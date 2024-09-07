Аппендикс все-таки для чего-то нужен? Язву не нужно оперировать? Холестерин не опасен для сердца и сосудов? Детские лекарства XIX века содержали морфий? Сигареты лечат астму?

Научно-просветительский лекторий «День Недостающего Звена» 23 июня 2024 г.

Эпизод-5. Было-стало: устаревшие знания в медицине.

Спикер: Алексей Водовозов — врач (первичная специализация — терапия, вторичная — токсикология), научный журналист, автор книги «Пациент разумный», член Ассоциации медицинских журналистов и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки. Призёр премии «Russian Sci&Tech Writer of the Year» (2019).

Ведущий: Георгий Соколов ー продюсер форума «Учёные против мифов», кандидат физико-математических наук.

00:00 Начало

01:09 Обезьянья медицина

08:07 Сколько клеток внутри нас?

18:47 Аппендикс не рудимент?

31:15 Язву отобрали у хирургов

41:00 Ответы на вопросы зрителей

59:32 Выбор лучшего вопроса

1:01:17 Анонс выступления Татьяны Шведчиковой

Комментарий редакции

Лекция Алексея Водовозова под названием "Нас лечили неправильно: Устаревшие знания в медицине" охватывает несколько ключевых тем. Вот краткое содержание с выводами по каждой теме:

1. Обезьянья медицина (01:09):

Рассматривается случай, когда орангутан использовал листья растений для лечения ран. Это пример того, как эмпирические знания могли развиваться в природе. Однако, человек пошёл дальше, создав лекарственные препараты на основе чистых субстанций, что даёт более предсказуемый и безопасный результат.

2. Сколько клеток внутри нас? (08:07):

Обсуждаются современные знания о клеточном составе человеческого организма. Ранее считалось, что микробные клетки превышают количество человеческих в 10 раз, но сейчас установлено, что соотношение ближе к 1:1. Подчёркивается важность микробиоты и её роль в поддержании здоровья.

3. Аппендикс не рудимент? (18:47):

Лектор рассказывает о том, что аппендикс выполняет важную роль в поддержании микрофлоры кишечника, и его удаление может привести к проблемам с иммунной системой и кишечными инфекциями. Это знание противоречит старым представлениям о том, что аппендикс — это рудимент.

4. Язву отобрали у хирургов (31:15):

Исторически язвенную болезнь лечили хирургическими методами, удаляя поражённые участки. Однако открытия в области микробиологии показали, что язва вызывается бактерией Helicobacter pylori, и её можно эффективно лечить антибиотиками.

5. Ответы на вопросы зрителей (41:00):

Лектор обсуждает вопросы о косметологии, пересадке кала для лечения кишечных заболеваний, эффективности старых методов лечения и использования антибактериальных средств.

6. Выбор лучшего вопроса (59:32):

Лучшим вопросом был признан вопрос о вакцине против рака, связанный с новыми терапевтическими методами на основе мРНК-технологий.

Вывод:

Лекция подчёркивает важность переоценки устаревших знаний в медицине и акцентирует внимание на том, что многие практики, которые раньше считались эффективными, сегодня либо улучшены, либо заменены новыми методами. Наука продолжает развиваться, открывая новые факты, что требует пересмотра старых убеждений и адаптации медицинских подходов.