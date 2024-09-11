Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малые Проходы и Графское Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.



Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Колесниковка, Вишневое Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 460 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, три автомобиля, две боевые машины реактивных систем залпового огня «Град» и RAK-SA-12 хорватского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубица М198 производства США, две 155 мм гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада боеприпасов.



▫️ В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск нанесено поражение 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли до 655 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», три 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 105 мм орудие М119 производства США.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 68-й егерской, 142-й, 144-й пехотных бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Петровка, Покровск, Мариновка, Цукурино и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки ВСУ.

Потери противника составили до 510 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина «Казак», три автомобиля, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, 100 мм пушка «Рапира».



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника.

ВСУ потеряли более 110 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Садовое и Тягинка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, четырнадцать автомобилей, реактивная система залпового огня MLRS производства США, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение передовому пункту управления группировки «Хортица», складу боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, девять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31398 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17986 танков и других боевых бронированных машин, 1452 боевых машины реактивных систем залпового огня, 14438 орудий полевой артиллерии и минометов, 25899 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России