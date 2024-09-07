Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Госдуме, экономист Михаил Делягин и военный эксперт Александр Артамонов обсуждают политику замещения населения в разных странах, комплексную взаимосвязь причин и последствий, а также варианты русских ответов на мировые вызовы.

Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Миграционная политика в России и Европе рассматривается как "замещающая миграция", направленная на замену коренного населения.

2. Цель такой политики – создание более управляемого общества и возврат к ранним стадиям капитализма для извлечения сверхприбылей.

3. В России миграционная политика также служит целям сохранения коррупционной системы.

4. Процесс замещения населения в Европе хорошо организован и финансируется.

5. Конфликт на Украине рассматривается как часть глобального противостояния, которое может продлиться десятилетия.

6. Эксперты видят угрозу в росте влияния этнических диаспор в России.

7. Текущая ситуация сравнивается с возвращением к "феодальной логике" и духу средневековья.

8. Предлагается ужесточение миграционной политики в России для сохранения страны.

Вывод:

Эксперты рассматривают современные миграционные процессы как часть глобальной стратегии по изменению демографического и культурного состава общества в интересах определенных элит. Они видят в этом угрозу для России и призывают к ужесточению миграционной политики. При этом ситуация рассматривается в контексте глобального геополитического противостояния, которое, по их мнению, может продлиться долгое время и иметь серьезные последствия для мирового порядка.