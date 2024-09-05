▫️ Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное, а также сорваны попытки атак в направлении Борки, Камышевка и Марьевка.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены: бронетранспортер «Stryker» производства США, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

▫️ В лесных массивах продолжались разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.



▫️ Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-йштурмовой, 152-й егерской и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов: Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Гуево, Ивашковский, Косица, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Обуховка, Снагость и Южный.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками в Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й,22-й и 115-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й и 17-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Ворожба, Гриценково, Глухов, Глыбное, Кружок, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Старые Вирки, Юнаковка и Ямполь.



За сутки потери ВСУ составили до 370 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО М270 MLRS производства США, станция РЭБ и 12 автомобилей.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10100 военнослужащих, 81 танк, 41 боевая машина пехоты, 72 бронетранспортера, 589 боевых бронированных машин, 325 автомобилей, 74 артиллерийских орудия, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России