Наезды на Шамана-Дронова со стороны патриотичных граждан выглядят странно. Ему пеняют, что его концерты стоят много денег, а регионы вынуждены платить их вместо помощи бойцам СВО.

Так если за эти деньги не будет петь Дронов про любовь к Родине и гордость за принадлежность к русским, то будут петь певички типа Инстасамки про блядство и разврат. Вы этого хотите добиться?

Ведь регионы все равно будут проводить свои дни города, фестивали и приглашать артистов. Весь вопрос только в том, каких именно. А сейчас ценники высокие даже у тех, кто без голоса. Ещё вот вернётся Пугачёва и будут её звать за цену в 100 раз выше.

Да, образ Дронова – не самый удачный, это такой патриотичный гламур. Но качество и смысл его песен – это лучшее, что есть на нашей эстраде сейчас. Да-да, так и есть, потому как кроме рэперов и придурковатых наркопевцов подростки слушают только Шамана, а о околовоенных певцах типа Чичериной и Джанго и слыхом не слыхивали.

Так что не гнобите Дронова, раз нет более достойных. Иначе со всех утюгов будет звучать "за деньги да" вместо "Я русский".

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Критика высоких гонораров Шамана-Дронова за концерты выглядит необоснованной.

2. Если не будет выступать Дронов, его место займут исполнители с менее патриотичным репертуаром.

3. Регионы в любом случае будут проводить мероприятия и приглашать артистов.

4. Цены на выступления высоки даже у менее талантливых исполнителей.

5. Образ Дронова не идеален, но качество и смысл его песен – одни из лучших на современной эстраде.

6. Молодежь слушает Шамана наряду с рэперами, в то время как другие патриотичные исполнители менее популярны.

Вывод:

Несмотря на некоторые недостатки в образе Шамана-Дронова, его творчество играет важную роль в продвижении патриотических ценностей среди молодежи. Критика его высоких гонораров неоправданна, так как альтернативой могут стать исполнители с менее желательным контентом. В отсутствие более достойных кандидатов, Дронов остается одним из немногих популярных артистов, продвигающих идеи любви к Родине и гордости за принадлежность к русскому народу.