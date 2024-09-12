Уверен, что не только меня часто посещает состояние какой-то муторности на душе. В такие моменты вспоминаю состояние, когда этой же душе было очень хорошо, с радостью шёл на работу, петь почти всегда хотелось. Оказывается, чаще всего ощущение счастья я испытывал там, куда меня, чеченца, как бы насильно загнала Советская власть. Получив диплом инженера, был распределён в Номжу, самую глушь Костромской области. Да так полюбил природу, здешний народ, что там и остался. Всё чистейшее, начиная с реки, леса. Самое главное – чистокровные Русы! С механизаторами поначалу не всё ладилось. Я запретил курить в мастерской, тем более – похмеляться. Их много, я один, да к тому же приезжий, нерусский... Поддержку получил не от парткома, а … от жён курящих и выпивающих. Дружную, однозначно добрую. Потом я, «инородец» по терминологии Империи Романовых, был избран депутатом районного Совета Народных депутатов. Всё время в фуфайках, резиновых сапогах. По сравнению с нынешним поколением материально мы были бедными. А вот по Жизни – богатыми. Духовно, хотя я и не видел «воцерковлённых». В чём секрет? Когда я стал уже дедушкой, открыл детского поэта Георгия Ладонщикова. Фронтовик, связист на войне, он и в мирной жизни трудился связистом. Но не проводная связь стала главной заслугой Георгия Афанасьевича в этом мире, а та, «самая жгучая, самая смертная связь» между Человеком и Мирозданием, о которой писал Николай Рубцов в «Тихой моей родине». У Ладонщикова «Наша Родина»:

И красива и богата Наша Родина, ребята. Долго ехать от столицы До любой ее границы. Все вокруг свое, родное: Горы, степи и леса: Рек сверканье голубое, Голубые небеса. Каждый город Сердцу дорог, Дорог каждый сельский дом. Все в боях когда-то взято И упрочено трудом!

«Всё вокруг свое, родное»! В слове СВОЁ глубочайший, почти утраченный смысл. В фильме «Замысел» Донецкой киностудии это чётко показано: разница между «наше», «моё» и «своё». 2019 год, народ на уже своей земле создал свою, на свои деньги киностудию, сыграл сам, без привлечения «звёзд». СМИ РФ об этом не говорили, а вот на сайте «Жить заново» даже в заголовке ПРАВДА: «В ДНР сняли самый загадочный и честный фильм об устройстве мира». И что? Никакой поддержки Минкульта, бюджета, который создается трудом народа! Народная студия из-за отсутствия денег строится медленно. Кстати, у православного олигарха Константина Малофеева денег куры не клюют. «Клюют» РПЦ и мощный информационный ресурс «Царьград». Роль Малофеева в событиях 2014 года, когда он привёз из Москвы странного офицера ФСБ Гиркина (эти запасными не бывают), который возглавил воспрявший духом вооружённый народ и во что это вылилось, ещё не описана. А вот факт, что он увёл жену у священника – картина маслом. «Маслом» потому, что СМИ преподносили ещё не разрушенную «православную» семью священника, как эталон, как образцовую и многодетную. Семью использовали для продвижения «православной идеологии», связанной с семейными ценностями. Это был пример «семейной симфонии церкви и государства». Мария Львова-Белова, новая жена Малофеева, работает уполномоченным при Президенте России по правам ребенка. Православную «свадебную вечеринку» украсили Григорий Лепс, Валерия, Дима Билан с подтанцовкой, Леонид Агутин и другие «звёзды». Григорий Лепс спел «православную» песню про рюмку водки на столе. …Отвлёкся от матрицы советского жизнеустройства я лишь потому, что Георгий Ладонщиков «православным» в смысле РПЦ не был. Он был истинно ПРАВОСЛАВНЫМ по сути того, глубинного мировоззрения народов Русской Цивилизации, на котором стояла Русь многие тысячелетия. Вот что он написал для советских детей. Кстати, полезно и взрослым, для души:

Песня зарянки Над лесом за речкою Солнце встает. Утро встречая, Зарянка поет: Все уменьшается Темная тень. Будет веселым Сегодняшний день! Здравствуйте, сосны, Дубы, тополя! Здравствуйте, горя, Луга и поля! Здравствуйте, избы Родных деревень! Радостным будет Сегодняшний день! Здравствуй все то, Что растет и цветет! Здравствуйте все, Кто на свете живет! Пойте, гоните Усталость и лень! Будет счастливым И завтрашний день!

