Проблема дополнительного окна уязвимости в ходе идущей войны
Проблема мигрантов касается не только бытовых неудобств, неизбежно возникающих в виду разницы городского европейского и сельского азиатского менталитетов. При нашествии москвичей или даже ташкентцев с бакинцами в горные селенья проблема бывает не менее острой. Проблема мигрантов у нас здесь и сейчас это проблема дополнительного окна уязвимости в ходе идущей войны, и если вы думаете, что противник ей не попытается воспользоваться, то напрасно. Попытки могут носить различный характер, от примитивных провокаций одиночных столкновений с раздуванием их в сети, до формирования организованных групп, с попытками масштабных акций вооруженного сопротивления и беспорядков. Эти акции могут быть заведомо обречены на неудачу, но их задача в другом: в максимальном осложнении функционирования государства и общества, с дроблением ресурсов и внимания на множество направлений – еще раз подчеркну, в условиях ведущейся войны, что в итоге серьезно повлияло на готовность России ее продолжать.
Было ли уже у нас в истории подобное? Разумеется. Во время русско-японской войны японская разведка финансировала эсеровские и большевистские организации, обеспечивая им закупки вооружений и боеприпасов, впоследствии использованных во время первой русской революции 1905-1907 годов. Во время Первой Мировой немецкая и турецкая разведки активно работали в помощь среднеазиатскому восстанию 1916 года.
Во время Великой Отечественной войны немцы пытались разжечь беспорядки на советской территории, и добились в этой части определенных успехов на Северном Кавказе, где войскам и спецслужбам СССР снова пришлось решать проблему бандформирований.
Сейчас ситуация меняется, и горючий материал уже не в Средней Азии и не на Кавказе. Он в наших городах, и с ним, можно быть уверенным, активно пытаются работать профильные иностранные специалисты, получая за это положенное денежное довольствие и продвижение по службе, неважно, в погонах или без. Я искренне надеюсь, что наши соответствующие органы ведут свою работу так, чтобы возможные вспышки заглушить до их начала. Чтобы ситуация, когда мы не готовы продолжать войну на фоне внутренних неурядиц не повторилась.
Старше Эдды
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Проблема мигрантов создает дополнительную уязвимость в условиях текущей войны.
2. Противник может использовать эту уязвимость разными способами: от провокаций до организации вооруженных групп.
3. Цель таких действий – осложнить функционирование государства и общества, отвлекая ресурсы и внимание.
4. Исторические примеры подобных ситуаций:
– Русско-японская война: финансирование революционных организаций
– Первая мировая война: поддержка среднеазиатского восстания
– Великая Отечественная война: попытки разжечь беспорядки на Северном Кавказе
5. Сейчас "горючий материал" находится в российских городах.
6. Иностранные спецслужбы, вероятно, работают с этим "материалом".
Вывод:
Автор статьи подчеркивает серьезность проблемы мигрантов в контексте текущей военной ситуации. Он предупреждает о потенциальной угрозе внутренней стабильности России, которую могут использовать внешние силы. Автор призывает к бдительности и эффективной работе спецслужб для предотвращения возможных беспорядков и сохранения способности страны продолжать военные действия. Статья подчеркивает важность учета исторических уроков и необходимость превентивных мер для обеспечения внутренней безопасности в условиях внешнего конфликта.
Никакая эта не уязвимость. Уязвимость будущего общества это еврейские врачи и еврейские учителя.
На сегодняшний день с этим терроризмом не справился даже Лукашенко. При любых обстоятельствах евреи объединяются и диктуют свои условия на самом дорогом – это дети и здоровье.
Нужно собраться всем вместе и пойти на смерть и на необразованность своих детей. Только если это крайнее решение примет народ, то в этом случае никакой Лукашенко уже ничего не сделает. Это не иноагенты. Это хуже.
Никакие проблемы с азиатскими строителями не нужно решать.
Поиск компромиссов уже идет постоянно с 1917 года.
Нужно прекратить этот бесполезный договорняк не понятно с кем.
Нужно всем евреям ограничить право собственности на землю и на управление людьми, и все вопросы пропадут сами собой в одночасье. Уже более 100 лет коммунисты не могут поделить деньги за лечение бесплатного здоровья и бесплатного обучения.
Один раз нужно рвануть эту гранату под собой, и разрешить всем кто хочет строить, чтобы они могли строить. В этом случае мигранты будут конкурировать с русскими. Все вопросы решатся сами собой в одночасье. Не нужно 100 лет экспериментов и договарников.
УЖЕ ОПОЗДАЛИ ПОХОЖЕ :
“”Как выросло поколение подростков с умственным развитием трехлетних детей” by sergeytsvetkov.
«Если бы только родители были в состоянии понять, что именно делают с их детьми, они бы давно подняли восстание».
Тревожная статья в “Telegraph”
Видеоигры и другие информационные технологии формируют принципиально нового человека, – один из ведущих британских исследователей физиологии мозга Сьюзан Гринфилд бьет тревогу, – дети, выросшие на видеоиграх и с раннего возраста освоившие общение в соцсетях, уже практически не в состоянии самостоятельно мыслить и полноценно общаться друг с другом.
Больше всего учёный обеспокоена масштабом проблемы. Речь идет о целом поколении людей, умственное и эмоциональное развитие которых буквально не будет превосходить уровень развития детей трехлетнего возраста.
Постоянные внешние возбудители, в роли которых выступают видеоигры и общение в соцсетях, приводит к тому, что молодым людям, как малышам до трех лет, необходимо «что-то, что будет стимулировать их мозг извне, они не могут сами организовать свое внутреннее пространство, не могут начать мыслить».
«Сейчас уже с уверенностью можно утверждать, что в самое ближайшее время мы столкнемся с проблемой людей, вступивших во взрослый возраст, которые по основным психологическим параметрам остановились в развитии на уровне трехлетних детей. Эти параметры включают в себя эмоциональное развитие, способность принимать решения и адекватно оценивать риски, недостаточная способность к взаимодействию с окружающими, слабая самоидентификация и неспособность удерживать внимание хоть сколько-нибудь длительное время».
п.с. родители и дедушки гордятся ,что их маленькие с 2 лет уже срастаются с айфоном .ТИК ТОК -это то,что добьет детский ум окончательно..
да здравствуют Гейтцы,Дуровы.
Путинский Указ (недельной давности ) приглашающий и разрешающий проживание всем ,разделяющим ценности РФ..Как бы для бегущих спецов с гомосекского Запада ,но кто у нас везде спецы и воротнички белые -те же, о которых Берл Лазар сказал :”нигде мы так прекрасно не жили ,как в России”Где этот иуда ,что ратовал за бои в Газе ?? спрятали на время в Розе или в Марьиной Роще?? а сынок осваивает КРЫМ в быстропостроенной синагоге..ФСЁ ,господа йоги и вояджеры -ищите себя и свою идентичность независи мую от правды жизни..И да ,1000 раз провозглашая уважение к др.мнению.набрасываетесь (жорик и СС) на них,как уличные …шаповы