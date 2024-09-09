На официальных встречах с руководителями этих государств, не считая, конечно, открыто русофобских стран Прибалтики, их руководители улыбаются, жмут нам руки, заявляют о необходимости добрососедского сотрудничества, заверяя в дружбе и т.п. Но, как оказывается, на самом деле кое-кто думает там о нас совсем иначе.

Александр Дюков — член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН — начал разбирать учебники истории постсоветских государств с узбекского учебника истории за 5-й класс (издан Министерством народного образования Республики Узбекистан) и, что же он обнаружил?

А вот что пишут в этом учебнике по истории о России сегодня, о чем рассказал А. Дюков в своем Телеграм-канале: «Еще Петр I задумал захватить наш край, чтобы завладеть богатыми природными ресурсами. Захватив наш край, Российская империя установила колониальные порядки, стала грабить богатства края, попирать наше национальное достоинство и обычаи. Борьба против Российской империи была национально-освободительной, выражала волю народа. Коммунистическая (она же советская) Россия только усилила колониальный гнет, убивала национальную интеллигенцию и государственных деятелей. Борьба против Советской России была национально-освободительной, выражала волю народа. Память о жертвах российского колониального гнета навечно останется в памяти народа».

Как вы думаете, какое отношение к России и русским закладывает этот учебник? — задаёт вопрос историк А. Дюков. И можно ли считать государство, учащее такому школьников, дружественным России?

После трагедии в «Крокусе» тот же Александр Дюков обратил внимание на то, чему учат в российско-таджикских средних школах. Фактически со школьной скамьи жителей Таджикистана учат ненавидеть русских, да ещё и за наш счёт. Кто не знает — это школы с обучением на русском языке, действующие в Таджикистане за счёт российского бюджета: предполагается, что выпускники этих школ будут лучше готовы к интеграции в российское общество.

Однако, как отмечает эксперт, «гладко было на бумаге, потому что… в программе учебного курса по истории таджикского народа говорится о… "российской оккупации". Так, в программе учебного курса истории до 1917 года, из которой таджикский школьник узнаёт, что "сначала было нашествие Царской России, потом оккупация, потом колониальный период и антиколониальная борьба"».

Дюков особо заостряет внимание на том факте, что речь идёт о программе курса в российско-таджикской школе, «которая ведёт образование по федеральным государственным образовательным стандартам России». Однако предмет под названием «История таджикского народа» отдали местным в качестве «национальной компоненты» — и сразу на уровне российского школьного образования получили «российскую оккупацию».

Дюков подчёркивает, что, увы, у нас отсутствуют научные центры по истории постсоветских стран, которые могли бы нести правду в бывшие наши союзные республики, а не мифы о «российской оккупации».

Начав изучать эту тему, журналист-международник Эдвард Чесноков, по его признанию, тоже «обомлел». «Период нахождения нынешнего Таджикистана в общем пространстве с Россией многократно называется "оккупацией", "нашествием", "колониализмом"; реперные точки — всевозможные восстания (это как если бы в наших учебниках про современную историю главным событием XXI века выставлялась Кондопога), присыпанные тупой копипастой из методичек 1920/30 годов ("Меры, предпринимаемые царским правительством для отвращения масс от революционного движения"… "Февральская революция в России и ликвидация царских порядков в генерал-губернаторстве Туркестана") — за сто лет историческая наука немного ушла вперёд» — недоумевает аналитик.

Эта методичка — из школы им. Ломоносова в Бохаре, одной из школ, построенных на деньги России. В 2021 году на этот проект Правительство РФ выделило $ 150 млн; в 2022-м — ₽ 5,74 млрд, приводит цифры Чесноков. При этом за ₽ 5 миллиардов методисты даже не смогли составить грамотный документ — события XIX века у них происходят «в 1930 году»! Действительно: как же так получается, что, пройдя уроки про «рюски оккупанти», таджики еще приезжают в Россию, после чего периодически происходят эксцессы из-за них?

Получается, что финансируя такого рода школы, наша страна своими же руками создает в постсоветских республиках «пятую колонну». Некоторые скажут: ну, зачем об этом писать? Ведь таким образом мы разжигаем межнациональную рознь! Но ведь то же самое говорили у нас в свое время про Украину, которую вообще считали «братским народом», не замечая, что там постепенно формируется неонацистское бандеровское государство. И что получили в результате такой фальшивой «толерантности»? А получили войну!

Но теперь мы рискуем получить нечто более опасное: враждебно настроенную к нам «пятую колонну» внутри страны. Ведь в России в результате попустительства продажных чиновников и алчных бизнесменов уже укоренились миллионы мигрантов из бывших южных республик СССР, воспитанных на такого рода русофобских методичках и учебниках.

Причем многие ухитрились получить российское гражданство, не владея даже русским языком. Не говоря уже о том, что они и не собираются интегрироваться в российское общество, ведут себя агрессивно, образуют замкнутые этнические анклавы в крупных городах, где все более частыми становятся столкновения с коренным населением на национальной почве. А трагедия «Крокуса» показала, на какие чудовищные преступления способны экстремисты. Не пора ли нам уже опомниться и осознать в полной мере надвигающуюся угрозу?

«Согласитесь, что "дружба народов" не может быть с одной стороны, — отметил в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Михаил Матвеев. — Когда ты с ним "дружишь" в рамках своих "горизонтальных связей", а он с тобой нет? Читаем учебники истории любой из бывших республик СССР, образовавших свои независимые от России национальные государства: везде почти Россия — "оккупант". Какая же это с их стороны дружба? Так как самое массовое переселение по "мостам дружбы" к нам идет из Средней Азии, почитаем казахские, узбекские, таджикские учебники… В учебниках истории этих стран период, когда наши народы начинают "дружить" найти не представилось возможным».

