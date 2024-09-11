Не гнобите Дронова, раз нет более достойных
Наезды на Шамана-Дронова со стороны патриотичных граждан выглядят странно. Ему пеняют, что его концерты стоят много денег, а регионы вынуждены платить их вместо помощи бойцам СВО.
Так если за эти деньги не будет петь Дронов про любовь к Родине и гордость за принадлежность к русским, то будут петь певички типа Инстасамки про блядство и разврат. Вы этого хотите добиться?
Ведь регионы все равно будут проводить свои дни города, фестивали и приглашать артистов. Весь вопрос только в том, каких именно. А сейчас ценники высокие даже у тех, кто без голоса. Ещё вот вернётся Пугачёва и будут её звать за цену в 100 раз выше.
Да, образ Дронова – не самый удачный, это такой патриотичный гламур. Но качество и смысл его песен – это лучшее, что есть на нашей эстраде сейчас. Да-да, так и есть, потому как кроме рэперов и придурковатых наркопевцов подростки слушают только Шамана, а о околовоенных певцах типа Чичериной и Джанго и слыхом не слыхивали.
Так что не гнобите Дронова, раз нет более достойных. Иначе со всех утюгов будет звучать "за деньги да" вместо "Я русский".
РМ
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Критика высоких гонораров Шамана-Дронова за концерты выглядит необоснованной.
2. Если не будет выступать Дронов, его место займут исполнители с менее патриотичным репертуаром.
3. Регионы в любом случае будут проводить мероприятия и приглашать артистов.
4. Цены на выступления высоки даже у менее талантливых исполнителей.
5. Образ Дронова не идеален, но качество и смысл его песен – одни из лучших на современной эстраде.
6. Молодежь слушает Шамана наряду с рэперами, в то время как другие патриотичные исполнители менее популярны.
Вывод:
Несмотря на некоторые недостатки в образе Шамана-Дронова, его творчество играет важную роль в продвижении патриотических ценностей среди молодежи. Критика его высоких гонораров неоправданна, так как альтернативой могут стать исполнители с менее желательным контентом. В отсутствие более достойных кандидатов, Дронов остается одним из немногих популярных артистов, продвигающих идеи любви к Родине и гордости за принадлежность к русскому народу.
Согласен на все 100
Норм. дуэт. Пелагея на уровне.
https://www.youtube.com/watch?v=efWmiTqPVIc
Умора))))
Кто,мне докажет что,Дронов по Виду “истинный ариец” Пусть Первый Бросит в меня Камень))))
Пришлепнутые))))
Жириновский с Папой Адвокатом, Задорнов и Высоцким с Еврейскими Мамами, Соловьев Рвущий “тельняшку” з Русь,….
Песня “Русское Поле” написанная
Истинными и Русскими, Газманов со своими “офицерами” ))))
“ариец” Во Плоти))))
И прочие “защитники” Русских))))
Примороженные.. . вас ещё Воочию не Видели?))))
Не говоря про Графинь с Графинами в стиле Дешёвых Маринок переживающих за Русь!!!
Эпитетов на вас “арийцев” не хватает)))))
Кто его назвал “истинным арийцев” тот пусть и доказывает.
В том числе и то, -что (кто) такое (ой)”истинный ариец”
Хорошо я не против!
Начнем с простого….
Если, Русские Считают Себя Потомками Арийцев.
ТО!!
Просто Называя Себя Русским Можно ли,стать(быть) при этом их же, Потомками?
Так думаю что любой потомок любой нации (истинной там или нет? ) может быть как достойным своих предков (а где то и гордостью) , так и недостойным.(
в том числе и не потому, что ты не гордишься своими предками) .
Тобишь, если ты гордишься своими предками, то это не значит что твои предки могли бы гордится тобой. И наоборот.
Пс а наоборот, на мой взгляд, в наше порочное время важней.
Потому что за “выпячиванием” и гордостью за достоинства своих предков, ты не увидишь пороков в себе, которые во многих случаях унаследовал от их же, и, соответственно, их (пороки ) не “изживешь” (исправишь..)в себе ,а передашь по наследству.
Как то так.
Я тебя поддержал без твоего появившегося “Пс”.
Потому что воспитание человека и заключается в том, чтобы не допустить пороков. За этим следит РОД у славян. Как предохранитель. Потому что ему не нужны порочные члены. Через это есть уязвимость.
Ну а яблоко от яблони..
Подходит к микрофону ну очень истинный, ну прямо стопроцентный “агиец” Voyager (а почему нет?) и начинает петь: …я русский… И что? И ничего.