День рождения Железного Феликса
Сегодня день рождения у создателя нашей любимой Кровавой Гэбни, Феликса Эдмундовича Дзержинского.
Война на Украине для очень многих открыла глаза на необходимость решительной борьбы с внутренним саботажем, подрывной деятельностью и изменой.В этом деле Феликс Эдмундович был большой мастер, и в том числе по этой причине его популярность в обществе продолжает расти.
Достаточно скоро на Донбассе город Торецк вернет себе имя Дзержинск.
Ну и рано или поздно на Лубянку вернется легендарный памятник.
С праздником товарищи, с Днем Рождения Железного Феликса.
Комментарий редакции
С днем рождения, Железный Феликс!
Ваша непоколебимая преданность делу революции
И неустанная борьба за идеалы коммунизма
Навсегда останутся в памяти народа.
Вы – пламенный борец за справедливость,
Защитник пролетариата и гроза врагов революции.
Ваша железная воля и чистые руки
Стали символом честности и преданности партии и стране.
Пусть ваш революционный дух
Продолжает вдохновлять новые поколения
На борьбу за светлое будущее трудящихся!
Слава великому революционеру и строителю социализма!
Почему изначально польский Феликс сделал так, что КГБ не несет ответственности за свои документы.
Как это могло случиться в цивилизованном государстве.
То что сейчас планируют разобраться в реабилитации врагов народа при Хрущеве это правильно.
Внуки этих врагов не должны быть депутатами или генералами МВД.
Конечно тех кого расстреляли зря при Сталине их уже не вернешь. И это расследовать бесполезно.
Но внуки истинных врагов народа не должны занимать влиятельные посты.
Почему у него “отчество” имени его бабушки ? Пардон, – “бабчество”.