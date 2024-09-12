Победа "Единой России" и её губернаторов на выборах ЕДГ не должна никого обманывать. Это вынужденное голосование за власть президента Путина, не более того. Да, это хорошо для стабильности, но без Путина эта конструкция рухнет в одночасье.

Российские граждане всё меньше верят в партию власти, откровенно её высмеивают и в принципе не видят никакой пользы в парламентаризме. Что неудивительно. Система парламентской демократии — явление исключительно англосаксонское, появившееся как механизм поиска консенсуса между крупными собственниками при слабой власти монарха.

Ещё 5 лет назад я призывал к кардинальному пересмотру партийной системы – здесь и здесь.

Главный мой посыл заключался в том, чтобы прекратить играть в оппозиционные партии и создать одну политическую силу, отражающую интересы большинства народа.

Властью реализована была первая часть – в оппозиционность после начала СВО перестали играться и создали фактически одну партию власти (ЕР-СР-КПРФ), однако с отражением интересов большинства есть проблемы. Эти партии воспринимаются гражданами как мёртвые и бессмысленные.

На мой взгляд, надо вместо Госдумы создать Совет или Собор народных представителей, в котором будет Единый народный фронт. Фронт не партия, он должен не разъединять, а объединять – это всенародное движение, некий срез страны из лучших представителей.

В Совет нарпредов должен быть отбор лучших представителей разных профессий и специалистов отраслей народного хозяйства, учителей, военных, предпринимателей, учёных, работников торговли, которые могут выступить в качестве экспертов и выразителей позиции своего окружения при законотворчестве.

Причём текущую деятельность в качестве парламентариев эти граждане должны осуществлять не в здании на Охотном ряду, а по месту жительства, уделяя часть рабочего времени на разработку и согласование законопроектов в онлайн-режиме, используя новые возможности цифровизации.

Съезд всех парламентариев в столице можно осуществлять при необходимости в небольшом составе (в рамках рабочих комиссий) и периодично для согласования особо резонансных проектов и для отчёта о деятельности (экстренные и итоговые заседания). Таким образом, не просто будут сэкономлены бюджетные деньги, исчезнет кормушка и синекура, соблазнительная для карьеристов и бездельников.

А уже в рамках самого фронта (ЕНФ) нарпреды могут сформировать фракции по политическим убеждениям. К примеру, правый и левый фланг с обязательным большинством консерваторов-традиционалистов посередине.

Правое крыло фронта соберёт сторонников сильной имперской власти, жёсткой внешней политики в интересах русского мира, частной собственности в экономике и православной этики. Левое крыло – вменяемых социалистов, сторонников социальной справедливости и развития лучшего наследия советского времени.

Левое и правое крыло могут в зависимости от веяний времени и настроений в обществе усиливаться или ослабляться, количество их представителей в парламенте уменьшаться и увеличиваться, но центристское большинство должно оставаться большинством – это непременное условие преемственности власти.

И тут самое важное – такой подход потребует сформулировать взгляды центристского большинства, по сути, консервативно-традиционалистскую идеологию государственной власти. Не просто патриотизм для всех, а конкретные ценности, идеалы, взгляды на проблемы, исторические события – матрицу мировоззрения, которую будут разделять большинство граждан России.

Источник

Эдуард Биров

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Победа "Единой России" на выборах не отражает реальной поддержки партии населением.

2. Граждане России всё меньше верят в партию власти и систему парламентаризма в целом.

3. Парламентская демократия – явление англосаксонское, не соответствующее российским реалиям.

4. Автор предлагает заменить Госдуму на Совет или Собор народных представителей.

5. В новом органе должен быть представлен Единый народный фронт вместо партий.

6. Предлагается отбирать в Совет лучших представителей разных профессий и отраслей.

7. Работа парламентариев должна осуществляться преимущественно онлайн по месту жительства.

8. Внутри фронта могут формироваться фракции по политическим убеждениям (правые, левые, центристы).

