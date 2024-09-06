▫️ Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка и Ольговка. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка.

В результате активных действий российских войск потери ВСУ составили: до 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: бронетранспортер, две боевые бронированные машины и два автомобиля.



▫️ Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гордеевка, Кругленькое, Казачая Локня, Косица, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина и Снагость.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Боромля, Бруски, Гриценково, Глухов, Глыбное, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Хотень, Юнаковка и Ямполь.

За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, в том числе: два бронетранспортера и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 14 автомобилей.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10400 военнослужащих, 81 танк, 41 боевая машина пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе: семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России