«Я в общем-то неплохой человек. Грехи есть, да. Но кто ж без греха?

Я не убивал, не крал. Так, разве, по мелочи. Добро делаю людям. Просят помочь – помогаю. Все меня уважают. Есть действительно большие грешники. Всю страну разворовали, куда ни сунься – везде взятки требуют. В газетах каждый день такое пишут – читать страшно.

Вот это, я понимаю, грешники. Никого не боятся.

А я? Что я? Было бы таких, как я, побольше, может, и жить было бы на свете хорошо».

Вы не узнали себя в этом монологе? Хорошо, если не узнали.

У этого оправдательного монолога есть десятки различных вариантов с добавлением своих добродетелей и чужих недостатков.

Но суть подобных речей в свою защиту всегда одна и та же: «Я хороший(ая). Не святой и не ангел, но в целом хороший. Другие хуже».

Это очень опасный монолог. Это – фурункул, проявляющий вовне скрытую внутри души болезнь.

Называйте эту болезнь как хотите, поскольку в медицинской энциклопедии она не описана.

Но суть болезни заключается в том, что мыслящий подобным образом человек является, во-первых, обманщиком, а во-вторых, врагом Господа Иисуса Христа.

Почему обманщиком? Да потому, что, «если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1: 8).

А почему врагом Господа? Да потому, что за краткой фразой «я хорош» или «я не грешен, другие грешны» скрывается целый осиный рой богоборческих мыслей.

Вот некоторые из этих мыслей, данные в своем логическом завершении.

Христос пришел в мир спасти грешников.– А если я и так праведен, то Он даром приходил. По крайней мере, ради меня приходить не стоило. Ради других стоило.

Ради тех, кто то-то и то-то сделал и еще больше сделает. Это им ад угрожает.

Пусть каются. Что же касается меня, то меня карать не за что. Следовательно, я в Христе не нуждаюсь.

Христос распять Себя дал за грешников и кровь пролил. – Не надо было. Надо самому жить и давать жить другим.

Он же – Бог! Надо было что-то другое придумать.

А так, Сам страдал, нам терпеть велел. Пусть те терпят, кого земля носить не хочет.

Я ничего такого не сделал, чтобы за меня и мои грехи Иисуса Христа мучить.

Христос будет нас судить.– Я не боюсь. Будет так будет. Пусть судит.

На то Он и Христос. Все равно мне не в чем каяться.

И не надо меня пугать. Христос добрый. Он всех любит.

Это вы тут понавыдумывали всякого! Знаем мы вас, святош.

Бога вообще любить надо, а не бояться. Вы грешили, вы и бойтесь.

А я никому ничего плохого не сделал.

Все эти и подобные им слова звучат реально. Они слетают с уст довольно редко – когда человека раздражат и выведут на откровенность.

Но, уверяю вас, внутри человеческого сердца эти диалоги звучат. И Бог, видящий тайну сердец, читает ежедневно эти бытовые богохульства, словно бегущую строку.

Человек не проговаривает то, что живет в его сердце, лишь по причине неумения додумывать свои мысли до конца и по незнанию себя. Случись нам познать себя, мы увидели бы, что место наше – среди распинателей, среди лукавых совопросников, среди римских солдат с бичами в руках, среди тех, кто кричал: «Сойди с креста – и мы уверуем в Тебя!»

У всех этих людей была своя правда. Одни исполняли приказы начальства, другие ревновали о старине и о законе, третьи боялись народного возмущения и жертвовали.

Одним ради шаткого мира для многих. В своих собственных глазах каждый из них был прав.

У каждого была в наличии развернутая аргументация своей личной не то что невинности, а даже правоты!

Мы потому и согрешаем так часто в жизни, согрешаем зачастую тяжело и гадко, что уверены в своей правоте и не хотим перед Богом признать себя грешниками.

А ведь апостол Павел сказал, что из грешников он – первый, и мы по-славянски повторяем эти слова всякий раз, идя к причастию.

Пришел Господь в мир грешников спасти, «от них же первый есмь аз».

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Многие люди считают себя "неплохими", оправдывая свои недостатки и сравнивая себя с "настоящими грешниками".

2. Такое самооправдание опасно и является признаком духовной болезни.

3. Человек, считающий себя хорошим, обманывает себя и становится врагом Христа.

4. Подобное мышление ведет к ряду богоборческих мыслей, например:

– Неверие в необходимость прихода Христа для личного спасения

– Отрицание необходимости крестной жертвы Христа

– Отсутствие страха Божьего суда

5. Эти мысли часто скрыты в глубине сердца и не высказываются открыто.

6. Истинное познание себя показало бы, что мы не лучше тех, кто распинал Христа.

7. Грех часто совершается из-за уверенности в собственной правоте.

8. Важно признавать себя грешником перед Богом, как это делал апостол Павел.

Вывод:

Протоиерей Андрей Ткачёв предостерегает от опасности самооправдания и ложного чувства собственной праведности. Он подчеркивает, что такое мышление не только обманчиво, но и противоречит христианскому учению о спасении. Автор призывает к глубокому самоанализу и смирению перед Богом, признанию своей греховности и нужды в Спасителе. Статья напоминает о важности постоянного духовного бодрствования и борьбы с самомнением, которое может отдалить человека от истинной веры и покаяния.

Дополнительный вывод:

Статья протоиерея Андрея Ткачёва затрагивает два важных аспекта духовной жизни, которые часто препятствуют истинному покаянию и духовному росту.

1. Сравнительная праведность:

Многие люди, признавая свои грехи, склонны сравнивать себя с другими, считая их "более грешными". Это поверхностное сравнение указывает на недостаточное самопознание. Истинная духовная практика и глубокая молитва ведут к осознанию собственной греховности без сравнения с другими. Человек, погружающийся в глубины своей души, обнаруживает множество неприглядных аспектов своей природы: прошлые мысли, действия, желания. Такое честное самоисследование приводит к смирению и пониманию, что нельзя считать себя лучше других, так как других мы знаем поверхностно, а себя – глубоко. Духовно зрелые люди, подобно апостолу Павлу, скорее назовут себя "первыми из грешников", чем будут осуждать других.

2. Иллюзия безгрешности:

Некоторые люди считают себя безгрешными, не видя в своей жизни явных нарушений. Это может быть результатом самообмана, когда эгоизм оправдывает все поступки, представляя человека жертвой обстоятельств. В редких случаях это может быть признаком высокого духовного развития, когда человек говорит с точки зрения безгрешного Духа, что, однако, маловероятно для большинства людей. Истинная духовная практика раскрывает человеку его подлинную природу, показывая, как мирские страсти и грехи затемняют изначальную чистоту духа.

Оба эти случая указывают на необходимость глубокого самопознания и честности перед собой и Богом. Только через искреннее покаяние и признание своей греховности человек может приблизиться к истинной праведности. Важно помнить, что даже достигшие высокого уровня духовности не станут осуждать других или считать себя лучше, понимая, что каждый человек находится на своем этапе духовной эволюции.

Таким образом, статья призывает к отказу от самооправдания и поверхностных сравнений, поощряя глубокое самоисследование и смирение перед Богом как путь к истинному духовному росту и спасению.