Это не просто гимн Жизни, это алгоритм миропонимания и поведения. Известно, что душа, как жительница двух миров, общается в нашей психике также через музыку, как и вся Объективная Реальность. «Мера в Объективной Реальности — музыкальная дорожка. Музыка в обществе выполняет ту же функцию, что и Философия. Также как Философия, она всем кажется неким необязательным культурным явлением. Однако, как Философия, так и Музыка, может настраивать и на лад, и на разрушение. А в обществе принято: «Что, мол, с него взять – на гармошке только и может играть…» (гармошка – гармонь – гармония…). Посему становится понятно, что концептуально властный человек не может быть глух к музыке. Если человек являет музыкальную глухоту («медведь на ухо наступил»), в управлении этот человек явно бездарен». Это Владимир Говоров, написавший «Зачала Православной арифметики» для детей. Исконное Православие он показал на точных науках и Русском языке. Так вот, связист и поэт Ладонщиков – тринадцатый ребёнок в бедной деревенской семье. Валенки зимой дети носили по очереди. Георгий, ещё маленьким уже был прекрасным гармонистом. Умеющих играть на деревне было много, но так, как этот мальчик – никто. Парни, когда валенки были на другом брате, брали на руки босого гармониста и несли по снегу на вечеринку. Ладно я, чеченец, предки которого ещё в семнадцатом веке ходили до Архангельска, ладно вписался в глубинный народ. Знаю не по книгам, а по преданию, поскольку у нас родовая система сохранена. На кавказский клинок можно было выменять породистого жеребца. Менялись много чем, торговали. И никто никого по дороге не грабил. Также своими были везде и другие коренные народы. Как в Советском Союзе! И вот тут, говоря о матрице Советского мироустройства, я натолкнулся на трудное, возможно, не только для меня. Вот всем знакомая песня «Я люблю тебя, жизнь»:

Я люблю тебя, Жизнь, Что само по себе и не ново, Я люблю тебя, Жизнь, Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, Я шагаю с работы устало, Я люблю тебя, Жизнь, И хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано - Ширь земли и равнина морская, Мне известна давно Бескорыстная дружба мужская. В звоне каждого дня, Как я счастлив, что нет мне покоя! Есть любовь у меня, Жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, Полумрак, поцелуй на рассвете. И вершина любви - Это чудо великое - дети! Вновь мы с ними пройдем, Детство, юность, вокзалы, причалы. Будут внуки потом, Всё опять повторится сначала. Ах, как годы летят, Мы грустим, седину замечая, Жизнь, ты помнишь солдат, Что погибли, тебя защищая? Так ликуй и вершись В трубных звуках весеннего гимна! Я люблю тебя, Жизнь, И надеюсь, что это взаимно!

Марк Бернес, с которого песня пошла в народ, не скрывал своего еврейского происхождения. Да и слова написал не татарин - Константин Ваншенкин, прадед которого по отцовской линии был выходцем из Голландии. Родовая фамилия отца Вайншенкер. Женился Ваншенкин на Инне Гофф, явно не якутянке. Однако именно она написала слова известной песни «Русское поле», автор музыки которой Ян Френкель. Эдуард Колмановский, автор музыки «Я люблю…», родился в еврейской семье. Получается, как в дворовой песне: «евреи, евреи, кругом одни евреи»? Почему же тогда Лев Гумилёв отсидел 14 лет, но еврейский народ так научно и не признал коренным на Руси? Этот народ пусть благодарит иудеев-ортодоксов, составивших ядро сионизма. А мы тут о другом и о других: о евреях, ставших составной частью и даже гордостью Советского Народа. Полагаю, что Андрей Ильницкий в теории ментальной войны прав не до конца. Не «мозговой субстрат» - поле боя, а сердце, в котором прописан сакральный код Русской Цивилизации. Тот же Ваншенкин, написавший слова песни на коре берёзы, поскольку во время прогулки под рукой бумаги не было, срезонировал на пучок творческой энергии Неба не мозгами, а сердцем. Жизнь, Советскую Родину Константин Яковлевич защищал в составе 4-й гвардейской воздушно-десантной бригады. На заставке у меня не случайно картина Константина Васильева «Прощание славянки». Рус на переднем плане, а в строю мы все, объединённые одним словом – советские.

