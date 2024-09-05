В самом деле, где теперь проживает бабка Ёжка? Избушку то давно туристы попалили, тропинку с клубочком КамАЗы раскатали, кот сбежал. Где бедная старушка? В общем, там же, где и была, жизнь усложнилась, но смерть никто не упразднил.

Охотник за приключениями на своё седалище, мой друг Авак Авакян, удумал таки сыскать логово старухи, место он приблизительно знал. Поехал на это чудовищное дело пацан не один, маму прихватил - тоже «добрую» волшебницу. Прибыла группа о двух проходцах в город Кировск на Кольский полуостров. Там по слухам и видели даму с косою, правда, те кто видели ничего не рассказали, их нашли неживыми по неведанной причине.

Пионеры Лукоморья остановились на съёмной квартире в пригороде Кировска - «25–й километр» (от конца света, видать, измерили, либо от реки мёртвых). Четвёртый дом, четвёртый подъезд пятиэтажки, квартира сорок семь на четвёртом этаже с видом на горы Юкспорр и Кукис (дом между ними). Ночью маму героя кошмарил навязчивый сон, некая бабушка настойчиво просила её всю ночь: «возьми рогульку, возьми рогульку». Забрезжил рассвет, точнее ночи не было, день то полярный. Авик после пересказа маминого сна вспомнил, что на дела лесо-тёмные ходят с рябиновым бодажком. Вышли нервопроходцы на свет божий, рябин там, в посёлке, тьма, маман опознала рогульку в сухой ветке рябины. Пригрузив фото, кино, магнит, компас, мобильник и прочую хрень, Авик взял и рогульку. Путь «добру» молодцу не близкий. Горушка Юкспорр - высота от подошвы до вершины тысяча метров, комары. Звали бы, не пошёл, да сам захотел. По узкоколейке двинул вдоль восточного склона Юкспорра, повёрнутого к горе Расвумчорр. К этому склону прилегает мехотворная насыпь, видимо, для стоянки КамАЗов с рудника её сделали. Но убоялись лиходеи КамАЗы ставить, ибо сила дивная шуганула механизаторов проч. Настигла чудная сила и кудесника Авака на этой насыпи, сердце его увеличило пульс вдвое без всякой видимой причины. В голове промелькнула картинка, как чешет Иванушка-интернешл мимо салатовых ёлок по бурелому, а сзади чумовая бабушка веничком пихтовым жару поддаёт. Бегать было лень и бесполезно, Авик достал камеру, магнит, компас и обострил болезнь следопыта. Нет там на площадке инфразвука (Авак Авакян профи музыкант), если нет слышимого звука, он определил бы инфру, как вибрацию. Нет у лихой бабульки вибратора, нет магнитных пород, есть СВЧ печечка, тахикардию вызывает СВЧ облучение. Сиенитовый скальный склон противоположной горы имеет форму вогнутого зеркала, которое фокусирует излучение в район той площадки у восточного склона Юкспорра. А сам источник СВЧ излучения, скорее всего, привязан не к конкретному месту, а к широкой площади склона и действует переменно, то там, то здесь.

Через три минуты «феномен» разом выключился: пульс нормализовался, тяжёлое состояние (на которое неподготовленные туристы реагируют беспричинной паникой) прошло, камикадзе двинул дальше в гору. Склон горы Юкспорр, это террасовая сыпуха. Десяток метров крупной осыпи, три метра обрыв, снова сыпуха и т.д. Многие окрестные равнинные места полностью непроходимы: мерзлота тает, и болото без дна и края затянет хоть танк. Комаров тьма. Если резко дёрнуть в сторону, то на месте пребывания организма обнаружим силуэт из комариной стаи. Авик, по неопытности, накомарник не взял и проклял всё по месту, начиная с крылатых вурдалаков. Недалеко от вершины, остановившись на сыпухе, Авак почувствовал чей-то взгляд, услышал шаги. Обернулся. Но источника звука шагов не было видно, хотя осыпь двигалась и шуршала; наконец, кто-то в шапке невидимке поравнялся с бедолагой, и того резко обдало холодом изнутри снизу вверх, шевелюра зашевелилась, хотя эмоций не было - только злость на комаров. А сверху героя окликнул боевой кличь орла - киу–кийя, (чё мол шаришься по моему заоблачному огороду). Показав отвязной птице монтировку, Авик залез таки на вершину, где оказался в 3 ночи, а вышел он из дома рано утром.



P.S. от Авака: Эта же история у меня давно в авторском варианте (куда менее смачном…) лежит в сети авак-авакян лайф джорнал.com/7899.html

Там внизу все ССЫЛКИ и на фотки, и на все остальные материалы. Можно сказать, что эта страница полная подборка моих материалов по Кольской теме.

C Уважением, Aвак Aвакян.

Комментарий редакции

Основные тезисы рассказа:

1. Главный герой Авак Авакян отправляется на поиски логова Бабы Яги в район города Кировска на Кольском полуострове.

2. Авак берет с собой мать, и они останавливаются в пригороде Кировска.

3. Мать Авака видит странный сон, в котором ей советуют взять "рогульку" (ветку рябины).

4. Авак отправляется в путешествие по горе Юкспорр, взяв с собой различное оборудование и рябиновую ветку.

5. На насыпи у горы герой испытывает необъяснимое учащение сердцебиения, которое он связывает с возможным воздействием СВЧ-излучения.

6. По пути Авак сталкивается с различными странными явлениями: ощущением чьего-то присутствия, невидимыми шагами, внезапным холодом.

7. Несмотря на трудности (комары, сложный рельеф), герой достигает вершины горы.

Вывод:

Данный рассказ представляет собой смесь современной реальности и фольклорных элементов. Автор использует образ Бабы Яги и другие мистические явления, чтобы создать атмосферу таинственности и загадочности вокруг путешествия главного героя. Рассказ исследует тему столкновения современного человека с необъяснимыми явлениями природы и фольклора. Автор оставляет читателю простор для интерпретации: реальны ли описанные паранормальные явления или они являются плодом воображения героя, находящегося в экстремальных условиях (усталость, влияние природы, возможно, галлюцинации). Текст также подчеркивает суровость и красоту природы Кольского полуострова.