О растущей для России угрозе предупреждают Следственный комитет, Русская православная церковь, общественники. Оперативное совещание по вопросам преступлений, совершенных мигрантами, провел на минувшей неделе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он сообщил, что за текущий год иностранцами было совершено более 23,8 тысячи преступлений, а число тяжких выросло на 12%. Наиболее напряженная обстановка складывается в столичном регионе, сообщает Telegram-канал Следкома. Эта ситуация требует «наступательности» со стороны органов исполнительной власти и правоохранительного блока, заявил на совещании руководитель ГСУ по г. Москве Андрей Стрижов.

Уже давно бьет тревогу глава Русской православной церкви. Выступая недавно на Епархиальном собрании Москвы, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что действия мигрантов в России все чаще угрожают межрелигиозному и межнациональному миру в стране. «При сохранении нынешнего потока иностранцев, не желающих интегрироваться в российское общество и уважать его традиции, существует угроза "потери" России как многонационального государства», — заявил Патриарх.

«Я очень надеюсь, что буду услышан, — призываю представителей государственной власти и руководителей предпринимательского сообщества помнить, что, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ», — сказал Патриарх, отметив, что ситуация в этой области продолжает ухудшаться.

Госдума уже принимает законы, направленные на ужесточение мигрантского законодательства. Так, на минувшей неделе поступило предложение запретить мигрантам, устраивающимся в России на сезонную работу, привозить с собой семьи. А Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил во время беседы с журналистами ТАСС, что если дети мигрантов не будут учить русский язык, их не нужно допускать в наши образовательные учреждения, «невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых классах три четверти первоклашек, не говорят по-русски», — сказал он.

4 сентября против переезда семей трудовых мигрантов в Россию выступил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он признал, что сейчас имеется «пробел в законодательстве, который позволяет это делать». Володин подчеркнул, что вопрос миграционной политики сегодня является приоритетным в работе Госдумы.

Сейчас в России находится около 630 тыс. нелегальных мигрантов, подсчитали в МВД. Для того чтобы стимулировать их покинуть страну, правительство с 2025 года планирует запустить реестр контролируемых лиц. Но это все — полумеры. Если мы не обратим внимания на открыто русофобскую пропаганду внутри стран-соседей, будем по-прежнему закрывать на это глаза, — быть беде!

Страстный публицист, кинорежиссер Никита Михалков в одной из своих телепередач «Бесогон» привёл пророческую цитату. Эти строки были напечатаны в 1908 году в газете «Галичанин»: «Для Руси не страшна никакая сила в мире, будь у неё только согласие и единство. Русь представляет в своём единстве такое могущество, что нечего ей опасаться с какой бы то ни было стороны. Но водворись в её недрах раскол, разделись она на мелкие части, поборивающие с ожесточением друг друга, как то бывало во время княжеского периода русской истории, тогда она не представляет никакой силы, и самый слабый враг может легко покорить её… Русь может быть уничтожена только Русью, и самым большим и единственным врагом для Руси есть движение, имеющее целью разделить русский организм на враждебные таборы».

Действительно, пророческие слова! Ведь наводнение нашей страны враждебно к ней настроенными мигрантами именно к такому расколу и ведет.

Специально для «Столетия»

Андрей Соколов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В учебниках истории постсоветских стран (Узбекистан, Таджикистан) Россия представлена как колониальный агрессор, оккупант, угнетатель национальных интересов.

2. Подобные трактовки истории закладываются в сознание молодого поколения через школьные учебники, в том числе в российско-таджикских школах, финансируемых Россией.

3. Это создает в бывших союзных республиках "пятую колонну", враждебно настроенную к России, которая потенциально может стать угрозой внутри самой России из-за миграции.

4. Органы власти, правоохранительные структуры и Русская православная церковь предупреждают об опасности сложившейся ситуации и необходимости срочных мер по ужесточению миграционной политики.

Вывод: Статья поднимает проблему формирования негативного образа России в сознании молодежи в постсоветских странах через учебники истории, что создает реальную угрозу национальной безопасности России в долгосрочной перспективе.

Дополнительный вывод:

Статья поднимает серьезную проблему формирования негативного образа России в учебниках истории постсоветских стран, что создает угрозу национальной безопасности. Вместе с тем, следует отметить, что схожая тенденция прослеживается и в самой России – здесь также происходит дискредитация советского прошлого, которое зачастую представляется как "тюрма народов".

Данная ситуация отражает более глубокий социокультурный запрос людей на сохранение традиционных ценностей в эпоху глобализации и стирания границ. Когда государства не защищают эти ценности, а, напротив, пропагандируют индивидуализм и инклюзивность, национализм становится ответной реакцией. Популярность радикальных националистических движений является следствием того, что они отвечают на этот запрос, в то время как официальная повестка часто игнорирует чаяния граждан.

Примечательно, что в советский период, когда республики мирно сосуществовали в едином государстве, националистических движений практически не было. Сейчас же они искусственно раздуваются во всех постсоветских странах, включая Россию, на фоне усиления глобалистской идеологии. В этих условиях приезжающим в Россию мигрантам зачастую нечего противопоставить – здесь также распространяются процессы национализма и размывания традиционных ценностей.

Таким образом, корни проблемы лежат в отсутствии у государств внятной идеологической платформы, способной объединить граждан на основе патриотизма и сохранения национальной идентичности. Это создает питательную почву для роста радикальных настроений с обеих сторон.