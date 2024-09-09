Есть весьма интересный объект на ирландском острове Инишмор, который называется «логово Змея» или «Змеиное гнездо». Вот только это каменное образование имеет очень правильную прямоугольную форму. Казалось бы при чем тут Змей и прямоугольное каменное образование? Но дело в том, что ирландские легенды гласят о том, что это каменное образование было создано для некоего морского существа (вероятно его и называют змеем), которое приплывало на это место за жертвоприношениями.

Итак, как видим, легенды и мифы четко указывают нам на искусственную природу этой прямоугольной каменной структуры, глубиной 15 метров. Что примечательно, так это то, что в ней имеется тоннель, уходящий на глубину 45 метров и соединяющийся с океаном. Так что чисто теоретически, какой-нибудь небольшой подводный аппарат (типа подводной лодки) вполне мог проходить под водой по этому тоннелю и всплывать посреди этого «каменного бассейна». И, конечно, примитивные племена, вполне могли принять этот аппарат за «морское существо» или «морского змея». А для цивилизации, имеющей такие подводные аппараты, не представляло труда создать этот бассейн и подводный тоннель к нему. Кстати, сравните размеры этого «каменного бассейна» с ростом людей и поймете, что подобная версия отнюдь не лишена оснований.

Но, конечно, такая версия о наличие в далеком прошлом высоких технологий, очень не устраивает наемных болтунов, служащих интересам той самой силы, которая и стоит за фальсификацией нашего подлинного прошлого. Вот почему они взахлеб утверждают, что все это якобы является сугубо произведением стихийных сил природы.

А для развешивания очередной лапши на уши доверчивых лохов, они даже придумали «теорию прямоугольного излома известняка», чтобы подкрепить ею свою очередную сказку о «естественном природном образовании». Мол, это известняк так ровно разломался под действием волн, а затем испарился, чтобы образовался такой прямоугольный бассейн. Верите? Лично я — нет.

Вот посмотрите как действуют волны на эти каменные структуры. И каменная стена берега, почему-то не приняла под действием волн прямоугольную структуру. Но почему-то известняк, согласно «теории» наемных болтунов, очень четко под действием волн отломился в виде огромного прямоугольника 15-метровой глубины с весьма ровными краями и стенками. А тоннель из этого бассейна на глубине 45-метров тоже эти волны «проломили»? Или может крабы прогрызли на пару с местными китами?

Думаете, все эти наемные болтуны такие слабоумные, что выдумывают подобные «теории»? Нет, они просто держат за тупоголовое и безмозглое «стадо» тех, кому они подобные сказки скармливают. А сами угорают над теми лохами, которые в это верят.

И что удивительно, примерно в километре от этого объекта есть развалины старого ирландского форта под названием Дун Энгус. Ну, казалось бы, можно было не заморачиваться с выдумыванием смехотворной «теории прямоугольного самоизлома известняка под действием волн» и свалить все на древних ирландцев. Мол, для строительства форта, организовали здесь карьер для добычи известнякового камня, который при искусственном изломе, ломается на правильные прямоугольные блоки.

Тем более, что действительно стены этого форта построены из подобных «разнокалиберных» каменных блоков. А уж выдумывать, как это все вручную выламывалось с помощью воды и деревянных клиньев, а затем также вручную перетаскивалось — наемные болтуны — великие мастера. Тем более, что время постройки форта они датируют уже «железным веком» (примерно II век до н.э.), что предполагает наличие железного инструмента, с помощью которого можно было обрабатывать поверхность известняковых камней.

Но почему-то наемные болтуны, рассказывающие о теории «самовыламывания прямоугольного каменного бассейна и самовыкапывания подземного тоннеля от действия волн» старательно не упоминают об этом форте. Видимо, потому что понимают, что сразу появляются вопросы. Например, зачем выламывали известняковые камни не на поверхности, а в виде карьера правильной прямоугольной формы, да еще и до глубины 15 метров, что значительно осложняло бы подъем этих камней? А самое главное, зачем они этот карьер соединили с морем подземным тоннелем на глубине в 45 метров? Вот, если бы он проходил по поверхности, то можно было бы еще сказать, что это была гавань и причал для небольших кораблей. А тут получается, что к такому «причалу» могли швартоваться только подводные лодки. Но ведь учебники истории не рассказывают о том, что у древних ирландцев были подводные лодки. Вот и приходится все валить на «самоизлом известняка под действием волн».

То есть нас старательно уводят от мысли о том, что это может быть какое-то искусственное сооружение. И не зря наемные болтуны даже свои посты называют типа «Никаких высоких технологий древних цивилизаций». Это психотехника такая по теории Геббельса, когда вранье, повторенное много раз, превращается в сознании «стада» в «правду».

Потому и профессиональны сказочники-лекторы во время своих сладкоголосых выступлений, каждые 15 минут вставляют НЛП-фразу, что мол, если увидите в какой-нибудь передаче версию, опровергающую официальное вранье из учебников, то — не верьте и переключите канал. Точно также действуют и некоторые псевдо-независимые исследователи, отрабатывая иудушкины «30 шекелей» от той же самой силы, повторяя в конце своих постов НЛП-мантры, что мол, никаких катастроф в прошлом не было, как и высокоразвитых цивилизаций и их высоких технологий.

Вот только лично я устному эпосу доверяю больше, чем сфальсифицированным письменным источникам. Потому что его невозможно «откорректировать» или «переписать» в интересах очередных правящих элит. Да, в легендах и мифах нет точных датировок, а события прошлого передаются в упрощенной мифологической форме. Но зато в основе любых мифов и легенд лежат реальные события прошлого.

Так вот даже название форта Дун-Энгус означает как «Форт Энгуса». А этого самого Энгуса ирландцы называли «древним богом». В соответствие с ирландской мифологией Энгус — это бог юности и любви. Не указание ли это на «золотой век», когда «боги обитали среди людей»? И возможно, что речь идет о некоей высокоразвитой цивилизации прошлого — «цивилизации богов», у которой, конечно, могли быть и подводные аппараты, и необходимые технологии для постройки подобного сооружения.

И что еще интересно, основное название этого «каменного бассейна» — Poll na bPéist, что в переводе с ирландского означает «червоточина». А что называет «червоточинами» современная физика? Пространственно-временные «тоннели» или «порталы». Так вот, я заметил, что тема «порталов» всегда вызывает весьма болезненную и даже истеричную реакцию у представителей структур люцифериано-сатанинского толка, ответственных за МАссовый СОН. Теперь понимаете, почему нам вешают лапшу про «естественное природное» возникновение этого объекта? Да еще и полностью игнорируя при этом не только ирландскую мифологию, но и наличие поблизости археологического объекта в виде форта.

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