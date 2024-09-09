В этом 22-минутном фильме мы собрали ответы на самые сложные и интересные вопросы о жизни и творчестве великого писателя – Льва Николаевича Толстого!

Каким был Толстой в молодости? Сколько у Льва Николаевича было внебрачных детей? Была ли Софья Андреевна, жена Толстого, идеалом жены и матери? Как сам Толстой отзывался о своем романе-эпопее "Война и мир"?

Ответы на эти и многие другие вопросы смотрите в новом видео из серии "За 22 минуты" на канале Лекторий Dостоевский.⁣⁣

Таймкоды:

00:00 Темы видео

00:48 Творческое наследие Толстого

01:46 Детство Толстого. Как связаны Лев Толстой и Александр Пушкин?

03:40 Беспутная жизнь Толстого, правда или вымысел?

06:00 Военная карьера Льва Николаевича Толстого

07:13 Крепкая семья Толстого, правда или вымысел?

10:18 Что говорил сам Толстой о романе "Война и мир"?

14:30 Почему Анна Каренина погибает в конце романа?

16:59 Почему Толстой считался безбожником и правда ли был предан анафеме?

18:48 Роман Льва Толстого "Воскресение"

19:55 Правда или миф, что Толстой был сумасшедшим?

22:50 Как закончил свою жизнь Лев Толстой?