Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 34-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое, Старица и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 23-й, 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка, Ковшаровка, Лозовая Харьковской области, Макеевка, Невское ЛНР, Торское ДНР и Серебрянского лесничества.

Отразили восемь контратак штурмовых групп 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.

Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина «Казак», шесть пикапов, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, 155 мм гаубицы М198 и М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании и 105 мм гаубица М119 производства США.

Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Квертус» и пять полевых складов боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям «Иностранного легиона», 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й, 79-й, 80-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 114-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Григоровка, Ступочки, Предтечино, Красногоровка, Максимильяновка и Катериновка ДНР.

ВСУ потеряли до 810 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, 203 мм самоходную пушку «Пион», две 155 мм гаубицы М198 производства США, два 152 мм орудия Д-20, четыре 122 мм гаубицы Д-30, две 105 мм гаубицы М119 производства США и полевой склад боеприпасов.

▫️ В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 53-й, 63-й, 100-й, 151-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Нелеповка, Николаевка, Полтавка, Димитров, Гродовка, Селидово, Мемрик и Галицыновка ДНР.

Отражены семь контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери противника составили до 470 военнослужащих, боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США и «Казак», четыре автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубица «Caesar» производства Франции, две 152 мм гаубицы «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и шесть 122 мм гаубиц Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Ровнополь ДНР и Дорожнянка Запорожской области.

Противник потерял до 110 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области, Тягинка и Садовое Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, семь автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и полевой склад боеприпасов.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных беспилотных летательных аппаратов «Паляница», склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, а также инфраструктура военного аэродрома. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 30 беспилотных летательных аппаратов.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31098 беспилотных летательных аппаратов, 578 зенитных ракетных комплексов, 17953 танка и других боевых бронированных машин, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14226 орудий полевой артиллерии и минометов, 25766 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России