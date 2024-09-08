Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны, 3-й бригады нацгвардии и 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины в районах населенных пунктов Гоптовка, Охримовка, Сосновка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 160-ти военнослужащих и 122 мм гаубицу Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 54-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка, Боровая, Лозовая Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Отразили три контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 550-ти военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак», шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», «Квертус» и шесть полевых складов боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных, 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Часов Яр, Зализнянское, Григоровка, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 625-ти военнослужащих, боевую бронированную машину «Козак», восемь автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», две 155 мм гаубицы «FH-70» производства Великобритании, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы.

Также уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.



▫️ В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новогродовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 47-й механизированной, 144-й пехотной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Клебан-Бык, Михайловка, Красноармейск, Гродовка, Галицыновка и Димитров Донецкой Народной Республики.

Отражены восемь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 560-ти военнослужащих, танк, боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США и две «Козак», два автомобиля, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Золотая Нива и Доброволье Донецкой Народной Республики.

Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 130-ти военнослужащих, четыре автомобиля и 155 мм гаубицу «FH-70» производства Великобритании.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й, 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Веселое, Отрадокаменка, Новокаиры, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31121 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 17961 танк и другие боевые бронированные машины, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14295 орудий полевой артиллерии и минометов, 25795 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России