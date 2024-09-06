Комментарий редакции

Открываем тайны великого А.С. ПушкинаПриглашаю присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew?utm_source=ytch&utm_medium=organic&utm_campaign=tarif_apr#tarif

Основные тезисы беседы:

1. Творчество Пушкина содержит глубокий скрытый смысл и пророчества, которые до сих пор не полностью раскрыты.

2. Пушкин унаследовал знания святорусского и древнеегипетского жречества, что позволило ему получать информацию из ноосферы.

3. Все произведения Пушкина имеют второй смысловой ряд, который каждый может интерпретировать по-своему.

4. Пушкин в своих работах затрагивал темы управления обществом, экономики, политики и предсказывал будущие события.

5. Гёте высоко оценил Пушкина, назвав его человеком, который глубже него проник в тайны мироздания.

6. Пушкин был приговорен к смерти за раскрытие "тайны пророков" в произведении "Гавриилиада", но казнь была отложена благодаря вмешательству Николая I.

7. Пушкин критиковал слепое следование европейским идеям и новостям.

8. Собеседник утверждает, что авторское право сдерживает развитие человечества, и выступает за свободное распространение информации.

9. Обсуждается негативное влияние табачных компаний на здоровье россиян и экономику страны.

Вывод:

Беседа представляет собой глубокий анализ творчества и личности А.С. Пушкина, подчеркивая его пророческий дар и глубину его произведений. Собеседник интерпретирует работы Пушкина в контексте современных политических, экономических и социальных проблем, утверждая, что в его творчестве можно найти ответы на многие актуальные вопросы. Также затрагиваются темы свободного распространения информации и критики современного общества потребления.