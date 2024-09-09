Это случилось на заседании семинар-клуба "Универсум", посвященного вдохновителю русского национального искусства Владимиру Стасову. Доклад делал историк Александр Пыжиков. Александр Владимирович начал с того, что об этом нельзя прочитать, набрав строку в поисковике. И вот оно, главное! Коротко, в меру понимания пересказываю. Учёный рассказывает о «боях» в идеологии девятнадцатого века, в которых есть разгадка победы «красных» в Гражданской, Великой Отечественной и ключ к завтрашней Победе в WWIII. Стасов доказывал, что если соскрести с нашей истории «плёнку» Петра Первого, там ничего настоящего, глубинного нет. Славянофилы ликовали: там мы! Владимир Васильевич «обрадовал» и этих: вас там тоже нет! Вы – это такая же тонкая, наносная плёнка. Если её сдвинем, тогда увидим, что есть коренная Россия.

Славянофилы выпустили красочный альбом с церковными изображениями. «Народные» орнаменты, узоры. А Стасов опубликовал 224 изображения, не связанных с церковью. Где здесь романское и где византийское? Взято из культурной толщи народа. Совершенно другой Дух! Это фундамент, на котором основывается русский народ. Да, в одеждах князей – Византия. У народа – иное. Совершенно иная культура. Видно и на деревенских избах, коньках, узорах наличников. В смыслах нет ничего ни от греческого, ни церковного корня. Древние города, в том числе Ярославль, Кострома в постройках имеют чисто Русский стиль – ничего от Византии. Начиная с первых Романовых, пошла «перестройка». Затёрли национальное. Новый «русский стиль», связанный с Византией, пошёл только с царя Алексея Михайловича. Иной культурный код! Стасов занимался тем, на чём стоит коренная Россия. Правота Стасова видна на музыке Бородина, Мусоргского. Собственно, Владимир Васильевич и был духовным вдохновителем всей «могучей кучки». Он через музыку проверял свои выводы. Так же в изобразительном искусстве. Репин, Верещагин. Резкая антицерковность. Православие, но не церковное. Русское – не церковное.

Стасов прекрасно понимал, что его работа не реализуема в царской России. Но служил, делал для будущего. Знал, что та реальность, которая должна утвердиться в России – не буржуазная.

Символично, что Дмитрий Стасов, родной брат Владимира Васильевича, тоже не был революционером, но будучи юристом, защищал революционеров. Адвокат Стасов не разделял социалистических убеждений и осуждал терроризм. Вместе с тем, он ясно представлял себе пороки современного ему строя и не стеснялся говорить об этой на процессах. Кстати, летом 1917 года в его доме нелегально был В. И. Ленин. Дочь Дмитрия Васильевича, Елена Стасова, с юности - в партии большевиков. Пыжиков рассказал многозначащий факт, тоже символичный. В публичную библиотеку, где работал В.В. Стасов, приходила масса посылок со всех стран Европы и Востока. Полиция контролировать такой поток информации просто не могла. Так вот, среди посылок был и пакет от Н.К. Крупской. Это была газета «Искра». Забирала посылочку Елена Стасова, племянница нашего героя.

Стасов работал на будущее и знал, что русский народ не расположен к буржуазным ценностям. Дальше мы знаем - революция. Благодаря Сталину, Русский Народ во главе сотен народов, издревле населяющих Русь, стал субъектом истории, которая воодушевила трудящихся всего мира.

Потом Александр Владимирович в отдельном видео сделал поправку к сказанному на семинаре. Называется «Стасов: славянофильство/западничество - против России». Главное, что уточнил: не третье, не второе и не первое направление духа Стасова, а единственное и основное. Тут конфликт между правящей прослойкой и народами России. Коренной России!

При этом словосочетании мне вспомнилась книга писателя Сергея Алексеева «Сорок уроков Русского». Там есть рассказ о гауптмане вермахта, молодом и талантливом. В двадцать с небольшим командовал батальоном, попал к нам в плен, отпахал своё и вернулся в Германию. И всю оставшуюся жизнь бился над загадкой Победы Русских. Ведь по всем логическим расчётам, по науке Германия, поставившая себе на службу фактически весь потенциал Европы, должна была победить Советский Союз. Поиски в архивах, сравнительный анализ гитлеровского национал-социализма и коммунистической идеологии Союза ничего не дали. В конце-концов, уже в перестройку, когда открылись границы, написал письмо властям России с просьбой посетить эту страну ещё раз. Цель обозначил – понять суть Победы. Попало письмо к кому-то из умных. Старому немцу организовали поездку в Вологодскую область. Да ещё и сопровождающих дали, среди которых был и Сергей Алексеев. Вывод бывшего фашиста от общения с деревенским людом Вологодчины прост: победила не партия, а коренная Россия.

