Сегодня день рождения у создателя нашей любимой Кровавой Гэбни, Феликса Эдмундовича Дзержинского.

Война на Украине для очень многих открыла глаза на необходимость решительной борьбы с внутренним саботажем, подрывной деятельностью и изменой.В этом деле Феликс Эдмундович был большой мастер, и в том числе по этой причине его популярность в обществе продолжает расти.

Достаточно скоро на Донбассе город Торецк вернет себе имя Дзержинск.

Ну и рано или поздно на Лубянку вернется легендарный памятник.

С праздником товарищи, с Днем Рождения Железного Феликса.

Комментарий редакции

С днем рождения, Железный Феликс!

Ваша непоколебимая преданность делу революции

И неустанная борьба за идеалы коммунизма

Навсегда останутся в памяти народа.

Вы – пламенный борец за справедливость,

Защитник пролетариата и гроза врагов революции.

Ваша железная воля и чистые руки

Стали символом честности и преданности партии и стране.

Пусть ваш революционный дух

Продолжает вдохновлять новые поколения

На борьбу за светлое будущее трудящихся!

Слава великому революционеру и строителю социализма!