Прошёл месяц с начала вторжения в Курскую область. Информации о происходящем там очень мало, но из того что известно, следует:



- наши войска не перешли к активному освобождению территории Курской области, а по-прежнему отбивают атаки ВСУ;



- потери ВСУ (а по данным Минобороны, это более 10 тысяч человек и 81 танк) явно пополняются через дыру в нашей границе напрямую из Сумской области, они хорошо вооружены и мотивированы (слова пленных о том, что их бросили туда вслепую и они невинные овечки – это сказки);



- очевидно, что за месяц уже ВСУ построили какие-то укрепления – возможно, не самые крепкие, но это стационарные огневые точки, а не блуждающие группы, как было в первые дни;



- вторжение не привело к переброске значительных сил ВС РФ с основных направлений, что является несомненным плюсом;



- беженцы и переселенные жители Курской области уже как месяц живут в ПВР, а оставшиеся под оккупацией могут потерять надежду на скорое освобождение



В сухом остатке: к сожалению, быстрого освобождения Курской земли не произошло, и война пришла на эти земли надолго. Насколько – никто ответить не может, так как до сих пор ставится задача не допустить прорыва вглубь на Курчатов и Курск.



Почему так происходит? Одно из двух – или нет достаточного количества сил для перехода в наступление. Или Генштаб не считает своевременным атаковать ВСУ по каким-то соображениям.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Через месяц после вторжения в Курскую область российские войска все еще находятся в оборонительной позиции.

2. ВСУ несут значительные потери, но продолжают пополнять силы через границу с Сумской областью.

3. За месяц ВСУ, вероятно, успели построить некоторые укрепления на занятой территории.

4. Вторжение не привело к значительному перераспределению сил РФ с других направлений.

5. Жители оккупированных территорий Курской области находятся в сложной ситуации: одни живут в пунктах временного размещения, другие могут терять надежду на скорое освобождение.

Вывод автора:

Быстрого освобождения Курской области не произошло, и военные действия на этой территории, вероятно, продлятся долго. Автор предполагает две возможные причины такой ситуации: либо недостаточное количество сил для перехода в наступление, либо стратегическое решение Генштаба не атаковать ВСУ в данный момент.

Расширенный вывод:

Рассматривая ситуацию в Курской области, можно предположить, что недостаток сил для активного наступления может быть временным явлением. Вполне вероятно, что идет процесс накопления сил из других невоюющих округов, что требует времени из-за логистических сложностей и необходимости сохранения обороноспособности в других регионах. Также возможно, что происходит подготовка и обучение новых подразделений специально для этой операции, ожидается поступление нового вооружения или техники, которая может дать преимущество в предстоящем наступлении. Не исключено, что разрабатывается детальный план операции, учитывающий все аспекты сложившейся ситуации. Цель такого подхода – накопить достаточно сил для решительного удара, который позволит быстро и эффективно вытеснить противника с минимальными потерями.

С другой стороны, стратегическое решение оставаться в обороне также может иметь ряд преимуществ. Оборона часто связана с меньшими потерями, чем наступление. Позволяя ВСУ атаковать, российские силы могут наносить им значительный урон, не рискуя собственными позициями. Это дает возможность атаковать противника, когда он наиболее уязвим – во время марша или до того, как он успеет создать прочные укрепления. Оборонительная позиция также дает время для сбора разведданных о силах противника, его тактике и планах. Время в обороне можно использовать для укрепления своих позиций и подготовки инфраструктуры для будущего наступления.

Важно отметить, что России не следует делить свои территории на "старые" (как Курская и Белгородская области) и "новые" (как ДНР). Необходимо быть готовыми к обороне везде. Атака на Курскую область в этом плане может быть отрезвляющей и мобилизующей, напоминая, что идет война и расслабляться не стоит. Это подчеркивает необходимость постоянной бдительности и готовности к защите всех территорий, независимо от того, как давно они входят в состав страны.