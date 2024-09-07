6 сентября состоялась онлайн-трансляция лекции одного из главных российских специалистов в вопросах нейронауки и психолингвистики, директора Института когнитивных исследований, профессора СпбГУ, академика РАО и амбассадора Noôdome Татьяны Черниговской. Тема – «Мозг и его возможности». Татьяна Черниговская рассказала слушателям, как сохранить и расширить возможности человеческого мозга с годами. Мероприятие проходило в Гостином Дворе в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

«Можно ли сохранить, а то и расширить возможности человеческого мозга с годами? Да, потому что эволюция когнитивных возможностей человека, похоже, все-таки зависит от возрастающей сложности обработки информации, внутренней и внешней. А опыт, в том числе и жизненный, а не только специальный — растет, если жизнь не ограничивается борщом. Где этот опыт взять и как использовать, расскажет нейрофизиолог и психолингвист Татьяна Черниговская».

Лекция нейрофизиолога Татьяны Черниговской «Мозг и его возможности». Фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Москва, 6 сентября 2024 г.

ТАЙМ-КОДЫ:

00:20 Homo Sapiens и искусственный интеллект

04:33 Homo Semioticus и знаковая система

09:32 Математика и музыка как знаковые системы

12:01 Эволюция мозга

16:57 Технологии и мозг

18:39 Оцифровка мозга

20:53 Мозг и его сложность

25:01 Теория сознания и мозга

30:56 Будущее и его влияние на образование

33:31 Искусство и творчество

41:43 Социальные сети и этические нормы

46:29 Мир вокруг нас

48:10 Искусственный интеллект и его влияние на общество

55:12 Вопросы и ответы

01:03:08 Отсутствие договоренности о сознании

01:04:06 Возможность переноса разума на другой носитель

01:04:12 Искусственный интеллект и власть

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции Татьяны Черниговской по таймкодам:

00:20 Homo Sapiens и искусственный интеллект

Homo sapiens является высшей биологической формой, но искусственный интеллект (ИИ) уже начинает конкурировать с человеческим интеллектом, и это вызывает серьёзные вопросы для человечества.

04:33 Homo Semioticus и знаковая система

Человек — это Homo Semioticus, существующий в мире смыслов и знаков. Языки, как вербальные, так и невербальные, играют ключевую роль в мышлении и формировании культурной идентичности.

09:32 Математика и музыка как знаковые системы

Математика и музыка рассматриваются как особые знаковые системы, которые существуют благодаря интерпретации человеком. Без людей они могут перестать существовать как понятия.

12:01 Эволюция мозга

Эволюция мозга человека — это сложнейший процесс. Мозг по своей структуре и функциям уникален и сравним лишь с масштабами Вселенной.

16:57 Технологии и мозг

Современные технологии позволяют исследовать мозг глубже, но создают трудности для понимания того, как обрабатывать огромные объёмы данных.

18:39 Оцифровка мозга

Оцифровка одного кубического миллиметра мозга показывает невероятную сложность его структуры. Это лишь малый шаг в понимании его работы.

20:53 Мозг и его сложность

Человеческий мозг представляет собой сеть из миллиардов нейронов и квадриллионов синаптических связей, что делает его изучение крайне сложным.

25:01 Теория сознания и мозга

Научное понимание сознания всё ещё находится на начальной стадии. Исследования мозга ведут к фундаментальным вопросам о том, кто мы такие как существа.

30:56 Будущее и его влияние на образование

Будущее образования должно учитывать изменения в технологиях и навыках, которые будут необходимы новому поколению, выросшему в цифровом мире.

33:31 Искусство и творчество

Искусство — это уникальная способность человека создавать миры, которых не существовало до него. Искусственный интеллект пока не может создавать искусство, как это делает человек.

41:43 Социальные сети и этические нормы

Социальные сети и новые технологии разрушают традиционные нормы этики, и обществу нужно выработать новые подходы к их регулированию.

46:29 Мир вокруг нас

Мир стремительно меняется, и современные технологии размывают границу между реальным и цифровым.

48:10 Искусственный интеллект и его влияние на общество

ИИ может вызвать серьезные социальные изменения, и нам необходимо осознать его влияние на все сферы жизни, от работы до личных отношений.

55:12 Вопросы и ответы

Вопросы аудитории касались будущего искусственного интеллекта, его этических и социальных последствий.

01:03:08 Отсутствие договоренности о сознании

До сих пор нет единого научного определения сознания, и это осложняет исследования в этой области.

01:04:06 Возможность переноса разума на другой носитель

Если сознание можно перенести на другой носитель, это поставит вопрос: будет ли такой субъект всё ещё человеком?

01:04:12 Искусственный интеллект и власть

ИИ может получить огромное влияние, и человечество должно найти способы управлять этой технологией, чтобы избежать негативных последствий.

Вывод:

Лекция подчёркивает сложность человеческого мозга и сознания, а также вызовы, связанные с развитием ИИ. Черниговская акцентирует внимание на необходимости пересмотра этических и социальных норм в свете технологий, способных коренным образом изменить наш мир и наше понимание себя как людей.