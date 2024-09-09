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Лев Толстой за 22 минуты

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В этом 22-минутном фильме мы собрали ответы на самые сложные и интересные вопросы о жизни и творчестве великого писателя – Льва Николаевича Толстого!

Каким был Толстой в молодости? Сколько у Льва Николаевича было внебрачных детей? Была ли Софья Андреевна, жена Толстого, идеалом жены и матери? Как сам Толстой отзывался о своем романе-эпопее "Война и мир"?

Ответы на эти и многие другие вопросы смотрите в новом видео из серии "За 22 минуты" на канале Лекторий Dостоевский.⁣⁣

Таймкоды:
00:00 Темы видео
00:48 Творческое наследие Толстого
01:46 Детство Толстого. Как связаны Лев Толстой и Александр Пушкин?
03:40 Беспутная жизнь Толстого, правда или вымысел?
06:00 Военная карьера Льва Николаевича Толстого
07:13 Крепкая семья Толстого, правда или вымысел?
10:18 Что говорил сам Толстой о романе "Война и мир"?
14:30 Почему Анна Каренина погибает в конце романа?
16:59 Почему Толстой считался безбожником и правда ли был предан анафеме?
18:48 Роман Льва Толстого "Воскресение"
19:55 Правда или миф, что Толстой был сумасшедшим?
22:50 Как закончил свою жизнь Лев Толстой?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-kyiVUNjyKQ
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