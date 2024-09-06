Программируемая биология: Новые возможности и риски



В феврале 2023 года был опубликован доклад (https://t.me/darpaandcia/306?comment=760) под названием " Биореволюция: ее последствия для национальной безопасности, экономической конкурентоспособности и могущества США ", автором которого является доктор Тара О'Тул. Этот доклад был подготовлен при поддержке компании IQT, которая является венчурным фондом, созданным ЦРУ. В документе рассматриваются перспективы биотехнологий и их влияние на безопасность и экономику, включая как возможности, так и потенциальные риски.

Кто такая Тара О'Тул? Тара О'Тул, доктор медицинских наук и магистр здравоохранения, с 2014 года занимала должность исполнительного вице-президента и старшего научного сотрудника в компании IQT, а сейчас является старшим научным сотрудником IQT. С 2000 по 2005 год она была одним из основателей и директором Центра безопасности здоровья при Университете Джонса Хопкинса, где проводились известные симуляции пандемий и биологической войны, такие как Event 201, Clade X и Dark Winter. (https://centerforhealthsecurity.org/our-work/tabletop-exercises/dark-winter-a-training-tabletop-exercise#players)

Основные идеи доклада:

1. Программируемая биология: Биология, как и компьютерные системы, может быть запрограммирована. Основное отличие заключается в том, что вместо единиц и нулей, используемых в компьютерных кодах, биологические инструкции записаны в последовательности нуклеиновых кислот ДНК. Это открытие прошлого века дает человечеству возможность использовать биологию для достижения своих целей, включая генетическое изменение и улучшение физических и когнитивных способностей человека, а также увеличение продолжительности жизни.

2. Промышленное применение: Биологическое производство становится новой вехой, которая может изменить промышленные ландшафты. Некоторые горнодобывающие компании уже применяют биовыщелачивание для извлечения металлических руд, что снижает загрязнение земли и воды.

3. Биологическое оружие: Способность изменять живые организмы также несет с собой угрозу создания биологического оружия. Такое оружие может быть скрытым и использоваться против людей, растений и животных. Это оружие может быть направлено на уничтожение населения, диверсии на ключевых предприятиях или даже для запугивания во время кризисов. Пандемия COVID-19 показала, насколько разрушительными могут быть масштабные вспышки инфекционных заболеваний, и, возможно, подтолкнула некоторых к мысли о целесообразности использования биологического оружия.

В июле 2020 года доктор О'Тул провела презентацию (https://www.youtube.com/watch?v=uwFsOEX8wJw) на тему "Будущее синтетической биологии, пандемии и их влияние на экономику и национальную безопасность", в которой она подчеркнула:

«Мы можем теперь создавать биологическое оружие; мы можем сделать организмы, устойчивые к вакцинам и антибиотикам. Мы можем комбинировать различные заболевания таким образом, что их будет трудно диагностировать или лечить. Мы учимся манипулировать функциями мозга — создать оружие, заставляющее всех заснуть или испытывать крайнюю тревогу, не является невозможным.»

4. Международная конкуренция: Китай активно развивает биотехнологии и рассматривает их как критически важную отрасль. США и другие страны также инвестируют в эту сферу значительные ресурсы, включая проект «Геном человека» и инициативу BioMADE.

Критическая необходимость тщательного мониторинга и регулирования таких технологий становится всё более очевидной. Страны должны осознавать риски и вырабатывать стратегии для защиты от потенциальных угроз, чтобы избежать сценариев, где биотехнологии будут служить источником глобальных конфликтов и нестабильности.

https://t.me/darpaandcia/306 – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Программируемая биология позволяет использовать ДНК как инструкцию для изменения живых организмов.

2. Биотехнологии находят применение в промышленности, например, в горнодобывающей отрасли.

3. Существует риск создания биологического оружия, способного воздействовать на людей, растения и животных.

4. Пандемия COVID-19 продемонстрировала потенциальную разрушительность биологических угроз.

5. Возможно создание сложных форм биооружия, устойчивых к лечению или влияющих на функции мозга.

6. Наблюдается международная конкуренция в сфере биотехнологий, особенно между США и Китаем.

7. Необходим тщательный мониторинг и регулирование биотехнологий для предотвращения глобальных угроз.

Вывод:

Развитие программируемой биологии открывает широкие возможности для прогресса в различных областях, от промышленности до медицины. Однако эти же технологии несут серьезные риски, связанные с возможностью создания опасного биологического оружия и потенциальными злоупотреблениями. Международное сообщество сталкивается с необходимостью баланса между инновациями и безопасностью, что требует усиленного контроля, регулирования и сотрудничества в сфере биотехнологий для предотвращения глобальных угроз и конфликтов.