Русского историка Андрея Фурсова спросили, откуда советский разведчик орденского уровня (в запасе не бывают), небополитик Андрей Девятов взял свои «пять выше». Андрей Ильич ответил, что на этих принципах стояли докапиталистические общества, в том числе Спарта. Мне, кстати, доводилось видеть исследование с предположением, что знаменитый Спартак – пленный офицер из войска скифов… Видно по организации войска, громящего римлян.

Так что же это за «пять выше» от Цивилизации творцов, на дух не переносящей рабовладение? Вот они: Духовное выше материального. Общее выше частного. Справедливость выше закона. Служение выше владения. Власть выше собственности.

Иосиф Сталин знал, что строит. Образ будущего у него в сознании был задолго до революции. «Нация - это исторически устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры... Необходимо подчеркнуть, что ни один из указанных признаков, взятый в отдельности, недостаточен для определения нации. Более того, достаточно отсутствия хотя бы одного из этих признаков, чтобы нация перестала быть нацией... Только наличность всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию». 1913 год! По факту ещё при жизни Сталина Нация наша имела все признаки Цивилизации! В СССР все «пять выше» в разной мере, но налицо. И вот уже четвёртое десятилетие всё с точностью до наоборот. Контрреволюция со всеми вытекающими: антисоветчина, антидуховность, антивласть, антислужение, и так далее. Всегда плодовитая русская баба рожать фактически перестала. Мужик стал стоить дорого, но большие деньги – только поверх цинкового гроба.

Спартак, возглавивший рабов, завоевавших свободу, оказался распятым, а его люди – снова рабами, по причине предательства. Заранее зафрактованные спасительные корабли перекупили! В СССР перекупили не корабли, а души и мечту. Прибыль, деньги – вот теперь всеобщая мечта. Теперь все «не в духе». А ведь Дух - не какой-то субъект в виде седого старца, либо голубя, как нам рисуют, а СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА. Это дороже золота, крепче стали. Недавно вернули в школьную программу советскую книгу «Как закалялась сталь».

Шаг! Других примеров наищешься. На какую почву зерно? Даже студенты (результат опроса) доброту, честность, совестливость уже называют слабостью. А на энергиях Космоса уже видны крутые перемены. Буквально завтра миллиардные состояния превратятся в нули, а их обладатели – в смертный мусор. Интересно, что «духовно» грамотные, знающие о квантовом переходе, занимаются медитированием, «переходят» из третьего сразу в пятое измерение. Даже образ придумали: песочные часы, в которых «горлышко» - четвёртое измерение, а протёкший песочек – пятое, куда не пройдёт аж две трети населения планеты. Верно, что сброс «мусора» будет крутым. Однако образ ложный. В одиночку скорей верблюд пройдёт через игольное ушко. Вечного в Человеке только душа, как частица Творца Небесного. И дал он её не в качестве частной собственности. Вперёд только вместе, пройдут только СВОИ для Творца. Было «смело мы бой пойдём». МЫ! Потом «Вставай, страна огромная». Вся страна! И была Победа.

Лучшим из отечественных и мировых историков я считаю Александра Владимировича Пыжикова (мир ему). В ответ антисоветчикам, выдумавшим, будто Советский период – это вывих, излом Русской Цивилизации, он показал, что вывих случился ещё в 16-17 веках. Порабощение во всех сферах. Советский период – как раз момент исправленного Народом вывиха. Это за кратчайший исторический момент мы видели во всех сферах человеческой деятельности, включая Космос.

Так что вправляем вывих, прежде всего в собственной душе. Бог, как Иерархически Высшее Объемлющее Управление нам в помощь. Кто тут сильней Него?

Эдуард Наипов,

Кострома