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Андрей Школьников: К разговору об уважении традиций

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Одна из особенностей сухопутной империи, коей является Россия, заключается в принципах взаимного сосуществования, уважения, попытки понять, найти баланс интересов. Однако, четкое понимание значимости и главенства русского культурного канона, как базового для страны, незыблемо. Элиты присоединённых народов интегрировались в общую имперскую элиту, а простому населению давалась культурная автономия в местах компактного, исторического проживания, возможность следовать своим, именно своим, вековым традициям.

Наиболее противоречивые вещи, вроде рабства, забивания камнями и т.д. попадали под запрет, собственно, приверженность подобным традициям местного населения и привела к расширению России на Кавказ и Крым для прекращения набегов и работорговли русскими людьми. Выезжая за пределы культурной автономии, население обязано соблюдать принципы и традиции доминирующего, русского культурного канона и никак иначе.

В религиозных странах уважение к основной культуре закреплено формальным законом, так в Иране, Саудовской Аравии и т.д. требования соблюдения внешних норм являются жесткой формой, вне зависимости от религиозной принадлежности индивида. В нашем случае неформальные традиции, традиции империи, неформальны. Справедлива пословица: «В чужой монастырь со своим уставом не лезут». Если бы Россия была сухопутной державой, то ни о каких культурных автономиях не было бы и речи, устав был бы един для всех, поэтому не надо садиться на шею, чаша терпения в какой-то момент переполнится.

К сожалению, низкий уровень религиозного образования и культуры оставляет большое пространство для спекуляций. Попытки выдавать арабские традиции, особенно в радикальном салафитском варианте, за местные, должны разъясняться и не допускаться. Во многих республиках Средней Азии действуют жесткие запреты и штрафы, за «арабский стиль», ведь он свидетельствует о соответствующем мышлении. Для понимания – салафиты в исламе являются неким аналогом пуритан и Свидетелей Иеговы (запрещены в России) в христианстве.

За этими течениями пока (в ближайшие годы ситуация поменяется) стоят богатые монархии Персидского залива, одна из которых контролирует Мекку и Медину, но тут нужно четко понимать – потакание подобному просто уничтожает культурное многообразие исламских народов. Вместо вековых традиций народов Кавказа, наблюдаем серую, однотипную массу арабизированной молодежи. Это выросшее поколение ЕГЭ, которые уверены, что они не живут, как арабы в Персидском заливе, из-за того, что недостаточно ревностно молятся и не так одеваются. Своих родителей-мусульман они считают чуть ли не неверными. Вместо учебы и работы, считают, что нужно «попросить» у Высших сил и всё им будет дано. Получается другой извод «марафонов желаний» и примитивный магизм с выходом на агрессивное иждивенчество в будущем.

Ещё один важный момент – нельзя судить о мышлении других по себе, что для одних проявление уважения, для других – слабость, поощрение несоблюдения уже формальных законов. Лучше воспитывать и пресекать изначально, а не доводить до формальных запретов. В национальных республиках местные, традиционные (!!!) головные уборы полностью приемлемы (яркие, красивые платки, тюбетейки и т.д.), в остальной России вне религиозных празднований – не поощряется, особенно среди мигрантов. Не нравится – сидите дома, поднимайте родную экономику и рассуждайте высокомерно о своей «чистоте» (по факту пустоте).

Отдельный вопрос по чиновникам, которые регулярно творят грыжу. Не так давно в Мурманской области был скандал с плакатами: «Мы будущее севера», с представителями некоренных народов. Не важно, что хотели сказать этим авторы, но если очень большая часть населения, а судя по публичной реакции именно так и было, не поняла глубокого «концепта» и задумки, то это непрофессионализм и провокация, с соответствующими оргвыводами.

И, да, традиции эволюционируют, не идёт речи о косоворотках и кокошниках, но в отношении ультралиберальных форм культуры, в России нет их мест традиционного проживания…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Россия как сухопутная империя основана на принципах взаимного уважения и поиска баланса интересов разных народов.

2. Русский культурный канон является базовым и главенствующим для страны.

3. Национальным меньшинствам предоставляется культурная автономия в местах их исторического проживания.

4. За пределами культурных автономий население обязано соблюдать принципы доминирующей русской культуры.

5. Попытки выдавать радикальные салафитские традиции за местные должны пресекаться.

6. Арабизация молодежи на Кавказе ведет к утрате культурного многообразия исламских народов.

7. Необходимо воспитывать уважение к традициям и пресекать нарушения, не доводя до формальных запретов.

8. Ношение традиционных головных уборов приемлемо в национальных республиках, но не поощряется в остальной России.

9. Чиновники должны быть осторожны в публичных заявлениях и визуальных материалах, чтобы не провоцировать межнациональную напряженность.

10. Традиции могут эволюционировать, но ультралиберальные формы культуры не имеют исторических корней в России.

Вывод:
Статья подчеркивает важность сохранения баланса между уважением к культурным традициям национальных меньшинств и поддержанием доминирующей роли русской культуры в России. Автор призывает к осторожному подходу в вопросах культурного самовыражения, особенно за пределами национальных республик, и предостерегает от распространения радикальных религиозных течений. Основной посыл заключается в необходимости воспитания взаимного уважения и понимания культурных особенностей при сохранении общего культурного пространства страны.

Источник: https://zavtra.ru/blogs/k_razgovoru_ob_uvazhenii_traditcij
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 5023 4351
    Андрей Попов час назад

      Хоть есть кому наблюдать и понимать что происходит. Происходят исторические изменения, а их замечает только несистемный геостратег, а не те кто должен этим заниматся по должностным обязанностям.

      • 7660 5932
        ИгорьАндрей Попов три минуты назад

          Да почему, стратеги тоже замечают, но вынуждены по долгу службы за зарплату озвучивать мантры. Типа У распадается, распадается… вот вот распадется. Доллар падает, падает… рубль недооценен. И так каждый день, за это им платят, а что еще нужно, чтоб встретить достойную старость. Послушаешь такого стратега помимо службы, это не порадует, прямо скажем.

      • 28576 26592
        жора шапов 50 мин. назад

          Андрейка дальше своего носа снова “не видит”. Опасно.

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