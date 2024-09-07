Дворжак. Фортепианный квинтет. Финал. Исполняют Святослав Рихтер и Квартет им. А.Бородина (1982)
Антонин Дворжак.
Фортепианный квинтет. Финал, соч. 81.
Исполняют Святослав Рихтер (фортепиано) и Государственный квартет им. А.Бородина в составе: Михаил Копельман (скрипка), Андрей Абраменков (скрипка), Дмитрий Шебалин (альт), Валентин Берлинский (виолончель).
Главная редакция музыкальных программ, 1982 г.
#дворжак #ФортепианныйКвинтет #СвятославРихтер
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