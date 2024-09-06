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Квадробинг и фурри – это не игры и не спорт

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Очень хорошо, что Ксения Собчак грудью встала на защиту квадроберов.  Всем понимающим людям стало ясно, что у этого явления есть весьма серьезные и влиятельные лоббисты.

Тем, кто пока не понял, объясню.  После запрета в России ЛГБТ-движения и гей-парадов возможностей для вовлечения детей и подростков в свои сети у извращенцев стало меньше.

Фурри, квадроберры, териане – разные названия для тех, кто переодевается в животных и подражает им. Но это не маскарад в детском саду, мальчики – зайчики, девочки – белочки. Это серьезная и проработанная  идеология, которая преследует очень простую цель – сперва размыть границы нормы, а потом объяснить детям, что они не такие как все, что традиционные отношения не для них, а дальше один шаг до развращения педофилами или вовлечения в ЛГБТ.

Модераторы квадроберских чатов и сообществ в соцсетях умело используют технологии нейропрограммирования, чтобы максимально  расшатать психику детей и сделать те моменты, когда они подражают животным – главными в жизни, а учебу и  родителей – второстепенными.

Гиперлояльная к ЛГБТ “Википедия” открыто признает, что среди американских фурри людей гомосексуальной и бисексуальной ориентации в 10 раз (!!!) больше, чем в среднем по США. Вы, что, думаете, у нас что-то отличается? 

Очень удивилась, увидев среди защитниц квадроберов  Екатерину Мизулину. Она, впрочем, уже открестилась от этой поддержки,  но очень важно, чтобы борьба шла единым фронтом, без шатаний и сомнений.

Еще раз: квадробинг и фурри – это не игры и не спорт. Это профессиональная методика вовлечения детей в ЛГБТ. И это должно быть запрещено наравне с гей-пропагандой и прочими извращениями.

Анна Шафран

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Ксения Собчак поддержала движение квадроберов, что указывает на наличие влиятельных лоббистов этого явления.

2. Автор связывает квадроберов (фурри, терианов) с ЛГБТ-движением и педофилией.

3. Утверждается, что цель квадроберского движения – размыть границы нормы и вовлечь детей в нетрадиционные отношения.

4. Модераторы квадроберских сообществ обвиняются в использовании методов нейропрограммирования для манипуляции детьми.

5. Приводится статистика из "Википедии" о высоком проценте ЛГБТ среди американских фурри.

6. Упоминается неоднозначная позиция Екатерины Мизулиной по этому вопросу.

7. Автор призывает запретить квадробинг и фурри наравне с "гей-пропагандой".

Вывод:

Движение квадроберов (фурри) представляет серьезную угрозу для традиционных ценностей и психологического здоровья детей и подростков в России. В условиях запрета ЛГБТ-пропаганды эта субкультура может использоваться как прикрытие для распространения нетрадиционных идей и ценностей среди молодежи. Важно понимать, что детей необходимо воспитывать в соответствии с традиционными человеческими ценностями, а не вовлекать в ролевые игры с неясными последствиями. Существует реальный риск использования движения квадроберов запрещенными ЛГБТ-группами для продолжения своей деятельности под новой маской.

Хотя маскарад допустим для маленьких детей как игровая форма, взрослые, изображающие животных и имитирующие их поведение, демонстрируют признаки психических отклонений и инфантилизма. Активность в сообществах квадроберов может негативно влиять на психику подростков, отвлекая их от учебы и нормального развития. Необходимо защитить детей от потенциально опасного влияния этой субкультуры, которая может служить ступенью к более серьезным отклонениям от традиционных норм.

Учитывая все эти факторы, следует серьезно отнестись к распространению движения квадроберов и рассмотреть возможность его ограничения. Это необходимо для защиты традиционных ценностей и обеспечения благополучия подрастающего поколения. Общество должно быть бдительным и принимать меры для сохранения нравственных устоев и психологического здоровья молодежи перед лицом новых вызовов, которые представляют подобные субкультуры.

*ЛГБТ запрещенная в России экстремистская организация.

Источник: https://t.me/annashafran/12938
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