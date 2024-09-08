

Роботы на передовой городских войн будущего



В сообщении “Война в городе: как DARPA готовится к боям в мегаполисах” мы писали о проектах (https://t.me/darpaandcia/302), которые разработаны DARPA для ведения боевых действий в городских условиях. Хотим ознакомить вас с одним из них, под названием "Subterranean Challenge" (SubT). DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США) запустило этот проект (https://t.me/darpaandcia/304?comment=754) с целью разработки инновационных технологий для быстрого картографирования, навигации и поиска в сложных подземных средах. Особый акцент делался на военном применении и исследовании городских подземных коммуникаций. Ключевые аспекты проекта:

1. Военное применение:

• Разработка систем для проведения разведывательных операций в потенциально опасных подземных средах.

• Возможность отправки роботизированных групп впереди бойцов для быстрого поиска и картографирования.

• Снижение рисков для личного состава при проведении подземных операций.

2. Городские коммуникации:

• Исследование сложных подземных инфраструктур, включая многоуровневые парковки, станции метро, технические тоннели.

• Разработка систем для навигации в сложных городских планировках, охватывающих несколько этажей и кварталов.

• Взаимодействие с различными техническими системами городской подземной инфраструктуры.

Технические требования к разрабатываемым системам включают:

• Автономную навигацию без GPS в условиях ограниченной видимости.

• Работоспособность сенсоров в экстремальных условиях (темнота, пыль, туман).

• Надежную связь при ограниченном прохождении радиосигналов.

• Преодоление сложных препятствий (узкие проходы, вертикальные шахты).

• Выносливость для длительной работы (от 30 до 180 минут).

• Обнаружение и геолокацию объектов интереса (электрощиты, утечки и т.п.).

Проект был организован как соревнование между командами с общим финансированием около $40 млн. Ключевые участники: iRobot Defense Holdings, Michigan Technological University, FLIR Unmanned Ground Systems и Scientific Systems.

Проект DARPA "Subterranean Challenge" открыл новую главу в военных технологиях, сфокусированную на освоении подземного пространства городов. Это не просто технологическое соревнование — это подготовка к реальным сценариям будущих конфликтов.

Разрабатываемые системы могут кардинально изменить тактику городских боев. Представьте отряд роботов, бесшумно исследующих подземные коммуникации мегаполиса, составляющих детальные 3D-карты и обнаруживающих скрытые угрозы — все это без риска для жизни солдат. Такие технологии дадут огромное тактическое преимущество.

https://t.me/darpaandcia/304 – цинк



Комменарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. DARPA запустила проект "Subterranean Challenge" (SubT) для разработки технологий картографирования, навигации и поиска в сложных подземных средах.

2. Проект фокусируется на военном применении и исследовании городских подземных коммуникаций.

3. Ключевые аспекты включают разработку систем для разведки, быстрого картографирования и снижения рисков для военнослужащих.

4. Исследуются сложные городские подземные инфраструктуры, включая парковки, метро и технические тоннели.

5. Технические требования включают автономную навигацию без GPS, работу в экстремальных условиях, надежную связь и преодоление сложных препятствий.

6. Проект организован как соревнование с финансированием около $40 млн.

7. Ключевые участники: iRobot Defense Holdings, Michigan Technological University, FLIR Unmanned Ground Systems и Scientific Systems.

Вывод:

Развитие технологий роевого интеллекта и автономных дронов открывает новые горизонты в области военной разведки и картографирования, особенно в сложных городских условиях. Проект DARPA "Subterranean Challenge" (SubT) направлен на разработку инновационных технологий для быстрого картографирования, навигации и поиска в сложных подземных средах городов. Этот проект демонстрирует растущий интерес военных к освоению подземного пространства мегаполисов.

Параллельно с этим, в мире наблюдается прогресс в области роевых технологий. Например, Китай уже продемонстрировал работающие прототипы роя дронов, способных прочесывать лесные массивы и составлять их трехмерные карты. Эта технология потенциально применима и к городским условиям, что может революционизировать тактику ведения боевых действий в урбанизированной среде.

Сочетание миниатюрных летающих дронов с более мощными наземными платформами может обеспечить беспрецедентные возможности для сбора информации и создания детальных 3D-карт городской инфраструктуры, включая подземные коммуникации. Такие системы могут исследовать многоуровневые парковки, станции метро, технические тоннели и другие сложные городские структуры без риска для жизни военнослужащих.

Однако для полноценной реализации потенциала этих технологий необходимо преодолеть ряд существенных технических вызовов:

1. Обеспечение автономной работы без GPS в условиях ограниченной видимости.

2. Создание устойчивых систем связи, способных работать при ограниченном прохождении радиосигналов.

3. Оптимизация алгоритмов распознавания и принятия решений для работы на маломощных процессорах мини-дронов.

4. Увеличение времени автономной работы дронов (текущая цель – от 30 до 180 минут).

Прогресс в области mesh-сетей, оптимизации алгоритмов машинного обучения и развитие технологий энергоэффективности может в ближайшем будущем привести к созданию высокоэффективных систем разведки и картографирования, способных значительно повлиять на тактику ведения боевых действий в городских условиях.

России также необходимо активно вкладывать ресурсы в подобные разработки, чтобы не отставать от ведущих мировых держав, таких как Китай и США. Владение передовыми технологиями в этой области можно сравнить с обладанием ядерным оружием в прошлом веке. Страны, не имеющие таких технологий, могут оказаться в уязвимом положении, подобно японии с её Хиросимой и Нагасаки. В то же время, наличие подобных систем может служить сдерживающим фактором, предотвращая их применение противником из-за страха ответного удара, что в конечном итоге может способствовать сохранению стратегического баланса и мира.

Таким образом, роевые технологии и автономные системы разведки становятся ключевым элементом военного потенциала в XXI веке, и их развитие будет играть критическую роль в обеспечении национальной безопасности и геополитического равновесия.