По поводу партии (не сталинской) сошлёмся на книгу американского социолога Майкла Манна "Фашисты". Он назвал социальные группы, которые стали основой Национал-социалистической рабочей (Выделено мной Э.Н.) партии Германии. Во-первых, новая интеллигенция, взращённая в том числе идеями Ницше. Во-вторых, средняя и мелкая буржуазия. Наконец, крупный промышленный капитал. Рабочие и прочие трудящиеся в партии Гитлера оказались просто «мясом» на убой.

… Уже есть масса учёных, доказавших, что глубинная Россия не была ни прозападной, ни славянофильской, ни христианской в изводе учения РПЦ.

Историк, этнограф, искусствовед Светлана Жарникова работала заместителем директора по науке Вологодского областного научно-методического центра народного творчества. Основной круг интересов Жарниковой включал «ведические истоки» северорусской народной культуры, архаические корни северорусского орнамента, обряды и обрядовый фольклор, семантику народного костюма. Попросту говоря, всё чисто Русское. Одна из её книг называется «Гусли – инструмент гармонизации Вселенной». Тут вспоминаем сибирского академика Влаиля Казначеева совсем недавно покинувшего наш мир. Он на основе работ Вернадского пришёл к выводу, что человечество давно строит не ноосферу, а некросферу, со всеми вытекающими последствиями. А теперь вспоминаем указ царя Алексея Михайловича Романова о борьбе с «бесовскими деяниями и игрищами» 1648 года. Сразу же после воцарения Романовы стали искоренять веселые песни, пляски, рассказы сказок и небылиц, загадывание загадок. Музыкальные инструменты: гусли, жалейки, балалайки, волынки под страхом казни изымались у народа и сжигались. Вот вам и разгармонизация, нарушение резонанса народной души с божественными вибрациями космоса! Рвалась сакральная связь с Творцом, народ из сотворца превращался в раба-работника. У Пыжикова есть прекрасная лекция «Романовы: «власовщина» времён Смуты». Тут вспоминаются недавние «соросовские учителя». На государственном уровне токсичные учебники мошенника пошли к нашим детям. Не новым «власовцам» была доплата из Фонда Сороса?

Но вернёмся к Пыжикову. Журнал «Профиль» 27 января 2019 года опубликовал его статью «Россия Стасова». Цитирую по поводу былин: «Почему данные произведения считаются киевскими? …Конечно, ни одно богатырское похождение не обходилось без четкого обозначения местностей. События происходят в Киеве, в Чернигове, на Днепре или Черном море, что выражено абсолютно ясно. Но если внимательно вчитаться в текст, то при всем желании нельзя обнаружить и намека на юго-западные реалии. О внешнем фоне вообще говорится скупо, стереотипными выражениями; географические подробности просто-напросто отсутствуют. Даже славный град Киев лишен каких-либо опознавательных знаков, а потому, кроме названия, ничего не указывает, что действие разворачивается именно там.

Трудно отделаться от впечатления о некой обработке нашего эпического материала, в ходе которой его раскрасили в приднепровские тона, в действительности имеющие к нему далекое отношение. О том, что коренной остов русских былин связан совсем с другой культурой, свидетельствовали нюансы поведения богатырей, их вооружение и манера сражаться. Исходя из былинных текстов, Стасов оспаривал выводы о господстве христианства на Руси в эпоху Владимира, в чем уверяли славянофилы, черпая доказательства как раз в былинном творчестве. Если же оставаться на почве объективности, то нужно сказать, что христианские на вид формы являются переложением рассказов и подробностей вовсе не христианских. И князь, и его богатыри «ничуть не православные, иначе как по имени; христианского на них – только одна внешняя, едва держащаяся тоненьким слоем на поверхности, окраска».

…Стасов объяснял это минимальным присутствием народа как действующего лица повествования. Сравнивая наш эпос с восточным, он заметил, насколько народ является чем-то несущественным для былин киевского цикла. В восточных поэмах за людьми – самостоятельная роль, там они принимают участие в событиях, аплодируют героям, приводят в ярость сильных мира сего. В граде Киеве о людях и «помину нет»: на сцене князь Владимир с двором, его богатыри, им противостоят иноземные цари и чудища, с которыми и расправляются богатыри».

