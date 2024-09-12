Последние четыре века человечество жило под влиянием капиталистического расширения и научно-технического прогресса. Происходящие внутри общественной сферы процессы хорошо раскрываются в логике мир-системного анализа. Метрополия на 15-25 лет опережала полупериферию (на один технологический уклад), а периферию на два и более (Рис. 1). В рамках данных отношений центр был более пассионарен и технологически развит, но испытывал дефицит в естественных производительных силах (ЕПС).

Начиная с колониальных империй и заканчивая привычным за последние десятилетия миропорядком Pax Americana, центр заключал односторонние, несимметричные геополитические отношения с менее развитыми странами и территориями. Эти договорённости использовались для неэквивалентного обмена или грабежа, получая нужные ЕПС за бесценок или бесплатно. Последние 30 лет капиталистическая мир-система США стала глобальной, введя в оборот и планы ТНК даже негров и природные ресурсы Африки.

Новая глобальная мир-система не может появиться, так как капиталистическое расширение дошло до предела, и резко возросла связанность. Pax Americana распадётся на части, где каждый большой осколок, панрегион, будет пытаться воссоздать принципы и правила целого со своей спецификой. Возникает резонный вопрос: какими будут принципы экономической экспансии и функционирования панрегиона России? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к опыту СССР, в части построения Советского блока, чтобы взять лучшее и не повторять допущенных ошибок.

Про советскую систему можно услышать, что это был системный антикапитализм, что очень наглядно видно в принципах построения советского варианта мир-системы, характерного для постсталинского периода (Рис. 2). В отличие от метрополий капиталистических мир-систем РСФСР имела не только технологии и пассионарность, но и ЕПС, т.е. отсутствовала необходимость неэквивалентного обмена / грабежа других. Помимо этого, существовало идеологическое давление, в рамках которого мир в будущем должен был стать един, а все страны превратиться в равноправные социалистические республики.

«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» (В.И. Ленин), т.е. можно уже сейчас строить «общность советских людей» и устанавливать равноправные союзные отношения с республиками, как в составе СССР (часть метрополии), так и в составе Советского блока (полупериферия). В экономике изначально были установлены принципы эквивалентного обмена, Советская Россия могла себе позволить подобное, но опять проявилось влияние идеологии, добавив преференции и льготы окраинам и «союзникам», ведь им надо было помочь.

Получилась система неэквивалентного обмена за счет центра (РСФСР), который тратил свои ЕПС, технологии и пассионарность на чужое развитие и прогресс, исходя из идеологии. Результатом этого стал более высокий уровень жизни в союзных республиках и Восточной Европе по сравнению с РСФСР. Если в общественной теории, обосновывающей свою правильность пересказом последних 400 лет, а это практически все, данный момент в отношении Советского блока не замечен, возникает очень большой вопрос к полученным выводам, чаще всего получается позитивистское, выхолощенное натягивание совы на глобус. Когда говорят, что России надо было прекращать кормить окраины, то речь не шла об отказе от них, а лишь об изменении принципов, уходе от неэквивалентного обмена в их пользу.

В начале 30-х гг. Россия будет активно строить свой панрегион, повторяя принципы мир-системы. Наша задача не оказаться в плену крайностей, как не воспроизводить циничную и прагматичную капиталистическую модель, теряя себя, так и не заниматься покупкой лояльности окраин и «союзников», давая им возможность стать иждивенцами. Основные экономико-политические принципы просты (Рис. 3):

▪️ в части геополитики создаются несимметричные, индивидуальные отношения, т.е. персональные унии, между Россией, странами Ближнего круга / членами панрегиона. Для одних – только движение товаров, для других товаров и людей и т.д.;

▪️ геополитические соглашения у входящих в панрегион стран возможны только с Россией, все остальные – через неё;

▪️ экономические отношения строятся в логике эквивалентного, справедливого обмена между всеми;

▪️ отсутствуют какие-либо экономические скидки, льготы, преференции, обусловленные геополитическими интересами или идеологией;

▪️ вопросы лояльности решаются за счет геополитических соглашений, без использования экономических рычагов и бонусов;

▪️ страны Ближнего круга получают доступ к технологиям, остальные – нет;

▪️ уровень развития каждой страны / территории зависит от собственного уровня ЕПС и развития технологий, ни о каком прогрессорстве речи не идёт;

▪️ условия эквивалентного обмена справедливы и в отношении Диких земель, что является преимуществом по сравнению с другими игроками;

▪️ никаких открытых границ с Дикими землями не будет, только ограниченный обмен.

Данная конфигурация будет выстраиваться Россией уже в самое ближайшее время, покупка лояльности уходит в прошлое, как и многие другие привычные вещи. Описанные принципы не являются всеобщими, их очень сложно повторить, так как у метрополии не должно быть дефицита ЕПС, значительного технологического отставания и низкого уровня пассионарности. Подобное могли бы в своё время сделать США, но это противоречит их принципам и культуре.

И, да, никто кроме России не будет работать с Дикими землями в логике эквивалентного, справедливого обмена, что является козырем, фундаментом для формирования правильного образа и отношений во второй половине XXI в…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Капиталистическая мировая система достигла пределов расширения и распадается на панрегионы.

2. Россия будет строить свой панрегион, используя опыт СССР, но избегая его ошибок.

3. Советская система строилась на принципах неэквивалентного обмена в пользу союзных республик и стран-сателлитов, что истощало ресурсы РСФСР.

4. Новая российская система будет основана на следующих принципах:

– Несимметричные геополитические отношения с членами панрегиона

– Эквивалентный экономический обмен без льгот и преференций

– Ограничение доступа к технологиям для стран вне "Ближнего круга"

– Отказ от "прогрессорства" – каждая страна развивается самостоятельно

– Справедливые условия обмена даже с "Дикими землями"

5. Россия имеет уникальную возможность построить такую систему благодаря наличию естественных производительных сил, технологий и пассионарности.

Вывод:

Статья предлагает новую модель экономической и геополитической экспансии России после 2030 года. Эта модель основана на создании панрегиона с четкой иерархией и справедливыми экономическими отношениями. Автор считает, что такой подход позволит России избежать ошибок СССР и капиталистических империй, сохранив при этом лидирующую позицию в своем регионе. Ключевым преимуществом России автор видит возможность справедливого взаимодействия даже с менее развитыми территориями, что может стать основой для формирования позитивного образа страны во второй половине XXI века.