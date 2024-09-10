Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 122-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Графское и Волчанские Хутора Харьковской области.

ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, два автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 31-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 114-й, 119-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании.

Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

▫️ В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 116-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики.

Отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

Противник потерял до 715 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины «Казак», 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании.

Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов.

▫️ Активными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Галицыновка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 114-й, 144-й механизированных, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Гродовка, Петровка, Михайловка и Селидово Донецкой Народной Республики.

Отражены восемь контратак штурмовых подразделений 32-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии.

Потери противника составили до 515 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ В результате слаженных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны.

ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Богдана», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка Херсонской области и города Херсон.

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 154 вне зоны специальной военной операции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31341 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17980 танков и других боевых бронированных машин, 1449 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14415 орудий полевой артиллерии и минометов, 25868 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России