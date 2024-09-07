Нас лечили неправильно? Устаревшие знания в медицине | Алексей Водовозов | ДНЗ 2-5
Аппендикс все-таки для чего-то нужен? Язву не нужно оперировать? Холестерин не опасен для сердца и сосудов? Детские лекарства XIX века содержали морфий? Сигареты лечат астму?
Научно-просветительский лекторий «День Недостающего Звена» 23 июня 2024 г.
Эпизод-5. Было-стало: устаревшие знания в медицине.
Спикер: Алексей Водовозов — врач (первичная специализация — терапия, вторичная — токсикология), научный журналист, автор книги «Пациент разумный», член Ассоциации медицинских журналистов и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки. Призёр премии «Russian Sci&Tech Writer of the Year» (2019).
Ведущий: Георгий Соколов ー продюсер форума «Учёные против мифов», кандидат физико-математических наук.
00:00 Начало
01:09 Обезьянья медицина
08:07 Сколько клеток внутри нас?
18:47 Аппендикс не рудимент?
31:15 Язву отобрали у хирургов
41:00 Ответы на вопросы зрителей
59:32 Выбор лучшего вопроса
1:01:17 Анонс выступления Татьяны Шведчиковой
Комментарий редакции
Лекция Алексея Водовозова под названием "Нас лечили неправильно: Устаревшие знания в медицине" охватывает несколько ключевых тем. Вот краткое содержание с выводами по каждой теме:
1. Обезьянья медицина (01:09):
Рассматривается случай, когда орангутан использовал листья растений для лечения ран. Это пример того, как эмпирические знания могли развиваться в природе. Однако, человек пошёл дальше, создав лекарственные препараты на основе чистых субстанций, что даёт более предсказуемый и безопасный результат.
2. Сколько клеток внутри нас? (08:07):
Обсуждаются современные знания о клеточном составе человеческого организма. Ранее считалось, что микробные клетки превышают количество человеческих в 10 раз, но сейчас установлено, что соотношение ближе к 1:1. Подчёркивается важность микробиоты и её роль в поддержании здоровья.
3. Аппендикс не рудимент? (18:47):
Лектор рассказывает о том, что аппендикс выполняет важную роль в поддержании микрофлоры кишечника, и его удаление может привести к проблемам с иммунной системой и кишечными инфекциями. Это знание противоречит старым представлениям о том, что аппендикс — это рудимент.
4. Язву отобрали у хирургов (31:15):
Исторически язвенную болезнь лечили хирургическими методами, удаляя поражённые участки. Однако открытия в области микробиологии показали, что язва вызывается бактерией Helicobacter pylori, и её можно эффективно лечить антибиотиками.
5. Ответы на вопросы зрителей (41:00):
Лектор обсуждает вопросы о косметологии, пересадке кала для лечения кишечных заболеваний, эффективности старых методов лечения и использования антибактериальных средств.
6. Выбор лучшего вопроса (59:32):
Лучшим вопросом был признан вопрос о вакцине против рака, связанный с новыми терапевтическими методами на основе мРНК-технологий.
Вывод:
Лекция подчёркивает важность переоценки устаревших знаний в медицине и акцентирует внимание на том, что многие практики, которые раньше считались эффективными, сегодня либо улучшены, либо заменены новыми методами. Наука продолжает развиваться, открывая новые факты, что требует пересмотра старых убеждений и адаптации медицинских подходов.
Мне тоже кажется, что вряд ли Природа предполагала удаление аппендикса – просто человек довёл его, и себя! до такого состояния, что удаление стало единственно возможным средством избежать смерти от переедании . Почему человек довёл себя до этого – другой вопрос, более важный. Причина этого – т.н. “прогресс”, который, чем “прогрессивнее”, тем опаснее для жизни и здоровья человека. Почему-же человек “прогрессирует” – вряд-ли потому, что хочет потерять здоровье и умереть. Тут что-то другое – ведь именно те, кто двигает “прогресс” вперёд, не пользуются его плодами – предпочитают жить в горах или у моря, вдали от людей, которые гибнут от их “прогресса”, питаться натуральными здоровыми продуктами, а не “продуктами прогресса” из Магнита или Ашана, даже новейшими технологиями они не пользуются, хоть и утверждают, что это ни что иное, как прогресс, который они создали для людей. По-моему, ответ прост: кому-то выгодно создавать и продавать продукты “прогресса” и потом лечить от этого. Или не лечить… Вряд-ли кто-то оспорит то, что “прогресс” принёс больше горя, чем радости; что прогрессивнее всего дышать свежим воздухом, питаться натуральными продуктами, работать 2-3 часа в первой половине дня и не быть вынужденным прибегать к “прогрессивной” медицине, отдавая последние деньги фармацевтам… Однако, возьмём хоть наше “прогрессивное” правительство, – разве разделит оно эти мысли, разве не признает их хоть отчасти несправедливыми и даже опасными. Жить становится всё интереснее и интереснее!.. Одно слово – “прогресс”.
природа аппендиксом регулировала численность суперхищника.
Будь добр, объясни, что хотел сказать, что за “суперхищник”?
Однажды беседовал с другом, врачом реаниматором, так вот насчёт аппендикса, в некий период его резали беспощадно, как и гланды, типа мода такая была. Вообще воспаление аппендикса бывает очень редко и в 80-90 врачи часто ошибались и предпочитали резать.
Да всё-же просто, на мой взгляд, аппендикс переполняется теми вещами, которые просто не могли возникнуть в Природе в таком количестве, в каком возникли в следствии “прогресса” и поставили под угрозу жизнь и здоровье человека. Давайте вспомним времена двух-трёхвековой давности – разве там умирали от разрыва воспалённого аппендикса и вызванной этим переедании. Возможно, умер кто-нибудь, наевшись грязного овса или лошадиных волос, но это тоже, в своём роде, “прогресс”.