Иван Акулов. Касьян Остудный

Первая часть романа Ивана Акулова «Касьян остудный» вышла в издательстве в 1978 году. В настоящем дополненном издании нашли завершение судьб героев романа, посвященного жизни сибирской деревни в пору ее крутого перелома на путях социалистического развития.

Роман Ивана Акулова «Касьян остудный» рассказывает нам о судьбе российской деревни накануне коллективизации.

Автор показывает социальную неоднородность деревни конца 20-х годов. Образ Федота Федотыча Кадушкина считается открытием автора, сумевшего показать, как бедняк благодаря усердному труду превращается в зажиточного крестьянина, готового “за каждое зернышко, за всякую соломинку… заложить свою душу”.

Однако Федот Федотыч оказывается заложником времени, наказавшего героя романа за то, что он живет “своим умом”, как говорит о нем Семен Григорьевич Оглоблин.

Длительность: 34:03:29

Издательство: Нигде не купишь

Аудиокнигу Иван Акулов. Касьян Остудный читает: Юрий Заборовский

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Аудио версия https://www.rosbooks.ru/load/istoricheskie_audioknigi_slushat_onlajn/ivan_akulov_kasjan_ostudnyj/14-1-0-7122