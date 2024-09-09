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Тайны Николая Дурова, или Не того взяли | КиберДед Андрей Масалович

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Темы поднятые в передаче:
- Старший брат Павла Николай Дуров – кто он такой? Гений, математик, программист. Чем занимается сейчас.
- Франция объявила Николая Дурова в розыск. Зачем?
- Правда, что именно он и создал ВК и Телеграм?
- Идеальное партнёрство братьев Дуровых.
- Telegram работает в убыток и чем это грозит компании и Дуровым.

Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Рассматривается личность Николая Дурова, старшего брата Павла Дурова, основателя Telegram. Обсуждается его интеллектуальные способности, технические навыки и роль в развитии Telegram.

2. Отмечается конфликт между Павлом и Николаем Дуровыми, связанный с их разными взглядами на развитие и управление Telegram. Упоминается возможный любовный треугольник, который мог стать причиной ухода Николая из ВКонтакте.

3. Обсуждается ситуация вокруг Telegram, в частности, трудности с привлечением инвесторов и финансовые проблемы, а также противостояние с властями различных стран.

4. Затрагивается тема взаимоотношений между государством, спецслужбами и интернет-компаниями. Поднимается вопрос о необходимости сотрудничества государства и частного сектора в вопросах безопасности и борьбы с преступностью.

Вывод: Беседа посвящена личности и роли Николая Дурова в развитии Telegram, а также проблемам, с которыми сталкивается Telegram и его основатели в противостоянии с государственными органами и необходимости найти баланс между свободой интернета и обеспечением безопасности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3uXKFkULU-w
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