ИИнтервью – это уникальный и первый в своем роде проект, где современный человек берет интервью у исторических личностей по средствам нейросетей. В сегодняшнем выпуске мы побеседовали с Львом Николаевичем Толстым.

У вас есть возможность поддержать проект, чтобы выпуски были более качественными и выходили чаще: https://www.donationalerts.com/r/aint…

По вопросам рекламы: https://t.me/kov_yana

Телеграм канал “ИИнтервью”: https://t.me/AInterview

Особая благодарность за помощь в съемках Алексею Кудрину https://t.me/akudrinen

00:00 Тизер

00:33 Вступление

06:10 С днем рождения, Лев Николаевич!

06:43 Почему Толстой бросил университет

08:58 Как Лев Николаевич относится к тому, что им пугают школьников

12:12 Самый стыдный поступок юности

14:03 Важный оффтоп про игроманию и другие зависимости

14:42 Про Крым и Русско-Украинский конфликт

17:55 Как победить войны

20:48 Любимые античные философы Толстого

21:51 Чувствует ли Толстой ответственность за Октябрьскую революцию

25:07 За что Льва Николаевича отлучили от церкви

27:16 Про конфликт с Тургеневым

30:08 Что общего у Толстого и Достоевского

31:25 Стоящее ли произведение – роман “Братья Карамазовы”

33:18 Любимые блюда писателя

34:46 Почему Толстой не пускал к себе жену на смертном одре

37:59 Почему в Войне и мир почти нет простого народа

40:18 Какой герой романа “Анна Каренина” вызывает наибольшую симпатию у автора

43:14 Чему может научить роман Воскресение современное общество

46:29 Разговариваем о нейросетях и моем проекте ИИнтервью

49:23 В чем смысл жизни

50:05 Что Толстой сказал Богу, представ перед Ним

50:25 Благодарности

51:15 Послесловие

Комментарий редакции

В этом интервью с аватаром Льва Толстого обсуждались важные аспекты его жизни, философии и произведений. Краткий пересказ ключевых моментов:

1. 06:10 — Поздравление Толстого с днём рождения. Он благодарен за внимание к его трудам, которые продолжают находить отклик у новых поколений.

2. 06:43 — Толстой объясняет, что бросил университет из-за разочарования в формальном образовании, которое не давало ответов на его вопросы о жизни и предназначении.

3. 08:58 — Он сожалеет, что его произведениями пугают школьников, так как молодость направлена на действие, а не размышление, что может вызывать отторжение.

4. 12:12 — Самый стыдный поступок юности — проигрыш в карты денег от продажи родительского дома, что оставило его с глубоким чувством вины и стыда.

5. 14:03 — О зависимостях, включая игроманию, как о серьёзной проблеме. Рекомендации обратиться к специалистам для решения подобных вопросов.

6. 14:42 — О Крыме и Русско-Украинском конфликте: Толстой выражает скорбь по поводу войны и считает, что земля принадлежит тем, кто живет с любовью и заботой о мире.

7. 17:55 — Как победить войны: мир возможен только через духовное совершенствование и отказ от ненависти, иначе войны неизбежны.

8. 20:48 — Любимые античные философы Толстого — Эпиктет и Марк Аврелий, их идеи оказали большое влияние на его взгляды.

9. 21:51 — Толстой чувствует ответственность за Октябрьскую революцию, хотя он никогда не призывал к насилию, но его идеи могли быть использованы для оправдания кровопролитий.

10. 25:07 — Его отлучили от церкви за разногласия в понимании христианства, так как он считал, что вера должна основываться на любви и ненасилии, а не на обрядах.

11. 27:16 — Конфликт с Тургеневым едва не привел к дуэли из-за разногласий в политике и личных обидах.

12. 30:08 — Что общего у Толстого и Достоевского: оба черпали вдохновение в образе Мадонны, который был для них символом гармонии и материнской любви.

