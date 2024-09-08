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Глобальный мир для всех, или Сталин всё знал | Андрей Школьников

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Геостратег Андрей Школьников размышляет о возможности глобального мира для всех и делает очень интересный вывод

Ведущий: Роман Шахов

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Андрей Школьников и Роман Шахов обсуждают концепцию "глобального мира для всех" и ее утопичность.
2. Школьников подчеркивает, что создание новых терминов не всегда необходимо, если есть уже существующие понятия, передающие суть.
3. Тема передачи касается будущего мира, где возможно развитие коллективистского общества с минимальным разрывом между слоями населения.
4. Рассматриваются варианты глобального мира для избранных и для всех, где избранные обладают большей властью и ресурсами.
5. Обсуждается утопичность социализма, равенства в бедности и идея, что глобальный мир требует духовных и социальных изменений.
6. Школьников считает, что модель общества с минимальными разрывами в доходах и уровне жизни может быть успешной, но требует закрытия границ и коллективной работы на благо общества.
7. Примеры успешных моделей — сталинская экономика и Советский блок.
8. Глобальный мир для всех возможен только при жестких ограничениях, включая ограничение перемещения людей и создание изолированных обществ.
9. Обсуждается морально-нравственный кодекс и его зависимость от духовных основ, которые необходимы для стабильности общества.
10. В конце передачи подчеркивается важность духовных и социальных факторов для создания устойчивого общества.

Вывод: 
Андрей Школьников в диалоге с Романом Шаховым утверждает, что глобальный мир для всех — утопическая идея, если рассматривать его как равенство для всех без учета природных и социальных различий. Создание устойчивого и справедливого общества возможно только при наличии духовных и социальных факторов, которые бы компенсировали материальные и технологические неравенства.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CmLwKFqUKKE
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