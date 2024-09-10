Проблема мигрантов касается не только бытовых неудобств, неизбежно возникающих в виду разницы городского европейского и сельского азиатского менталитетов. При нашествии москвичей или даже ташкентцев с бакинцами в горные селенья проблема бывает не менее острой. Проблема мигрантов у нас здесь и сейчас это проблема дополнительного окна уязвимости в ходе идущей войны, и если вы думаете, что противник ей не попытается воспользоваться, то напрасно. Попытки могут носить различный характер, от примитивных провокаций одиночных столкновений с раздуванием их в сети, до формирования организованных групп, с попытками масштабных акций вооруженного сопротивления и беспорядков. Эти акции могут быть заведомо обречены на неудачу, но их задача в другом: в максимальном осложнении функционирования государства и общества, с дроблением ресурсов и внимания на множество направлений – еще раз подчеркну, в условиях ведущейся войны, что в итоге серьезно повлияло на готовность России ее продолжать.

Было ли уже у нас в истории подобное? Разумеется. Во время русско-японской войны японская разведка финансировала эсеровские и большевистские организации, обеспечивая им закупки вооружений и боеприпасов, впоследствии использованных во время первой русской революции 1905-1907 годов. Во время Первой Мировой немецкая и турецкая разведки активно работали в помощь среднеазиатскому восстанию 1916 года.

Во время Великой Отечественной войны немцы пытались разжечь беспорядки на советской территории, и добились в этой части определенных успехов на Северном Кавказе, где войскам и спецслужбам СССР снова пришлось решать проблему бандформирований.

Сейчас ситуация меняется, и горючий материал уже не в Средней Азии и не на Кавказе. Он в наших городах, и с ним, можно быть уверенным, активно пытаются работать профильные иностранные специалисты, получая за это положенное денежное довольствие и продвижение по службе, неважно, в погонах или без. Я искренне надеюсь, что наши соответствующие органы ведут свою работу так, чтобы возможные вспышки заглушить до их начала. Чтобы ситуация, когда мы не готовы продолжать войну на фоне внутренних неурядиц не повторилась.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Проблема мигрантов создает дополнительную уязвимость в условиях текущей войны.

2. Противник может использовать эту уязвимость разными способами: от провокаций до организации вооруженных групп.

3. Цель таких действий – осложнить функционирование государства и общества, отвлекая ресурсы и внимание.

4. Исторические примеры подобных ситуаций:

– Русско-японская война: финансирование революционных организаций

– Первая мировая война: поддержка среднеазиатского восстания

– Великая Отечественная война: попытки разжечь беспорядки на Северном Кавказе

5. Сейчас "горючий материал" находится в российских городах.

6. Иностранные спецслужбы, вероятно, работают с этим "материалом".

Вывод:

Автор статьи подчеркивает серьезность проблемы мигрантов в контексте текущей военной ситуации. Он предупреждает о потенциальной угрозе внутренней стабильности России, которую могут использовать внешние силы. Автор призывает к бдительности и эффективной работе спецслужб для предотвращения возможных беспорядков и сохранения способности страны продолжать военные действия. Статья подчеркивает важность учета исторических уроков и необходимость превентивных мер для обеспечения внутренней безопасности в условиях внешнего конфликта.