"Монолог антисоветчика"



Мне часто приходится читать комментарии антисоветчиков – как правило, это неумные, высокомерные и обиженные жизнью господинчики, сбивчиво доказывающие себе и миру (прежде всего – себе), что если бы не «совок», они были бы в шоколаде (в особо клинически-шизофренических случаях) – под струями баварского пива. Эти смешные люди придумывают себе дворянские родословные и репрессированных родственников; прабабушек, которые впервые поели колбасы только в оккупации. Вспоминают злых пионервожатых, которые царили в гадском лагере «Звёздочка». Мерзкую химозу с отвратительным военруком – в школе. Истмат и диамат в институте. Вечную Людмилу Зыкину – из радиоточки. Да! Очереди за туалетной бумагой – главное воспоминание их беспощадного детства. Итак, приблизительный монолог такого вот интернетного антисоветчика.

Мой прадед был столбовым дворянином и купцом I гильдии, поэтому, когда пришли большевики, его тут же раскулачили и отправили в ГУЛАГ, где он и умер 17-летним юношей, не оставив потомства. Поэтому сейчас вокруг меня и живёт одно быдло – лучшие люди были убиты вместе с их высококультурной генетикой. У нашего рода были поместья и вишнёвые сады, на месте которых теперь находится мерзость запустения в виде электростанции, выстроенной коммуняками в 1937 году. Несмотря на краснопузую нечисть, в моей семье было принято подпольно музицировать и тайно ходить в театр. Моя бабушка – женщина исключительной образованности – под большим секретом училась в консерватории, потому что Сталин запрещал музыку, особенно классическую. В детстве я много читал – в нашем доме была громадная библиотека, собранная вопреки проклятому Совку. Вопреки ему же, моя мать пела и танцевала во дворце пионеров.

В школе у меня были тупые, ограниченные учителя, не знающие ничего, кроме диалектического материализма, поэтому в институт я поступил чудом и отучился без троек, вопреки Системе. Поскольку в ханжеском Совке не было секса, я так и не познал сладость соития с симпатичным Эдиком из соседней группы, и мне пришлось жениться на Оле. Я и до сих пор с ней живу, потому что боюсь – вдруг Путин вернёт Совок?! Я узнал, что такое туалетная бумага только в ночь с 20 на 21 августа 1991 года, когда пал ГКЧП. До этого я постоянно пользовался лопухами, боясь даже помыслить о газетах – за осквернение текстов с портретами вождей в Совке расстреливали без суда. Моего деда расстреляли за то, что сделал из газетного листа кораблик. Деду тогда было лет 15… Он умер от цинги на Колыме, тоже не оставив потомства. Да! Одна из моих бабок оказалась на оккупированной территории, где ей впервые показали фильдеперс. И накормили шоколадом. Лично я попробовал шоколад только в октябре 1993 года, когда был расстрелян макашовско-баркашовский сброд. В Совке с едой было хреново – колбаса делалась из крыс, опилок и целлюлозы, да и ту мы доставали с боем.

Ютились мы в трёхкомнатной каморке с ужасным раздельным санузлом. В омерзительном квартале с видом на какую-то нецивилизованную дрянь, вроде лесопарка. Унитаз был стабильно грязный. На кухне водились тараканы. Посуда в раковине громоздилась, вечно немытая. В ванной прокисало постельное бельё. У сестры школьная форма была с какими-то жирными пятнами. Вот, до какой степени нас изводил и унижал проклятый Совок! Во дворе меня часто били – я был самый умный и с аристократическими конфигурациями тела. Быдло видело во мне врага, потому регулярно возило меня тонким профилем по грязному, халтурно сработанному асфальту. Побывал в Европе, я понял, что если бы меня возили по евро-асфальту, мне было бы куда легче жить. Моё детство – сплошное унижение в виде жары летом и снега зимой, в форме острых углов совковой архитектуры, колючей новогодней ёлки и холодного мороженого. Меня всё это кололо, било и примораживало! А некоторые твари ещё ностальгируют! Пойду рыдать.

https://varjag2007su.livejournal.com/9538074.html – цинк

Страшно, очень страшно было жить в Советском Союзе. Водка, балалайка, Сталин…



Комментарий редакции

Основные тезисы рассказа:

1. Автор критикует типичных "антисоветчиков" в интернете, описывая их как неумных и обиженных жизнью людей.

2. Эти люди часто придумывают себе дворянское происхождение и истории о репрессированных родственниках.

3. Они жалуются на различные аспекты советской жизни: пионерские лагеря, школу, идеологические предметы в вузах, дефицит товаров.

4. Автор иронически представляет "монолог антисоветчика", где гиперболизированно описываются негативные стороны жизни в СССР.

5. В этом монологе присутствуют абсурдные утверждения, например, о запрете музыки Сталиным или расстреле за использование газет не по назначению.

6. "Антисоветчик" противопоставляет себя "быдлу" и считает, что при другом строе его жизнь была бы намного лучше.

7. Автор высмеивает идеализацию западной жизни и демонизацию советского прошлого.

Вывод:

Рассказ представляет собой сатиру на определенный тип людей, крайне негативно оценивающих советское прошлое. Автор использует иронию и гиперболу, чтобы показать нелепость и необъективность подобных взглядов. Он критикует тенденцию некоторых людей приукрашивать свое происхождение, преувеличивать трудности советской жизни и идеализировать западный образ жизни. Цель рассказа – высмеять крайности в оценке исторического прошлого и призвать к более объективному взгляду на советский период.