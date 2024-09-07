▫️ Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки и Матвеевка, а также сорваны попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки. Потери противника составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.



▫️ Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых и 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Внезапное, Гоголевка, Замостье, Казачая Локня, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новоивановка, Обуховка, Снагость и Черкасская Конопелька.

▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й, 113-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Белополье, Бояро-Лежаче, Владимировка, Глухов, Краснополье, Сумы, Хотень и Ямполь.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских орудий, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США, 9 автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10700 военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 20 станций радиоэлектронной и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России