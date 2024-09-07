

Более половины пользователей не отличают ботов от людей



Пол Бреннер из Университета Нотр-Дам в Индиане и его коллеги обнаружили в своем исследовании, что люди могли отличить ботов с ИИ от людей только в 42 % случаев.

5 способов определить, является ли аккаунт ботом с ИИ:

1. Эмодзи и хэштеги: чрезмерное использование этих символов может быть признаком.

2. Необычные формулировки, выбор слов или аналогии: необычные формулировки могут указывать на наличие искусственного интеллекта.

3. Повторение и структура: боты могут использовать повторяющиеся формулировки, которые следуют схожим или жестким формам, а также могут злоупотреблять определенными сленговыми терминами.

4. Задавайте вопросы: они могут выявить недостаточные знания бота по теме, особенно когда речь идет о местных местах и ситуациях.

5. Предположим худшее: если учетная запись в социальной сети не является личным контактом и личность пользователя не была четко подтверждена или верифицирована, это вполне может быть бот с искусственным интеллектом.

‼️Вы можете проверить свои собственные навыки обнаружения ботов тут, а заодно дополнительно обучить вражескую систему выявления ботов

https://nd.qualtrics.com/jfe/form/SV_dgy2Ymsq74ZkNOm – исследование

https://t.me/budni_manipulyatora/3067 – цинк

Могу ответить, что количество нейросетевых ботов в комментариях телеграма в последний год устойчиво возрастает.

Рост имитационных возможностей нейросетей сделает неизбежным уже в среднесрочной перспективе авторизацию по паспортным данным и запрет комментирования неавторизованных пользователей. В противном случае, в недалеком будущем, любые открытые комментарии можно будет технологически затапливать нейросетевыми сообщениями, уничтожающими любое подобие живого общения.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Исследование показало, что люди могут отличить ботов с ИИ от людей только в 42% случаев.

2. Предложены 5 способов определения аккаунтов ботов с ИИ:

– Чрезмерное использование эмодзи и хэштегов

– Необычные формулировки и выбор слов

– Повторяющиеся структуры и злоупотребление сленгом

– Недостаточные знания при ответах на вопросы

– Отсутствие верификации личности пользователя

3. Количество нейросетевых ботов в комментариях Telegram растет.

4. Прогнозируется, что в будущем может потребоваться авторизация по паспортным данным для комментирования, чтобы избежать наводнения обсуждений ботами.

Вывод:

Развитие технологий искусственного интеллекта создает серьезную проблему для онлайн-коммуникации. Люди все чаще не могут отличить ботов от реальных пользователей, что может привести к манипуляциям общественным мнением и разрушению подлинного общения в интернете. Это может потребовать серьезных изменений в правилах идентификации пользователей онлайн-платформ для сохранения качества дискуссий и защиты от массового влияния ботов.

Расширенный вывод:

Ящик Пандоры в сфере онлайн-коммуникаций уже открыт, и в будущем мы, вероятно, увидим еще больше контента, созданного искусственным интеллектом. Даже введение строгих мер идентификации, таких как использование паспортных данных, может оказаться недостаточным барьером. Существует риск, что эти данные могут быть приобретены у людей, далеких от интернета, аналогично тому, как сейчас происходит с SIM-картами и банковскими картами.

По мере развития ИИ различить его от человека будет становиться все сложнее. Современные языковые модели, подобные GPT, способны имитировать различные роли, действовать по заданным сценариям и адаптироваться к различным контекстам общения. Более того, комбинация ИИ-ботов и человеческого надзора, где живой оператор может вмешаться в критический момент, создает дополнительный уровень сложности в идентификации.

Однако важно понимать, что это не обязательно негативное явление. Ключевой момент заключается в том, что онлайн-взаимодействия должны быть содержательными и целенаправленными. Если ИИ может эффективно помочь в решении задачи, это может быть полезным инструментом.

С другой стороны, нельзя игнорировать потенциальные риски. ИИ может быть использован для манипулирования общественным мнением, целенаправленной травли и других форм информационных атак. Поэтому критическое мышление и скептицизм по отношению к онлайн-контенту становятся все более важными навыками.

Ключ к навигации в этом новом цифровом ландшафте — осознанность и критическое мышление. Важно не поддаваться мгновенным эмоциональным реакциям, а стремиться к взвешенному анализу информации, независимо от того, создана она человеком или машиной.