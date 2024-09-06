На фоне уголовного дела против Павла Дурова во Франции Telegram изменил политику конфиденциальности и начнет модерацию приватных чатов. Администрация мессенджера удалила информацию о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Telegram публично об этом не объявил, однако принципиальные изменения совпали с публичным заявлением французского заложника Дурова, где тот отметил, что он хороший мальчик сотрудничал и впредь готов сотрудничать с ЕС.



Очевидно, что модерация приватных чатов – это только верхушка айсберга договоренностей с Telegram, и остаётся только гадать, насколько большая его подводная часть, и обменял ли уже Дуров «ключи шифрования» на ключи от своей камеры. Дуров принципиальный парень, но не Ассандж. Да и Ассанджа в конце концов сломали. Как говорил классик – свобода лучше, чем не свобода. И только единицы готовы разменять свободу физическую на свободу своих принципов – Дуров к этому числу не относится, и явно не готов провести десяточку лет во французских застенках во Френе. Побег с острова Дьявола это сюжет не про Дурова.



Не удивимся, если Дуров в последствие заявит о локализации Telegram во Франции и перевезёт туда свой офис, а Макрон таки заполучит его любимую игрушку – он ранее заманивал Дурова в Париж французскими булками и круассанами, а теперь перешёл к более эффективному и демократичному шантажу.



Примечательно, что Дуров уже отказался от консульской помощи ОАЭ и России, и это явный сигнал. Наша птичка выпорхнула и попала в клетку. Удивляет только то, что мы до сих пор ничего не поняли про «мир основанный на правилах», и в своей деятельности пытаемся соблюдать какие-то международные нормы, сами на себя надевая смирительную рубашку и ограничивая свой арсенал действий. Почему нельзя было прихлопнуть какого-нибудь французика? На великой шахматной доске мы пытаемся играть в шахматы, а наши оппоненты – играют в Чапаева. Потому и проигрываем.



К сожалению, исход дела предопределен. Хотелось бы верить в лучшее и в чудо чудное, но непросто в такой ситуации. У Telegram в России начнутся сложные времена, а веры в то, что какой-нибудь Газпром создаст новый Telegram нет. Вобщем, подписывайтесь на «Оленя» в «Одноклассниках» (смех сквозь слёзы).

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Telegram изменил политику конфиденциальности, начав модерацию приватных чатов.

2. Изменения совпали с заявлением Павла Дурова о готовности сотрудничать с ЕС.

3. Предполагается, что модерация приватных чатов – лишь часть договоренностей Telegram с властями.

4. Дуров отказался от консульской помощи ОАЭ и России.

5. Автор критикует подход России к международным отношениям, считая его слишком мягким.

6. Прогнозируются сложности для Telegram в России.

Вывод:

Статья описывает ситуацию с арестом Павла Дурова во Франции и последующими изменениями в политике Telegram. Автор предполагает, что Дуров пошел на уступки властям ЕС под давлением, что может привести к значительным изменениям в работе мессенджера, включая возможную потерю конфиденциальности пользовательских данных. Статья выражает пессимистичный взгляд на будущее Telegram в России и критикует подход российских властей к международным отношениям. Однако стоит отметить, что многие утверждения в статье носят спекулятивный характер и не подкреплены официальными подтверждениями.