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День рождения Железного Феликса

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Сегодня день рождения у создателя нашей любимой Кровавой Гэбни, Феликса Эдмундовича Дзержинского.
Война на Украине для очень многих открыла глаза на необходимость решительной борьбы с внутренним саботажем, подрывной деятельностью и изменой.В этом деле Феликс Эдмундович был большой мастер, и в том числе по этой причине его популярность в обществе продолжает расти.

Достаточно скоро на Донбассе город Торецк вернет себе имя Дзержинск.
Ну и рано или поздно на Лубянку вернется легендарный памятник.

С праздником товарищи, с Днем Рождения Железного Феликса.

Комментарий редакции

С днем рождения, Железный Феликс!

Ваша непоколебимая преданность делу революции
И неустанная борьба за идеалы коммунизма
Навсегда останутся в памяти народа.

Вы – пламенный борец за справедливость,
Защитник пролетариата и гроза врагов революции.
Ваша железная воля и чистые руки
Стали символом честности и преданности партии и стране.

Пусть ваш революционный дух
Продолжает вдохновлять новые поколения
На борьбу за светлое будущее трудящихся!

Слава великому революционеру и строителю социализма!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9376717.html
Метки: вчк, дзержинский, кровавая гэбня, праздники
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 12937 10093
    chu два часа назад

      Почему изначально польский Феликс сделал так, что КГБ не несет ответственности за свои документы.
      Как это могло случиться в цивилизованном государстве.
      То что сейчас планируют разобраться в реабилитации врагов народа при Хрущеве это правильно.
      Внуки этих врагов не должны быть депутатами или генералами МВД.
      Конечно тех кого расстреляли зря при Сталине их уже не вернешь. И это расследовать бесполезно.
      Но внуки истинных врагов народа не должны занимать влиятельные посты.

    • 28603 26619
      жора шапов час назад

        Почему у него “отчество” имени его бабушки ? Пардон, – “бабчество”.

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