13. 31:25 — О романе "Братья Карамазовы": не стал причиной ухода из Ясной Поляны, но показался Толстому местами искусственным.

14. 33:18 — Любимые блюда: простые русские блюда, такие как грибная похлебка и различные каши.

15. 34:46 — Почему не пустил жену на смертном одре: Толстой не хотел вызывать новые всплески эмоций и стремился уйти в покое.

16. 37:59 — В "Войне и мире" мало представителей простого народа, так как роман охватывал широкий спектр жизни, а Каратаев стал символом народной мудрости.

17. 40:18 — Симпатии автора в "Анне Карениной": Левин воплощает собственные искания Толстого.

18. 43:14 — "Воскресение" отражает его духовный кризис и призыв к гуманному отношению к осужденным.

19. 46:29 — Об искусственном интеллекте и нейросетях: Толстой поддерживает прогресс, но предупреждает об ответственности за его использование.

20. 49:23 — Смысл жизни — в приближении к Богу и увеличении любви и сострадания.

21. 50:05 — Что Толстой сказал Богу: просил прощения за ошибки, стремясь к истине и Богу.

Вывод: Вопросы к аватару Толстого охватывают широкий спектр тем, от личной жизни и творчества до глобальных философских размышлений. Он последовательно выражает своё стремление к истине, любви и духовному совершенству, признавая ошибки и ответственность за свои идеи.

О технологии

Вероятно это интервью было сделано следющим образом:

1. Подготовка списка вопросов: Ведущий или создатели интервью заранее формулируют вопросы, которые отражают интересы аудитории и темы, связанные с жизнью, философией и творчеством Толстого.

2. Подготовка контекста автора: Важным этапом является подготовка контекста. Это может включать выборки текстов Толстого — романов, писем, дневников и других материалов, которые могут быть использованы для генерации ответов. Контекст выбирается таким образом, чтобы он максимально соответствовал вопросам.

3. Генерация ответов моделью: Модели (например, GPT) передаётся не только сам вопрос, но и заранее подготовленный контекст, содержащий фрагменты мыслей и идей Толстого. Это помогает ИИ сгенерировать более релевантный и детализированный ответ, который основывается на фактических данных. Диалог с дополнительными вопросами может быть использован для уточнения или развития начального ответа модели, что придаёт глубину.

4. Составление результирующего ответа: После того как ИИ сгенерировал несколько вариантов ответов (включая возможные уточняющие вопросы), эти ответы могут быть комбинированы, улучшены и систематизированы. Из этого формируется конечный текст, который максимально приближен к тому, что мог бы сказать Толстой.

5. Редакторская обработка: Роль человека на данном этапе важна для придания ответам ясности, последовательности и литературного стиля. Редактор может выправить формулировки, сделать текст более плавным, убрать излишнюю машинность в ответах и придать им "человеческий" вид, соответствующий стилю Толстого.

6. Озвучивание и монтаж: После завершения текстовой части производится озвучка ответа, используя либо синтезатор речи, либо профессионального диктора. Озвученные ответы затем оформляются в финальном виде — их добавляют на видео с визуальным аватаром Толстого, чтобы создать полное впечатление живого интервью.

Такой процесс позволяет использовать возможности ИИ для генерации контента, комбинируя их с человеческим творческим и редакторским контролем. Результат — качественное интервью, которое одновременно демонстрирует возможности ИИ и передаёт суть мыслей исторической личности.

Конечное качество интервью во многом зависит от человека. Человек подбирает исходные материалы для вопросов, формирует контекст для ИИ и редактирует полученные ответы, делая их последовательными и логичными. Роль ИИ заключается в том, чтобы упорядочить контекст, выделить ключевые идеи автора и сгенерировать ответы на основе его философии и стиля. Как отмечает автор интервью, это можно сравнить с игрой роли Толстого в театре: это интерпретация, а не претензия на абсолютную истину. Нужно воспринимать такие интервью как творческий процесс, а не как дословную реконструкцию взглядов автора.