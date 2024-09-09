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Для него необходимым и достаточным доказательством существования Бога была музыка

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Если когда-нибудь я все же умру — не дай Бог, конечно, — прошу написать на моей могиле такую  эпитафию: "Для него необходимым и достаточным  доказательством существования Бога была музыка".
Курт Воннегут

Человек не произошел от обезьяны. Он богоподобен и лишь живет в теле существа, отдаленно напоминающего обезьяну. Спросите меня, откуда я это узнал? Конечно, из Библии — но не только. Для того чтобы понять, что человек — небесный странник, заблудившийся на земле, достаточно произнести одну фразу: человек изобрел скрипку.

Человеку нужно пить и есть, воевать и размножаться. Значит, ему нужно придумать и сделать лопату и топор, колыбель и лук со стрелами. Но если движущий мотив человеческой жизни — это только сохранение и продолжение рода, то зачем человек придумал скрипку?

Какие такие чувства могут быть в потомке обезьяны, чтобы их нельзя было выразить ничем осязаемым — ни картиной, ни скульптурой, ни зданием? Что такое может родиться в душе примата, о чем нельзя ни сказать, ни написать, ни пропеть, а нужно долго (столетиями) придумывать инструмент, требующий нежных пальцев и небесного слуха, и потом, полжизни учась играть на нем, заставлять инструмент плакать и смеяться?

Играющий на скрипке не может быть воином. Точно так же он не может быть и пахарем. Бранные крики — не для его ушей, и тяжелые инструменты — не для его пальцев. Он бы и не прокормил себя, и не защитил, если бы не был нужен. От лица всего человечества, которое грубыми руками держит оружие и с натруженной спиной идет за плугом, один лишь скрипач переливает душу в звуки, а люди, слушая его, согласны с тем, что музыка бывает нужнее хлеба.

Сотни лет человек изобретал и совершенствовал музыкальные орудия. Они были ему нужны для отдыха и для особых дней — дней печали и радости. Долгие годы люди, забыв обо всем, перенимают у мастеров секреты извлечения живых звуков из мертвых струн или клавиш. Если бы человек только ел и размножался, он бы не тратил на это силы.

Хлеб — самая привычная и самая трудно дающаяся человеческая еда. Если бы человек был сыном приматов, он бы рвал то, что свисает с ветвей, или выкапывал то, что растет из земли. Он счел бы ненужным трудом ради наполнения брюха пахать и сеять, жать и молотить, скирдовать и молоть. Слишком трудно и долго все это ради того, чтобы снять спазмы в желудке. Сладость и "трудность" хлеба — доказательство того, что человек — не животное.

Точно так же сложность и практическая ненужность музыки говорят о том, что человек не сводим к инстинктам. Парадоксальная и невидимая, как Сам Господь, музыка нужна человеку.

Каждая флейта и каждый рояль осязаемо и очевидно доказывают, что человек — это небесный странник, заблудившийся на земле.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи протоиерея Андрея Ткачёва:

1. Человек не произошёл от обезьяны, а является богоподобным существом, хотя и живёт в теле, похожем на обезьяну.
2. Человек изобрёл музыкальные инструменты, такие как скрипка, которые не служат только для удовлетворения базовых потребностей, а выражают возвышенные духовные чувства.
3. Человек тратил столетия на создание и совершенствование музыкальных инструментов, что говорит о том, что он не сводим к простым инстинктам.
4. Сложность и практическая ненужность музыки доказывают, что человек – это "небесный странник, заблудившийся на земле", а не просто животное.
5. Такие человеческие изобретения, как хлеб и музыка, являются доказательством того, что человек не происходит от обезьян, а является богоподобным существом.

Вывод:

Автор статьи использует способность человека создавать музыку как доказательство его духовной и богоподобной природы, в отличие от представления о человеке как простом животном, произошедшем от обезьяны. Музыка рассматривается как проявление возвышенных, невыразимых словами чувств, присущих только человеку.

Развёрнутый вывод:

Статья протоиерея Ткачёва поднимает глубокий вопрос о богоподобной природе человека, усматривая доказательство этому в его уникальной способности к музыкальному творчеству. Человек предстает как существо, чья связь с высшими, духовными сферами бытия проявляется в создании сложных музыкальных инструментов и произведений, выражающих утончённые, невыразимые словами чувства.

Однако, важно отметить, что подобные музыкальные способности не являются исключительной прерогативой человека. Даже животные, в особенности некоторые птицы, способны к простейшим музыкальным проявлениям. Это позволяет предположить, что животные также в определённой мере связаны с духовными сферами бытия, пусть и не в той полноте, как человек. Таким образом, человек выступает как наиболее развитое в духовном плане существо, но не как единственное, обладающее причастностью к горнему миру.

Вместе с тем, важно понимать, что мир, лежащий за пределами материального, транслирует в человеческое творчество не только высшие, божественные начала, но и разрушительные, демонические мотивы. Человек способен воспроизводить в своей музыке вдохновение небесных сфер, ведущее к возвышенным идеалам, но также и тёмные, инфернальные вибрации. Осознание этого факта требует от человека ответственного подхода к своей музыкальной деятельности, дабы не стать проводником разрушительных сил, но пропитываться высшими духовными влияниями.

Источник: https://t.me/videotca_Andrea/5159
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