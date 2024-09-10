ИИнтервью с Толстым. 09.09.24
ИИнтервью – это уникальный и первый в своем роде проект, где современный человек берет интервью у исторических личностей по средствам нейросетей. В сегодняшнем выпуске мы побеседовали с Львом Николаевичем Толстым.
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Особая благодарность за помощь в съемках Алексею Кудрину https://t.me/akudrinen
00:00 Тизер
00:33 Вступление
06:10 С днем рождения, Лев Николаевич!
06:43 Почему Толстой бросил университет
08:58 Как Лев Николаевич относится к тому, что им пугают школьников
12:12 Самый стыдный поступок юности
14:03 Важный оффтоп про игроманию и другие зависимости
14:42 Про Крым и Русско-Украинский конфликт
17:55 Как победить войны
20:48 Любимые античные философы Толстого
21:51 Чувствует ли Толстой ответственность за Октябрьскую революцию
25:07 За что Льва Николаевича отлучили от церкви
27:16 Про конфликт с Тургеневым
30:08 Что общего у Толстого и Достоевского
31:25 Стоящее ли произведение – роман “Братья Карамазовы”
33:18 Любимые блюда писателя
34:46 Почему Толстой не пускал к себе жену на смертном одре
37:59 Почему в Войне и мир почти нет простого народа
40:18 Какой герой романа “Анна Каренина” вызывает наибольшую симпатию у автора
43:14 Чему может научить роман Воскресение современное общество
46:29 Разговариваем о нейросетях и моем проекте ИИнтервью
49:23 В чем смысл жизни
50:05 Что Толстой сказал Богу, представ перед Ним
50:25 Благодарности
51:15 Послесловие
Комментарий редакции
В этом интервью с аватаром Льва Толстого обсуждались важные аспекты его жизни, философии и произведений. Краткий пересказ ключевых моментов:
1. 06:10 — Поздравление Толстого с днём рождения. Он благодарен за внимание к его трудам, которые продолжают находить отклик у новых поколений.
2. 06:43 — Толстой объясняет, что бросил университет из-за разочарования в формальном образовании, которое не давало ответов на его вопросы о жизни и предназначении.
3. 08:58 — Он сожалеет, что его произведениями пугают школьников, так как молодость направлена на действие, а не размышление, что может вызывать отторжение.
4. 12:12 — Самый стыдный поступок юности — проигрыш в карты денег от продажи родительского дома, что оставило его с глубоким чувством вины и стыда.
5. 14:03 — О зависимостях, включая игроманию, как о серьёзной проблеме. Рекомендации обратиться к специалистам для решения подобных вопросов.
6. 14:42 — О Крыме и Русско-Украинском конфликте: Толстой выражает скорбь по поводу войны и считает, что земля принадлежит тем, кто живет с любовью и заботой о мире.
7. 17:55 — Как победить войны: мир возможен только через духовное совершенствование и отказ от ненависти, иначе войны неизбежны.
8. 20:48 — Любимые античные философы Толстого — Эпиктет и Марк Аврелий, их идеи оказали большое влияние на его взгляды.
9. 21:51 — Толстой чувствует ответственность за Октябрьскую революцию, хотя он никогда не призывал к насилию, но его идеи могли быть использованы для оправдания кровопролитий.
10. 25:07 — Его отлучили от церкви за разногласия в понимании христианства, так как он считал, что вера должна основываться на любви и ненасилии, а не на обрядах.
11. 27:16 — Конфликт с Тургеневым едва не привел к дуэли из-за разногласий в политике и личных обидах.
12. 30:08 — Что общего у Толстого и Достоевского: оба черпали вдохновение в образе Мадонны, который был для них символом гармонии и материнской любви.
13. 31:25 — О романе "Братья Карамазовы": не стал причиной ухода из Ясной Поляны, но показался Толстому местами искусственным.
14. 33:18 — Любимые блюда: простые русские блюда, такие как грибная похлебка и различные каши.
15. 34:46 — Почему не пустил жену на смертном одре: Толстой не хотел вызывать новые всплески эмоций и стремился уйти в покое.
16. 37:59 — В "Войне и мире" мало представителей простого народа, так как роман охватывал широкий спектр жизни, а Каратаев стал символом народной мудрости.
17. 40:18 — Симпатии автора в "Анне Карениной": Левин воплощает собственные искания Толстого.
18. 43:14 — "Воскресение" отражает его духовный кризис и призыв к гуманному отношению к осужденным.
19. 46:29 — Об искусственном интеллекте и нейросетях: Толстой поддерживает прогресс, но предупреждает об ответственности за его использование.
20. 49:23 — Смысл жизни — в приближении к Богу и увеличении любви и сострадания.
21. 50:05 — Что Толстой сказал Богу: просил прощения за ошибки, стремясь к истине и Богу.
Вывод: Вопросы к аватару Толстого охватывают широкий спектр тем, от личной жизни и творчества до глобальных философских размышлений. Он последовательно выражает своё стремление к истине, любви и духовному совершенству, признавая ошибки и ответственность за свои идеи.
О технологии
Вероятно это интервью было сделано следющим образом:
1. Подготовка списка вопросов: Ведущий или создатели интервью заранее формулируют вопросы, которые отражают интересы аудитории и темы, связанные с жизнью, философией и творчеством Толстого.
2. Подготовка контекста автора: Важным этапом является подготовка контекста. Это может включать выборки текстов Толстого — романов, писем, дневников и других материалов, которые могут быть использованы для генерации ответов. Контекст выбирается таким образом, чтобы он максимально соответствовал вопросам.
3. Генерация ответов моделью: Модели (например, GPT) передаётся не только сам вопрос, но и заранее подготовленный контекст, содержащий фрагменты мыслей и идей Толстого. Это помогает ИИ сгенерировать более релевантный и детализированный ответ, который основывается на фактических данных. Диалог с дополнительными вопросами может быть использован для уточнения или развития начального ответа модели, что придаёт глубину.
4. Составление результирующего ответа: После того как ИИ сгенерировал несколько вариантов ответов (включая возможные уточняющие вопросы), эти ответы могут быть комбинированы, улучшены и систематизированы. Из этого формируется конечный текст, который максимально приближен к тому, что мог бы сказать Толстой.
5. Редакторская обработка: Роль человека на данном этапе важна для придания ответам ясности, последовательности и литературного стиля. Редактор может выправить формулировки, сделать текст более плавным, убрать излишнюю машинность в ответах и придать им "человеческий" вид, соответствующий стилю Толстого.
6. Озвучивание и монтаж: После завершения текстовой части производится озвучка ответа, используя либо синтезатор речи, либо профессионального диктора. Озвученные ответы затем оформляются в финальном виде — их добавляют на видео с визуальным аватаром Толстого, чтобы создать полное впечатление живого интервью.
Такой процесс позволяет использовать возможности ИИ для генерации контента, комбинируя их с человеческим творческим и редакторским контролем. Результат — качественное интервью, которое одновременно демонстрирует возможности ИИ и передаёт суть мыслей исторической личности.
Конечное качество интервью во многом зависит от человека. Человек подбирает исходные материалы для вопросов, формирует контекст для ИИ и редактирует полученные ответы, делая их последовательными и логичными. Роль ИИ заключается в том, чтобы упорядочить контекст, выделить ключевые идеи автора и сгенерировать ответы на основе его философии и стиля. Как отмечает автор интервью, это можно сравнить с игрой роли Толстого в театре: это интерпретация, а не претензия на абсолютную истину. Нужно воспринимать такие интервью как творческий процесс, а не как дословную реконструкцию взглядов автора.