9. Центристское большинство должно оставаться стабильным для обеспечения преемственности власти.

10. Необходимо сформулировать консервативно-традиционалистскую идеологию государственной власти.

Вывод:

Автор критикует существующую партийную систему России как неэффективную и не отражающую интересы граждан. Он предлагает радикальную реформу политической системы, заменяя партии и Госдуму на новый орган народного представительства с единым фронтом и профессиональным подходом к отбору участников. Основная идея заключается в создании более репрезентативной и эффективной системы управления, которая бы лучше отражала интересы граждан и была основана на консервативно-традиционалистской идеологии.

Сравнение с социалистической моделью:

В предложенной автором концепции есть элементы, напоминающие советскую модель народного представительства. Вот несколько параллелей:

1. Идея выбора депутатов "из народа" – автор предлагает отбирать представителей разных профессий и отраслей, что напоминает советскую практику выдвижения рабочих, крестьян и интеллигенции.

2. Концепция "Единого народного фронта" перекликается с идеей единого блока коммунистов и беспартийных в СССР.

3. Акцент на представительстве различных слоев общества, а не политических партий, что было характерно для советской системы Советов.

4. Идея о том, что депутаты должны продолжать работать на своих местах, уделяя часть времени законотворческой деятельности, напоминает советскую практику, когда многие депутаты сохраняли свою основную работу.

5. Критика "западной" модели парламентаризма и поиск собственного пути политического устройства также созвучны с советской риторикой.

Однако есть и существенные отличия от советской системы:

1. Автор допускает формирование фракций по политическим убеждениям внутри Единого народного фронта, что не было характерно для однопартийной системы СССР.

2. Предлагается использование современных цифровых технологий для организации работы депутатов.

3. Сохраняется идея выборности представителей, хотя и в измененном формате.

4. Предлагается формулирование четкой консервативно-традиционалистской идеологии, отличной от коммунистической идеологии СССР.

Таким образом, можно сказать, что автор пытается сочетать некоторые элементы советской системы с современными подходами и консервативной идеологией, предлагая альтернативу как советской, так и западной моделям политического устройства.

Исторический опыт:

Здесь можно провести параллели с более древними системами народного представительства. В предложенной автором концепции можно увидеть сходства не только с советской системой, но и с более ранними формами народовластия:

1. Славянское вече:



– Прямое участие народа в решении важных вопросов, что перекликается с идеей автора о широком представительстве разных слоев общества.

– Выступления лучших представителей из народа на вече схоже с предложением автора о выборе наиболее достойных представителей профессий и отраслей.

– Вече как форма прямой демократии отражается в идее автора о более тесной связи представителей с их избирателями.

2. Ветхозаветная система сотников и тысячников:



– Иерархическая структура представительства (сотники, пятидесятники, десятники) может быть сопоставлена с идеей автора о разных уровнях представительства.

– Выбор лидеров из народа на основе их мудрости и способностей соответствует предложению автора об отборе лучших представителей профессий.

– Идея о том, что лидеры должны быть близки к народу и понимать его нужды, также присутствует в обеих концепциях.

Сходства с этими древними системами:

1. Акцент на прямом участии народа в управлении.

2. Выбор представителей на основе их качеств и способностей, а не только политических взглядов.

3. Стремление к более тесной связи между народом и его представителями.

4. Попытка создать систему, отражающую национальные традиции и особенности.

Различия:

1. Современный контекст и использование новых технологий в предложении автора.

2. Более сложная структура общества и государства в современном мире, требующая более детальной проработки системы.

3. Сочетание элементов представительной демократии с прямым участием народа в предложенной концепции.

Таким образом, можно сказать, что автор, возможно неосознанно, обращается к более глубоким историческим корням народовластия, пытаясь адаптировать некоторые их принципы к современным реалиям России. Это отражает стремление найти альтернативу западной модели демократии, опираясь на исторический опыт и традиции.