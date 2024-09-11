Как человеку, познавшему Бога, но не боровшемуся с помыслами и павшему, научиться внимать себе и избавиться от теплохладности?



– Вы такое спросили, что я, честно говоря, считаю себя недостойным отвечать на такие высокие вопросы. Внимать себе нужно всем христианам. Это занятие не сугубо монашеское. Внимать себе – это быть внимательным. Мы на службе слышим возгласы: "Вонмем!", то есть "будем внимательны". Возглашаем это и перед чтением Евангелия. Будем внимательны, внимайте себе при чтении Священного Писания, читайте слово Божие. Это стопроцентно нужно Вам, мне и всякому другому человеку.



Не ставьте перед собой завышенных аскетических идеалов, потому что тяжелейшие падения и крушения веры случаются с теми, кто, будучи пигмеем, пытается примерить латы Святогора-богатыря. Представьте себе, что Вы карлик, а меч Святогора в три раза выше Вашего роста, но Вы пытаетесь им воевать. Это абсурдная ситуация. Если слабый человек пытается на себя примерить очень тяжелые высокие нравственные идеалы, скорее всего он сломается, устанет, потерпит поражение и будет посмешищем для бесов. Поэтому выбирайте себе нравственные аскетические задачи только по мере своих собственных сил и не выше того. Если будете брать на себя большие подвиги, то сломаетесь и станете жертвой отчаяния. Но никто в этом виноват не будет. В наше время мы, исповедники, стоящие на исповеди, выслушивающие сотни тысяч исповедей, встречаемся с огромным количеством людей, которые начитались аскетической литературы, пожелали непрестанной молитвы, полного бодрствования ума, войны с помыслами, год поборолись, полтора попыхтели, два года помучились, на два с половиной потерпели тяжелейшее крушение.



Поэтому, пожалуйста, выбирайте себе аскетическую нагрузку, соразмерную с вашими слабыми силами. Признайтесь себе, что силы Ваши невелики, и начинайте трудиться над своей духовной жизнью с нуля, а не с высоты. Берите маленький вес. Поступайте, как тренер по тяжелой атлетике поступает с ребенком, у которого слабые косточки. Не давайте себе большого веса, иначе поломаете позвоночник. Вы сейчас "загнули" такие высокие слова, которые только авва Дорофей может разобрать. Внимание к себе, непрестанная молитва, попрание помыслов, чистота души… Я как шелудивый пес, мне интересно сбоку встать и послушать, кто Вам что скажет, потому что я не имею ничего из того, что Вы назвали.



Но если Вы такую высокую планку взяли, то имейте в виду, что можете с нее рухнуть и не найти ни одного духовника, который Вам адекватно поможет. Начинайте с маленького. Любите маму, если она жива, если нет, молитесь за нее на ее могилке. Любите папу, ближних вокруг себя, соседей, друзей. Если у вас сильные руки и есть лопата, вскопайте грядку бабушке. Заработали три тысячи рублей – отделите от них триста рублей нуждающемуся. Начинайте с маленького. Не лезьте в непрестанную молитву. Полюбите сначала людей. Ни одной недели не проводите без воскресной службы. Всегда обязательно будьте в храме в воскресенье и полтора часа воскресной службы почитайте за большую святыню, чем миллион Иисусовых молитв, прочитанных дома. Подавайте милостыню, руками помогайте людям жить на свете, общайтесь с людьми, по мере сил читайте духовные книги и не прыгайте выше головы, иначе так упадете, что Вас никто не поднимет. По крайней мере, я не подниму, потому что я слишком слабый человек, себя еле ношу на ногах, а уж таких аскетов поднимать не могу. Уже пробовал, ничего не получилось, руки оборвались поднимать упавших аскетов. Поэтому начинайте с малого. Начавший с малого далеко зайдет, а начавший с большого сильно упадет. Христос да хранит Вас.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы из ответа протоиерея Андрея Ткачёва:

1. Внимать себе необходимо всем христианам, не только монахам.

2. Важно быть внимательным при чтении Священного Писания.

3. Не следует ставить перед собой завышенные аскетические идеалы.

4. Нужно выбирать нравственные и аскетические задачи по мере своих сил.

5. Многие люди, начитавшись аскетической литературы, терпят крушение веры из-за чрезмерных требований к себе.

6. Следует начинать духовную жизнь с малого, а не с высоты.

7. Важно любить ближних, помогать людям, подавать милостыню.

8. Необходимо регулярно посещать воскресные службы.

9. Чтение духовных книг должно быть умеренным.

10. Начавший с малого может далеко зайти, а начавший с большого рискует сильно упасть.

Вывод:

Протоиерей Андрей Ткачёв призывает к умеренности и постепенности в духовной жизни. Он предостерегает от чрезмерного аскетизма и завышенных ожиданий, которые могут привести к разочарованию и отчаянию. Вместо этого он рекомендует начинать с простых, но важных действий: любви к ближним, помощи нуждающимся, регулярного посещения церкви и чтения Священного Писания. Такой подход, по его мнению, создает прочную основу для духовного роста и помогает избежать "теплохладности" через практическое применение христианских принципов в повседневной жизни.

Расширенный вывод:

Если внимательно рассмотреть изначальную фразу:

"Как человеку, познавшему Бога, но не боровшемуся с помыслами и павшему, научиться внимать себе и избавиться от теплохладности?"

То её анализ раскрывает глубокое противоречие в понимании вопрошающим духовного пути. Истинное познание Бога и теплохладность несовместимы, поскольку человек, действительно познавший Бога, пребывает в постоянном единении с Ним. Теплохладность же характерна для тех, кто находится в процессе духовного поиска, колеблясь между стремлением к познанию и моментами лени или неверия.

Падение из-за нечистых помыслов более свойственно людям, идущим к познанию Бога, нежели достигшим этого состояния. Это указывает на то, что речь идет о человеке, находящемся на пути духовного развития, а не о том, кто уже достиг полного единения с Божественным. На этом пути естественны периоды смущения, отказа от борьбы и потакания собственным слабостям, что объясняет актуальность и полезность советов отца Андрея Ткачёва о постепенности и умеренности в духовной практике.

Вместо того чтобы ставить перед собой недостижимую цель "познания Бога" как конечную точку пути, что доступно лишь немногим, следует сосредоточиться на более реалистичных задачах. Это включает в себя борьбу со страстями, развитие способности к различению добра и зла, воспитание смирения и принятие Бога во всех аспектах жизни.

Важно понимать, что человек не может прийти к Богу исключительно собственными усилиями. Можно лишь подготовить себя к восприятию Божественного, но конечный результат зависит от Божьего замысла. Поэтому духовный рост требует настойчивой и последовательной работы над собой, постепенного взращивания высших качеств и нейтрализации пороков, особенно гордыни, которая может проявляться в мысли о собственной избранности или достойности познания Бога.

Таким образом, путь к Богу представляет собой не стремление поставить себя на один уровень с недостижимым идеалом и как-то там удержаться, а постоянную, терпеливую работу над собой, основанную на смирении, самопознании и готовности принять Божью волю. Это долгий процесс, требующий постепенности, последовательности и глубокого понимания собственных ограничений и истинной природы духовного развития.