежность из-за желания Запада переломить ход войны на Украине.
3. Запад считает политику России экзистенциальной угрозой и готов использовать любые средства для её устранения, кроме ядерного оружия.
4. США уверены, что Россия не применит ядерное оружие в ответ на такие атаки.
5. Существует вероятность, что дальнобойные ракеты уже поставлены на Украину и ждут политического решения для применения.
6. Часть ракет будет сбита, но некоторые могут достичь целей.
7. Необходимо заранее готовиться к таким атакам, принимая меры по защите важных объектов и усилению ПВО.
8. Поставки новых ракет не изменят общую динамику боевых действий на Украине.
Вывод:
Автор прогнозирует, что, несмотря на возможные удары дальнобойными ракетами по территории России, это не изменит общего хода конфликта. Вооруженные силы РФ продолжат наступательные операции на Украине, а ответные удары по целям на территории Украины могут усилиться. Автор ожидает, что осенний период будет характеризоваться интенсивными боевыми действиями ("Осень будет жаркой").
Снова РФ идёт по чужому сценарию : “ога, – мы это принимаем как неизбежность”.
Вы должны принять все московские сценарии радушно.
Иначе вам не жить
Что бы с вами не случилось, всегда найдётся человек который скажет: я так и знал.))