Блинкен сегодня сообщил, что самоходный дед Бидон и британский премьер Стармер намерены обсудить разрешение хохлу атаковать Россию дальнобойным оружием. Я считаю, что вероятность такого разрешения высока. Она растет именно сейчас – учитывая все обстоятельства.

Во-первых, все три – политические мертвецы. Администрация Байдена доживает последние месяцы, и Блинкен не останется госсекретарем независимо от того, кто выиграет выборы. Стармер, учитывая текущую британскую правительственную чехарду, тоже явно не задержится надолго. Все три могут ударяться в авантюры без страха ответственности (в то, что их отловят и будут судить они уж точно не верят). Зато это «эффектное решение» добавит им очков здесь и сейчас, и даст лишние плюсы на выборах Камале (у ее аудитории) и поддержит Стармера (у него, соответственно) на фоне продолжающейся пропаганды про «всемерную поддержку Украины».

Во-вторых, страх последствий постепенно уходит по мере того, как они с нашей стороны ограничиваются строго украинской территорией. Даже если завтра в грунт вобьют все оставшиеся объекты укроэнергетики, заодно с мостами, ни в Лондоне ни в Вашингтоне это никого не удивит, наоборот, добавят штрихов к пропаганде.

В-третьих, разницы особо уже нет – территорию России (напомню, единую, и в Донецке, и в Севастополе, и в Керчи, и в Белгороде с Владивостоком) уже атакуют. И если где-то ее атакуют ракетами, собранными на Западе, а где-то дронами из комплектующих с того же Запада+Китай, то для политиков на этом уровне это уже не очень важно.

Разумные люди там есть, специалисты и в Пентагоне, и в Госдепе понимают, что может последовать и какова цена, но учитывая пункт «во-первых», их могут и не послушать.

Ну а нам придется все же реализовать свои обещания, иначе дальше последуют и прочие шаги, которые год тому назад казались немыслимыми. И между прочим, с каждым таким этапом для того, чтобы остановить это все, потребуется более серьезная демонстрация, чем месяцами раньше. Там, где в начале драки достаточно бывает показать пистолет, в ходе ее уже нужно стрелять, иначе убьют.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Блинкен сообщил о планах обсуждения разрешения Украине атаковать Россию дальнобойным оружием.

2. Вероятность такого разрешения высока из-за следующих факторов:

– Байден, Блинкен и Стармер – "политические мертвецы" с ограниченным сроком полномочий.

– Они могут пойти на авантюры без страха ответственности.

– Это решение может принести им политические очки.

3. Страх последствий уменьшается, так как ответные действия России ограничиваются территорией Украины.

4. Разница между текущими атаками и потенциальным использованием дальнобойного оружия уже не так существенна.

5. Несмотря на наличие разумных специалистов, их мнение может быть проигнорировано.

6. России придется реализовать свои обещания, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

7. С каждым этапом эскалации требуется всё более серьезная демонстрация силы для ее остановки.

Вывод:

Автор статьи считает, что существует высокая вероятность разрешения Украине атаковать Россию дальнобойным оружием. Он аргументирует это политической ситуацией в США и Великобритании, уменьшением страха перед последствиями и постепенной эскалацией конфликта. Автор предупреждает, что России, возможно, придется принять более решительные меры для предотвращения дальнейшей эскалации, и чем дольше ждать, тем серьезнее должны быть эти меры.