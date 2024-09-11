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Прокуратура займется незаконными реабилитации жертв сталинских репрессий

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Генпрокуратура начнет пересмотр дел о реабилитации жертв политических репрессий.

Генеральная прокуратура Российской Федерации планирует пересмотреть ранее принятые решения о реабилитации жертв политических репрессий. Проект ведомственного приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе сообщается, что 20 июня 2024 года в Концепцию государственной политики РФ по увековечению памяти жертв политических репрессий были внесены изменения, касающиеся недопустимости реабилитации и оправдания лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, военные преступления, преступления против мира и человечности. Генпрокуратура предлагает «на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене таких решений».

Если отмена решений о реабилитации касается иностранных граждан, то сведения об этом будут передаваться соответствующим государствам через министерство иностранных дел России.

Приказ Генеральной прокуратуры «Об организации деятельности органов прокуратуры по исполнению и надзору за исполнением закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» будет дополнен положением о том, что материалы о принятых решениях, направляемых органам власти, предназначаются не только для восстановления прав лиц, пострадавших от политических репрессий, но и для восстановления исторической справедливости. При этом подчеркивается, что не должно допускаться оправдание «пособников нацистов и изменников Родины».

Давно пора. Точно также, как во время репрессий наряду с врагами народа под раздачу попали случайные лица, точно также во время реабилитации необоснованно репрессированных, реабилитировали при Хрущеве и Горбачеве немало разной сволочи, включая различных коллаборантов.

PS, С интересом бы посмотрел на пересмотр дел участников заговора Тухачевского, которых огульно реабилитировали при Хрущеве.
 

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Генпрокуратура РФ планирует пересмотреть ранее принятые решения о реабилитации жертв политических репрессий.

2. Изменения в Концепции государственной политики РФ от 20 июня 2024 года касаются недопустимости реабилитации лиц, совершивших тяжкие преступления, военные преступления и преступления против человечности.

3. Генпрокуратура предлагает организовать постоянную работу по выявлению и отмене таких решений.

4. Информация об отмене реабилитации иностранных граждан будет передаваться соответствующим государствам через МИД России.

5. Приказ Генпрокуратуры будет дополнен положением о восстановлении исторической справедливости, при этом не допуская оправдания "пособников нацистов и изменников Родины".

6. Автор комментария поддерживает эту инициативу, утверждая, что во время реабилитации при Хрущеве и Горбачеве были необоснованно реабилитированы некоторые преступники, включая коллаборантов.

Вывод:

Решение Генпрокуратуры РФ о пересмотре дел по реабилитации жертв политических репрессий можно рассматривать как попытку более взвешенного подхода к оценке исторических событий. В период правления Хрущёва существовала политическая необходимость продемонстрировать масштаб репрессий и очернить сталинский режим, что привело к массовой реабилитации, включая тех, кто мог быть действительно виновен в серьезных преступлениях, в том числе и пособников нацизма.

Сегодня, когда мир столкнулся с новыми проявлениями нацизма, особенно в контексте событий на Украине, становится очевидным, что борьба с этой идеологией не завершена. В этих условиях правительство России, вероятно, осознало необходимость более тщательного изучения исторических фактов и восстановления исторической справедливости.

Такой подход позволяет дифференцированно оценить действия различных исторических фигур, не допуская обобщенной реабилитации всех как "невинных жертв". Это может способствовать более объективному пониманию сложных исторических процессов и предотвратить возможную героизацию лиц, действительно совершивших преступления против человечества или предательство Родины.

Этот шаг можно рассматривать как стремление к более глубокому и нюансированному пониманию истории, что особенно важно в контексте современных геополитических вызовов и необходимости противостояния возрождению нацистских идеологий.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9375366.html
Метки: история, право, прокуратура, реабилитация, репрессии, сталин
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 12935 10091
    chu три часа назад

      Вовремя. Великолепно. Семьи и правнуки реабилитированных зря должны поступить списками в отделы кадров всех организаций власти как неблагонадежные.

    • 32380 27542
      марина час назад

        Сказать и сделать в это смутное время -проблема..А кто у нас СУДЬИ везде и всюду по всей вертикали и горизонтали -помните??и как они едины в спасении себя..
        “Суд арестовал имущество экс-главного нарколога Минздрава России Брюна

        Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, экс- главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, следует из судебных материалов.
        Собственникам или владельцам арестованного имущества запрещено им распоряжаться, при этом в материалах дела не указано, какие объекты Брюна попали под арест, передает ТАСС.”
        п.с. и это минздрав? -разве они лечили бедолаг ,по 30 лет отсидев на постах??Зато гомосеки и геи неприкасаемы и живут в раю эти фили ,реввы,лазаревы,устраивая во время СВО -Голые вечеринки и Новую Волну еврейскую в Сочи..Пострадала одна деревенская дурочка из гойской простой семьи -Ивлеева ,которую кто-то делал звездой ,как Бакальчук (вильбериис ),как Бузову,как Шамана..Но кто -то верит ,что они сами по себе гении.Да уж, разворошили болото и срочно латают дыры,не меняя Системы ,а с кем ?-Кириенкр в АП..?

      • 32380 27542
        марина час назад

          СК Бастрыкина ежедневно кого-то обьявляет в розыск по очень громким делам..Кто-верит на ЯП .что они будут найдены и наказаны??Я НИ НА ГРАММ..пойманы будут какие=нибудь лохи ,не имеющие денег на выезд..и на этом всё.КОЦЫ и СОЛОВЬЕВ сделаю шоу в субботней синагоге на теме .Да ,и еще красноречивая ,действительно начитанная и с прекрасным языком Маргоша Симоньян еще расскажет красивый стих там же.
          Полуправда,манипуляции с правдой хуже и опасней ,чем 100% ложь ,помните же про строительство коммунизма..
          Новостные ленты полны официальными рабочими заявлениями Шойгу про Турцию и т.п. Куча замов под следствием с тяжелейшими обвинениями, а их начальника, который видимо был слеп и глух все прошедшее время, и не ведал, что творится под его руководством, вернули в публичную зону. Видимо считается, что народу интересно его мнение…?Кто и Зачем.

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