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Не гнобите Дронова, раз нет более достойных

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Наезды на Шамана-Дронова со стороны патриотичных граждан выглядят странно. Ему пеняют, что его концерты стоят много денег, а регионы вынуждены платить их вместо помощи бойцам СВО.

Так если за эти деньги не будет петь Дронов про любовь к Родине и гордость за принадлежность к русским, то будут петь певички типа Инстасамки про блядство и разврат. Вы этого хотите добиться?

Ведь регионы все равно будут проводить свои дни города, фестивали и приглашать артистов. Весь вопрос только в том, каких именно. А сейчас ценники высокие даже у тех, кто без голоса. Ещё вот вернётся Пугачёва и будут её звать за цену в 100 раз выше.

Да, образ Дронова – не самый удачный, это такой патриотичный гламур. Но качество и смысл его песен – это лучшее, что есть на нашей эстраде сейчас. Да-да, так и есть, потому как кроме рэперов и придурковатых наркопевцов подростки слушают только Шамана, а о околовоенных певцах типа Чичериной и Джанго и слыхом не слыхивали.

Так что не гнобите Дронова, раз нет более достойных. Иначе со всех утюгов будет звучать "за деньги да" вместо "Я русский".

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Критика высоких гонораров Шамана-Дронова за концерты выглядит необоснованной.
2. Если не будет выступать Дронов, его место займут исполнители с менее патриотичным репертуаром.
3. Регионы в любом случае будут проводить мероприятия и приглашать артистов.
4. Цены на выступления высоки даже у менее талантливых исполнителей.
5. Образ Дронова не идеален, но качество и смысл его песен – одни из лучших на современной эстраде.
6. Молодежь слушает Шамана наряду с рэперами, в то время как другие патриотичные исполнители менее популярны.

Вывод:
Несмотря на некоторые недостатки в образе Шамана-Дронова, его творчество играет важную роль в продвижении патриотических ценностей среди молодежи. Критика его высоких гонораров неоправданна, так как альтернативой могут стать исполнители с менее желательным контентом. В отсутствие более достойных кандидатов, Дронов остается одним из немногих популярных артистов, продвигающих идеи любви к Родине и гордости за принадлежность к русскому народу.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/2043
Метки: не по-русски
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8 Комментариев » Оставить комментарий
  • 236 214
    ASP три часа назад

      Согласен на все 100

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      1
    • 4007 2790
      Voyager два часа назад

        Умора))))
        Кто,мне докажет что,Дронов по Виду “истинный ариец” Пусть Первый Бросит в меня Камень))))
        Пришлепнутые))))
        Жириновский с Папой Адвокатом, Задорнов и Высоцким с Еврейскими Мамами, Соловьев Рвущий “тельняшку” з Русь,….
        Песня “Русское Поле” написанная
        Истинными и Русскими, Газманов со своими “офицерами” ))))
        “ариец” Во Плоти))))
        И прочие “защитники” Русских))))
        Примороженные.. . вас ещё Воочию не Видели?))))
        Не говоря про Графинь с Графинами в стиле Дешёвых Маринок переживающих за Русь!!!
        Эпитетов на вас “арийцев” не хватает)))))

        • 1288 1244
          ВикторVoyager час назад

            Кто его назвал “истинным арийцев” тот пусть и доказывает.
            В том числе и то, -что (кто) такое (ой)”истинный ариец”

            • 4007 2790
              VoyagerВиктор час назад

                Хорошо я не против!
                Начнем с простого….
                Если, Русские Считают Себя Потомками Арийцев.
                ТО!!
                Просто Называя Себя Русским Можно ли,стать(быть) при этом их же, Потомками?

                • 1288 1244
                  ВикторVoyager час назад

                    Так думаю что любой потомок любой нации (истинной там или нет? ) может быть как достойным своих предков (а где то и гордостью) , так и недостойным.(
                    в том числе и не потому, что ты не гордишься своими предками) .
                    Тобишь, если ты гордишься своими предками, то это не значит что твои предки могли бы гордится тобой. И наоборот.
                    Пс а наоборот, на мой взгляд, в наше порочное время важней.
                    Потому что за “выпячиванием” и гордостью за достоинства своих предков, ты не увидишь пороков в себе, которые во многих случаях унаследовал от их же, и, соответственно, их (пороки ) не “изживешь” (исправишь..)в себе ,а передашь по наследству.
                    Как то так.

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                    • 28599 26615
                      жора шаповВиктор пять минут назад

                        Я тебя поддержал без твоего появившегося “Пс”.
                        Потому что воспитание человека и заключается в том, чтобы не допустить пороков. За этим следит РОД у славян. Как предохранитель. Потому что ему не нужны порочные члены. Через это есть уязвимость.
                        Ну а яблоко от яблони..

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                • 236 214
                  ASPVoyager 47 мин. назад

                    Подходит к микрофону ну очень истинный, ну прямо стопроцентный “агиец” Voyager (а почему нет?) и начинает петь: …я русский… И что? И ничего.

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