В статье Пыжикова есть целый раздел «Антивизантийские узоры». Простыми фактами народной жизни опровергается проект «Москва – третий Рим», с которым таскается даже сегодняшняя «элита». К примеру, украшавшие полотенца народные орнаменты выражали иной, не церковный духовный смысл. «Это настолько укоренилось, что вторжение христианства изменило немногое: праздничные полотенца по-прежнему продолжали вешать в углах изб возле образов и крестов, украшали ими свадебные поездки и т. д., определенному торжеству был присущ свой вышитый узор. Таким образом, русский народный орнамент представлял собой осколок культуры, ведущей родословную не от христианско-византийского, а от иного корня.

Когда археологические находки дают образцы византийского покроя и узора, то перед нами остатки тех одеяний, которые можно видеть на книжных миниатюрах, на фресках церквей. Они возведены в царствование Алексея Михайловича Романова, т. е. во второй половине ХVII века. Присоединение Малороссии к России привело к господству в РПЦ украинского духовенства и серьезным сдвигам в художественной стороне строительства, а именно: в утверждении византийского над действительно исконно русским.

Несложно заметить, насколько это было созвучно стасовским размышлениям о непригодности византийского «для племени, не имевшего ничего общего с Восточной Римской империей… и нравы, и привычки, и вкусы, и жизнь – все было другое у этих молодых богатырей».

Статья, подчёркиваю, вышла 27 января 2019 года. Александр Владимирович был полон сил и творческих планов. А 17 сентября 2019 года его не стало. Тромб! С некоторых пор эта причина смерти стала нарицательной. Так кончился известный иноагент, засветивший имущество, нажитое непосильным трудом «элиты», пришедшей к власти в 1991 году. Этот был опасен, посажен и «благополучно скончался» в закрытом заведении. Но буквально на днях прямо в метро скончался на 52-м году жизни замечательный историк и педагог Алексей Павлович Синелобов, доцент кафедры истории России, кандидат исторических наук. Сердце! Он, как и Пыжиков, нес студентам ПРАВДУ. Как и Пыжиков, был предельно скромным, культурным, не обидевшим словом даже назойливой мухи оппонентов с ТВ, куда обоих всё равно не пускали. Кстати, причина смерти Жарниковой такая же – сердце. Примеры преждевременных смертей светоносных людей можно продолжать. Когда-то, роясь в недрах иудаизма, я вычитал невероятный факт. Среди крутых иудеев находились такие, которые из «богоизбранных» переходили на сторону «богохранимых» Русов, проникались их мировоззрением. Но они слишком много знали! Так вот, собирались несколько особых, духопродвинутых иудеев, совершали особый обряд и «выкрест» в момент уходил на тот свет. Вскрытие показывало любую причину, кроме главной: полевое, надтелесное поражение. Это «конспирология», как и сваливание всех бед на иудеев. Не случайно у русских есть шуточная поговорка «Где хохол прошёл, там еврею делать нечего». Надчеловеческие, наднациональные твари, подмяв под себя духовную культуру, знают: где чистый Рус, там и «хохлу» делать нечего. Потому пси-генераторы и прочие нано-био-когнито-цифро-частотно и так далее убийственные технологии давно направлены именно сюда, в сердце, ядро Русской Цивилизации – на сильнейших из Русов. Но у Творца и на этот случай «страховка». Нас в Русской цивилизации много, сотни разных народов. И у каждого в генотипе частоты отличаются. Попробуй, разработай технологии, поражающие всех! Да и не до нас, малых народов было: главное переформатировать Русов, особо опасных уничтожить. А вот мировоззрение, в основе которого архетип, у нас едино! Знаю, о чём говорю: сам из «многих», чеченец. Но первая моя книга называется «Я Русский чеченского происхождения». Советская власть из тракториста в Чечено-Ингушетии бесплатно выучила меня на инженера и направила в самую глубинку Костромской области. Это рядышком с Вологодской…

Но снова вернёмся к Александру Пыжикову. Чем он опасен паразитам даже после смерти? На основе науки показал всему миру, что Коренная Россия – «Потрясающая система». Делает из человека Человека! Вытаскивает из унижающей денежной социализации к Творцу, созидательной, счастливой жизни. Душа, оказывается, - не индивидуальная «вещь». Из незамутнённых человеческих душ в единстве складывается стройная, простая и прекрасная система мировоззрения. Тут я, до революции «инородец», а после 1991 года едва не оказавшийся иностранцем, как некоторые из бывших советских народов, скажу очень важное. Песни Советского народа, которые не только знали, но могли спеть все разноплемённые и разноязычные строители социализма и Победители фашизма – вот доказательство правоты Стасова и Пыжикова. Правоты подлинной науки, направленной на Жизнь.

Эдуард Наипов,

Кострома